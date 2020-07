Glosse Zwischen Zirkuszelt und AKW:

Der «Zauberhut» in Knies Kinderzoo

setzt die Rapperswiler unter Strom Mitten in der Pandemie führt die Stadt Rapperswil-Jona plötzlich auch noch eine Atomdebatte. Was ist denn da los? Adrian Vögele 27.07.2020, 05.00 Uhr

Darf man ihn mit einem Atomkraftwerk vergleichen? So soll der Eventpavillon Zauberhut im Kinderzoo dereinst aussehen. Jens Gehrcken

Atomausstieg? War da mal was? Die Schweiz hat andere Sorgen. Wir kämpfen gerade gegen fiese Viren, da sind uns Radioaktivität und Kühltürme völlig egal. Aber Halt, es gibt eine Ausnahme: Rapperswil-Jona bringt das Kunststück fertig, mitten in der Pandemie auch noch eine AKW-Debatte zu führen. Man ahnt bereits, dass dafür ein gewisses artistisches Talent nötig ist.

Die Zirkusfamilie Knie lässt in ihrem Kinderzoo ein Bauwerk namens Zauberhut bauen. Der ursprüngliche Entwurf des St.Galler Architekturbüros Martinez sah ein «schimmerndes Gebäude» vor, das «Assoziationen zu einem luftigen Zirkuszelt» hervorrufen soll. In der Tat: Auf den ersten Projektbildern für den neuen Eventpavillon strahlt und glitzert es nur so, aussen genauso wie innen. Dass dieser Zauberhut gegen oben nicht spitz zuläuft, wie das derlei Hüte gemeinhin zu tun pflegen, sondern sich trichterartig öffnet, kann man da beinahe übersehen. Und überhaupt, vielleicht lässt sich ja dann die eine oder andere Taube besser aus dem Hut zaubern, wenn der Weg nach oben offen ist?

Der Zauberhut während der Bauphase: Ursprünglich war eine stark glänzende Fassade vorgesehen. Zu gefährlich für Vögel, hiess es bei den Behörden. Die Pinguine im Zoo lässt das Ganze kalt. Adrian Lemmenmeier

Nun, der Zauber war schnell verflogen. Den Behörden war das glänzende Ding zu viel des Guten. Gerade für Vögel sei die Fassade gefährlich – und sie blende die Autofahrer auf dem Seedamm. Die Stadtbildkommission warnte vor einer «Überinszenierung» des Gebäudes. Es folgte ein gutschweizerischer Kompromiss, die Planer verpassten dem Hut eine weniger glamouröse Aussenhülle. Die Arbeiten am 25 Meter hohen Bauwerk sind nun in vollem Gang – und dessen Charakter wirkt auf manche Betrachter aus der Region jetzt doch recht eindeutig. «Ach, das ist gar kein Kühlturm?», spottet der Musiker und Kolumnist Frédéric Zwicker in der «Linth-Zeitung». «Diese Form und diese grau-schwarz-weisse Camouflage, das ist freiwillig? Und Strom produziert das auch nicht?»

Endlich wieder mal ein harmloses Streitobjekt

Momentmoment, wenden die Architekten ein. Das Gebäude sei noch nicht fertig, und die frühere Seelöwenarena an gleicher Stelle sei «keine Augenweide» gewesen. Auch sei die Eishalle der Rapperswil-Jona Lakers gleich nebenan viel – nun ja – voluminöser, in der Bevölkerung aber akzeptiert. Klar: Unterkühlte Zweckbauten haben es hierzulande einfacher als Zauberhüte mit Verdacht auf Kernspaltung. Interessant ist jedoch, dass während der Einsprachefrist im vergangenen Jahr noch keine AKW-Gegner auf den Plan traten. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Stadt jetzt einfach froh ist, hat sie endlich wieder einmal ein harmloses, handfestes Streitobjekt, nach all der Mühsal mit dem gefährlichen, unsichtbaren Coronavirus.

Die wichtigsten Kunden im Zoo, die Kinder, wird die Form des Huts kaum stören. Zaubern lässt es sich unter jedem Dach. Wer allerdings annimmt, kein Kind werde den Bau jemals mit einem Kühlturm vergleichen, könnte sich täuschen: Früher oder später wird ein kleiner, gezielt geförderter Nachwuchsphysiker begeistert drauf zeigen und rufen: «Komm Papi, dort machen wir jetzt Dampf!»