Die zweite Coronawelle könnte die Ostschweizer Spitäler bei der Aufholjagd ausbremsen Ausgefallene Behandlungen nachholen, Ertragsausfälle wettmachen: Das versuchen derzeit die Ostschweizer Spitäler. Regula Weik 17.07.2020, 05.00 Uhr

Die Klinik Stephanshorn ist derzeit coronafrei. Bild: Mareycke Frehner

«Jetzt in die Therapie? Jetzt zur Sprechstunde? Wenn nicht jetzt - wann dann?» Die Privatklinikgruppe Hirslanden ist derzeit mit grossflächigen Plakaten im Strassenraum präsent. Melden sich Patientinnen und Patienten nach dem coronabedingten Operationsstopp nur zögerlich zu Wahlangriffen an? Sind die Betten und Operationssäle der beiden Ostschweizer Kliniken Stephanshorn in St.Gallen und Am Rosenberg in Heiden schlecht ausgelastet? Oder meiden Patienten aus Angst vor einer zweiten Welle erneut die Spitäler?

Seit bald sieben Wochen sind nicht dringliche Untersuchungen, Behandlungen und Therapien wieder erlaubt. Auf die Frage, wie rasch die Klinik Stephanshorn nach Aufhebung des Operationsstopps die Betten wieder füllen konnte, heisst es:

«Wir konnten innerhalb von vier Wochen wieder auf eine der Jahreszeit entsprechende, reguläre Belegung hochfahren.»

Mit Beginn der Ferien sei dann der reduzierte Sommerbetrieb gestartet worden – wie auch schon in den Vorjahren.

Nicht zwingende Eingriffe werden verschoben

Zu Beginn sei bei den Patientinnen und Patienten eine gewisse Zurückhaltung spürbar gewesen – «gerade bei den nicht dringlichen Wahleingriffen». Heute sei dies noch bei den Operationen spürbar, bei denen ein künstliches Gelenk eingesetzt werden soll – «also Eingriffe, welche die Lebensqualität verbessern, aber nicht zwingend sofort nötig sind». Allerdings planen die Patienten diese Eingriffe auch in Nichtcoronazeiten selten in den Sommermonaten, sondern verschieben sie in den Regel in den Herbst und Winter.

Genau diese Zurückhaltung und Verschiebung von Wahleingriffe in den Herbst und Winter habe die Klinikgruppe zur Plakatkampagne veranlasst. Hinzu komme: «Alle sprechen von einer möglichen zweiten Welle und gleichzeitiger Grippe- und Coronapandemie. Wir kennen alle die Situation in sechs Monaten nicht, Fakt ist aber: Zurzeit sind wir in der Klinik Stephanshorn coronafrei.»

Kantonsspital dehnt Operationszeiten aus

Daniel Germann, CEO Kantonsspital St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Plant auch das Kantonsspital St.Gallen eine Werbekampagne, um die Ausfälle aufzuholen? CEO Daniel Germann antwortet:

«Werbung im klassischen Sinne ist nicht erlaubt, wohl aber Fachvorträge für Laien. Wir sind dabei aber wegen der Coronaregeln noch eingeschränkt.»

Das Kantonsspital funktioniere praktisch wieder im «Normalbetrieb», einzig die ambulanten Eingriffe lägen noch leicht unter Vorjahr. Insgesamt sei die Nachfrage nach Aufhebung des Operationsstopps aber gestiegen; «das wird noch einige Wochen andauern», sagt Germann. Das Kantonsspital hat denn auch die Operationszeiten ausgedehnt. Ob es für alle reichen werde, sei offen. Er gehe davon aus, dass nicht alle Eingriffe nachgeholt werden können, so Germann.