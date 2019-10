Zweiter Ständerats-Wahlgang in St.Gallen: Büchel tritt an, Dobler zieht sich zurück

FDP und SVP haben die Katze aus dem Sack gelassen: Roland Rino Büchel steigt in den zweiten Wahlgang für den Ständerat in St.Gallen.

Adrian Vögele

Roland Rino Büchel. (KEYSTONE/Peter Schneider)

Am 17. November kommt es zum Dreikampf um die St.Galler Ständeratssitze. Der Kandidat von Mitte-Rechts für den zweiten Wahlgang heisst Roland Rino Büchel: Das haben SVP und FDP am Donnerstagmorgen an einer gemeinsamen Medienkonferenz bekanntgegeben. Marcel Dobler (FDP) zieht sich zurück. Büchel hatte im ersten Wahlgang rund 15'000 Stimmen mehr erzielt als Dobler.

Dobler sagte, er habe das Wählerpotenzial der FDP ausgeschöpft. «SVP und FDP wollen eine ungeteilte Standesstimme.» Nach der Schwächung der bürgerlichen Lager am Wahlsonntag sei dies nun umso wichtiger. «Ich habe in den letzten Tagen Gespräche mit meiner Familie, meinem Umfeld und der Partei geführt, und wir sind zum Schluss gekommen, dass ich verzichte.» Roland Rino Büchel stehe für eine klar bürgerliche Politik. «Er ist ein Wertschöpfer, kein Umverteiler.» Büchel habe in Bern gute Arbeit geleistet, «ich halte sehr viel von ihm».

Büchel sieht sich als Brückenbauer

Büchel selber sagte, es brauche im Ständerat, der nach links gerutscht sei, ein Gegengewicht. SP-Kandidat Paul Rechsteiner sei nicht etwa «eingemittet», sondern vertrete klar linke Positionen. Auch gehe es um einen Ausgleich von Stadt und Land. Derzeit habe St.Gallen mit Würth und Rechsteiner zwei Vertreter «grüner Städte» im Ständerat. Zugleich betonte Büchel seine Qualitäten als «Brückenbauer», die er beispielsweise in der aussenpolitischen Kommission gezeigt habe. Diesbezüglich werde er unterschätzt, nicht zuletzt von den Medien. Auch für regionale Anliegen setze er sich selbstverständlich ein, «auch wenn ich das nicht in der Gegend herumtwittere».