Nach Sessel-Absturz am Fronalpstock: «Das ist der Super-Gau für uns»

Am späten Donnerstagabend ist am Fronalpstock ein Vierer-Sessel abgestürzt. Vier Personen wurden dabei erheblich verletzt – zwei davon lebensbedrohlich. Die Stoosbahnen haben am Vormittag eine Medienkonferenz zum aktuellen Erkenntnisstand gegeben.

Stefanie Geske 07.02.2020, 10.59 Uhr