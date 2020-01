Abstimmungen vom 9. Februar: EDU sagt zwei mal Nein Die Eidgenössisch-Demokratische Union erteilt sowohl der Wohnungsinitiative als auch der Antirassismus-Strafnorm deutlich eine Absage. 11.01.2020, 14.07 Uhr

Präsident der EDU Schweiz ist Hans Moser.

Bild: Felix Gerber

(gb.) An ihrer Delegiertenversammlung in Olten hat die EDU für beide Vorlagen, die am 9. Februar zum Abstimmung stehen, die Nein-Parole beschlossen.