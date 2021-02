Zwischenbilanz Kanton St.Gallen hat bereits 10 Millionen Franken Härtefallgelder ausgezahlt – und rechnet mit Ausgaben von 260 Millionen Seit fünf Wochen können Betriebe beim Kanton Gelder verlangen, wenn sie von den Corona-Massnahmen hart getroffen sind. Jetzt zieht das Volkswirtschaftsdepartement eine erste Zwischenbilanz. Kaum überraschend: Besonders betroffen sind Restaurants – rund die Hälfte aller Anträge stammen aus der Gastronomie. 12.02.2021, 09.17 Uhr

Besonders getroffen: Restaurants – Rund die Hälfte der antragstellenden Betriebe stammen aus der Gastronomie.

Bild: Arthur Gamsa (6. Januar 2020)

(SK/dar) Fünf Wochen nach dem Start des kantonalen Härtefallprogramms zieht das Volkswirtschaftsdepartement eine erste Zwischenbilanz. Und diese fällt gemäss Kanton «positiv» aus, wie das Volkswirtschaftsdepartement in einer Mitteilung schreibt. So wurden bisher rund 10,3 Millionen Franken an Hilfsgelder an betroffene Betriebe ausgezahlt. Zudem seien mittlerweile die Prüfprozesse eingespielt, damit steige jetzt auch das Tempo der Auszahlungen.