Kommentar Zweiter Regierungswahlgang: Das politische Leben muss weitergehen Die St.Galler Regierung lässt sich von der abgesagten eidgenössischen Abstimmung nicht unter Druck setzen und hält am zweiten Regierungswahlgang fest. Das ist richtig. Michael Genova 19.03.2020, 17.19 Uhr

Michael Genova (Bild: Ralph Ribi)

Bis mindestens zum 19. April steht das Leben in der Schweiz still — womöglich sogar länger. Und ausgerechnet an diesem 19. April soll der zweite Wahlgang der St.Galler Regierungsratswahlen stattfinden. Das hat die Kantonsregierung am Donnerstag entschieden.



Auf den ersten Blick steht sie mit diesem Entscheid ziemlich quer in der Landschaft. Einen Tag zuvor gab der Bundesrat bekannt, dass die eidgenössische Volksabstimmung vom 17. Mai nicht durchgeführt wird. Die Stadt St.Gallen folgte dem Beispiel und verschob die Abstimmung zum Marktplatz. Und ebenfalls diese Woche entschied die Innerrhoder Regierung, dass die Landsgemeinde erst Ende August stattfinden wird.



Die Meinungen sind weitgehend gemacht

Der Bundesrat begründet den Verzicht damit, dass eine freie Meinungsbildung über eine so wichtige Abstimmung wie die Begrenzungsinitiative in diesen Zeiten kaum möglich wäre. Podiumsdiskussionen sind verboten, Lokale geschlossen, Standaktionen undenkbar. Die Parteien können sich nicht einmal zur Parolenfassung treffen.



Vor diesem Hintergrund kritisieren die St.Galler SVP und FDP den Entscheid der St.Galler Regierung. Sie befürchten wegen der zu erwartenden tiefen Stimmbeteiligung ein «zufälliges Ergebnis». Mann kann es auch anders sehen: Nach einem sehr knappen ersten Wahlergebnis, haben alle Kandidierenden nun die gleichen Chancen. Dazu kommt: Ein zweiter Wahlgang ist nicht mit einer Volksabstimmung über ein noch wenig ausdiskutiertes Thema zu vergleichen. Im Kanton St.Gallen sind die Meinungen weitgehend gemacht. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in einer wochenlangen Ochsentour der Bevölkerung ausgiebig vorgestellt. Nun müssen die Stimmberechtigten einfach ein zweites Mal wählen.



Die Neuen müssen im Krisenjahr einen Kaltstart hinlegen

Zudem hat die St.Galler Regierung die Schutzvorkehrungen verschärft – am 19. April ist nur eine briefliche Stimmabgabe möglich. Das ist kaum ein Nachteil, wie ein Blick in die Statistiken zeigt. In vielen Ostschweizer Gemeinden liegt der Anteil der brieflich Stimmenden bei über 90 Prozent.



Und wie schlau ist es, mitten in der Krise einen langjährigen Finanzdirektor und eine erfahrene Gesundheitsdirektorin auszutauschen? Den Bisherigen bleiben bis zur Amtsübergabe am 1.Juni noch wichtige Wochen, um Massnahmen – vor allem im wirtschaftlichen Bereich – aufzugleisen. Danach müssen die Neuen einen Kaltstart hinlegen. Das müssten sie in diesem Krisenjahr ohnehin – auch wenn sie ihr Amt erst im Oktober oder November antreten würden.

Das Festhalten der Regierung am zweiten Wahlgang ist richtig. Es ist ein Beitrag zur Normalität. Ein Signal für die Bevölkerung, dass die Politik auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig bleibt.