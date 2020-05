Zwei von drei könnten überleben: Das sind die Pläne der Kantone für die Ostschweizer Zahnradbahnen Die drei Ostschweizer Zahnradbahnen sind wegen tiefer Auslastung und hoher Kosten gefährdet. Die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden haben nun erste Entscheide gefällt. Die Rorschach-Heiden-Bahn wird in heutiger Form überleben. Für die Altstätten-Gais-Bahn sieht es weniger gut aus. Adrian Vögele 27.05.2020, 10.43 Uhr

Für die Linie Rheineck-Walzenhausen wird ein automatisierter Fahrbetrieb angestrebt. Derzeit laufen dazu noch Abklärungen. Raphael Rohner

Es könnte ein gutes Jahr werden für die Ostschweizer Zahnradbahnen – Corona und dem Inlandtourismus sei Dank. Sie hätten es nötig: Denn die Linien Rorschach-Heiden, Rheineck-Walzenhausen und Altstätten-Gais sind schon seit einiger Zeit gefährdet – wegen tiefer Auslastung und hoher anstehender Investitionen. Von Alternativen wie dem Wechsel auf Busbetrieb war die Rede. Gleichzeitig wehrten sich Gemeinden und Tourismusorganisationen gegen die Einstellung der Linien. Die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden haben nun zusammen mit den Appenzeller Bahnen und dem Bund das Potenzial der Linien detailliert abgeklärt – und erste konkrete Entscheide getroffen.

Die Rorschach-Heiden-Bahn bleibt

Die Rorschach-Heiden-Bahn wird in heutiger Form bestehen bleiben. «Die touristische Bedeutung der Linie wiegt den Vorteil einer Umstellung auf Bus mehr als auf», heisst es in der Mitteilung der Kantone. «Die Einstellung des Bahnbetriebs wäre für die Region und den Tourismus schlecht, denn die Bahn hat Zubringer von Schiene, Strasse und Bodensee-Schifffahrt.» Mit dem Bus könnte zwar ein grösseres Gebiet entlang der Strecke erschlossen werden. «Dafür wären aber zwei Busverbindungen notwendig und Wienacht hätte keinen direkten Anschluss mehr nach Rorschach.» Zudem steigen laut Communiqué die Chancen, dass ab 2022 mit der Verlängerung der IC-Züge nach Rorschach wieder attraktivere Anschlüsse in Richtung St.Gallen und Zürich möglich werden. «Dies würde sich positiv auf die Frequenzen auswirken.»

Altstätten-Gais-Bahn fährt noch rund 15 Jahre

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen für die Altstätten-Gais-Bahn: Sie wird noch bis zum Ende des Lebensalters der Fahrzeuge verkehren – das heisst, bis circa 2035. «Dann wird die Strecke auf einen wirtschaftlich günstigeren Busbetrieb oder eine andere alternative Betriebsform umgestellt», heisst es in der Mitteilung der Kantone. Die touristische Bedeutung dieser Linie sei klein, da sie nicht an den Bahnhof Altstätten angeschlossen sei. Und: Im Gegensatz zur Bahn wäre mit dem Bus eine Direktverbindung zum SBB-Bahnhof Altstätten möglich.

Seilbahn für Walzenhausen?

Noch in der Schwebe ist die Zukunft der Walzenhausenbahn: Auch hier ist der Handlungsbedarf gross – «das Fahrzeug könnte altersbedingt jederzeit ausfallen und müsste ersetzt werden», heisst es in der Mitteilung. Die Appenzeller Bahnen prüfen, ob die Bahn als automatisierte Zahnrad- oder Seilbahn weitergeführt werden kann. «Das wäre auch aus touristischer Sicht zusammen mit der Zahnradbahn Rorschach Hafen‒Heiden und der Schifffahrt interessant.» Der St.Galler Verkehrsdirektor Bruno Damann könnte sich sogar eine Luftseilbahn nach Walzenhausen vorstellen, wie er auf Anfrage sagt.

Automatisierte Bahnlösungen hätten tiefere Betriebskosten und eine Verdichtung des Angebots sei jederzeit und mit geringen Mehrkosten möglich, schreiben die Kantone. Allerdings: Sollte sich die Automatisierung auf der Linie Rheineck-Walzenhausen als nicht zweckmässig oder als zu teuer erweisen, steht auch hier eine Umstellung auf Busse bevor. Dann würde ein erweitertes Buskonzept Heiden–Walzenhausen–St.Margrethen mit dichterem Takt und besseren Anschlüssen auf S-Bahn und Fernverkehrszüge in St.Margrethen geprüft.

Die Kantone schliessen nun bis Ende Jahr eine Vereinbarung mit den Appenzeller Bahnen zur Zukunft der drei Linien ab. Darin werden unternehmerische und kommunikative Massnahmen je Linie festgelegt, wie es in der Mitteilung heisst. In einer zweiten Vereinbarung regeln die Kantone mit den betroffenen Gemeinden das Vorgehen, falls die Mindest-Kostendeckungsgrade trotz der Massnahmen nicht erreicht werden.