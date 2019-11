Zwei Thurgauer Unternehmen bauen Träume im Modellformat Luzius Wegmann und sein Unternehmen A&I Modellbau sowie Susanne und Marco Steidle bauen Architekturmodelle. Mit ihrer Arbeit sind die beiden Firmen im Thurgau Unikate. Janine Bollhalder

Luzius Wegmann platziert ein Miniatur-Velo auf einem Modell im Massstab 1:50. (Bild: Andrea Stalder)

Es riecht nach Klebstoff. Im Hintergrund spielt das Radio die Charts. Ein Hund sitzt im Hinterzimmer. In der Werkstatt von A&I Architekturmodellbau in Frauenfeld herrscht eine lockere Stimmung. Die Mitarbeiter sind über ihre Projekte gebeugt, summen ab und zu mit der Musik, fragen einander um Rat. «Wir haben hier eine familiäre Atmosphäre», sagt Luzius Wegmann.

Der 54-Jährige ist seit über zwei Jahrzehnten Inhaber des Unternehmens an der Walzmühlestrasse. An den Wänden hängen Auszeichnungen, Hinweise zu Farbmischungen sowie das aktuelle Motto: «A&I Modellbau: die clevere Art zu bauen» und Zitate wie:

«Jedes Modell ist ein Traum.»

In den Regalen stehen Andenken an vergangene Projekte, ein Miniatur-Zug, Miniatur-Velos in verschiedenen Grössen, eine A4-grosse detailreiche Kathedrale. Das Team um Luzius Wegmann setzt die Träume und Visionen von Architekten, Ingenieuren oder auch Tiefbauverantwortlichen als Modell um. Auch dieses Zitat ziert eine Werkstattwand: «Das Modell ist Ihr wichtigstes Verkaufsargument.»

Grundlagenmodelle in der Werkstatt von Luzius Wegmann. (Bild: Andrea Stalder)

Vom Modellbauer zum Architekt und dann wieder zurück

Luzius Wegmann zeigt, wie alles beginnt, zumindest für Architekten: Mit dem Grundlagenmodell. Dieses widerspiegelt die aktuelle Umgebung wie etwa Gebäude und Bodenstruktur. Es ist ganz in Weiss gehalten und wird aus Gips gefertigt. Eine Lücke gibt es jeweils auf diesem Grundlagenmodell, und zwar an jenem Ort, wo Architekten ihre Idee eines Bauwerks entwerfen sollen. An diesem Punkt wird aus dem Grundlagenmodell ein Wettbewerbsmodell.

Die Pläne der Architekten werden dann von den Architekturmodellbauern aus Kunststoff umgesetzt und in das Grundlagenmodell eingearbeitet. «Manchmal werden auch Details wie etwa Bäume oder Autos ins Gesamtbild integriert», sagt Wegmann. Die Bäume sind aus Schafgarbe oder Fetthenne – beides Pflanzen, die getrocknet dem Aussehen eines Baumes sehr nahekommen. Wenn die Wettbewerbsmodelle fertig sind, werden sie einer Fachjury präsentiert, die dann eines der Modelle auswählt.

Im Betrieb an der Walzmühlestrasse arbeiten neun Angestellte, zwei davon sind Lernende. Luzius Wegmann sagt:

«Die Geschlechterquote ist 50 zu 50»

Er arbeitet ausserdem auch mit dem 3D-Drucker, für einfache Sachen. Man müsse ja mit der Technik mithalten, aber: «Manchmal ist das Handwerk doch noch schneller.»

Der Farbraum von A&I Modellbau an der Walzmühlestrasse. (Bild: Andrea Stalder)

Ein Modell mit Preis über der Grenze

Das Atelier für Architekturmodellbau von Susanne und Marco Steidle liegt im Erdgeschoss ihres Wohnhauses in Kreuzlingen. Die beiden sind vor 23 Jahren ins Geschäft eingestiegen. Mit Luzius Wegmann und seinem Unternehmen A&I Architekturmodellbau in Frauenfeld arbeiten sie manchmal zusammen, «oder wir nehmen einander Aufträge ab», sagt Marco Steidle.

Er und seine Frau arbeiten ohne Angestellte oder Lernende, haben aber auch schon Schnupperstiften einen Einblick in den Beruf geboten. Das Ehepaar aus Kreuzlingen bedient primär Architekten oder öffentliche Stellen, ganz selten auch Privatpersonen. Die 47-jährige Susanne Steidle sagt:

«Wir fiebern mit den Architekten mit, wenn es dann drauf ankommt»

Allerdings gäbe es jeweils schon Zeitdruck, wenn die Wettbewerbsmodelle von mehreren Architekten zum gleichen Stichtag fertig sein sollen. Und: «Bei manchen Modellen ist von Anfang an der Wurm drin.»

Susanne und Marco Steidle in ihrer Werkstatt in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin)

Über die Jahre haben sie sich einen festen Kundenstamm aufbauen können. «Die Hälfte unserer Aufträge kommt aus Deutschland», sagt Marco Steidle. Woran das liege? «Wir sind nahe an der Grenze. Und: Die Modellbauer in der Schweiz sind gut, jene in Deutschland nicht immer.»

Ein Modell, welches den Steidles besonders am Herzen liegt, ist das «Kinderhaus Tettnang». Tettnang liegt in der Nähe von Friedrichshafen. Das Architekturbüro, welches den Wettbewerb um das Kinderhaus gewonnen habe, erhielt 2015 eine Auszeichnung und das Projekt wurde in das Buch «Best Architect 15» aufgenommen. Marco und Susanne Steidle haben dann den Auftrag erhalten, das Projekt in grösserem Massstab anzufertigen. 2016 wurde die Modellskulptur im Architekturmuseum Frankfurt ausgestellt. Susanne Steidle sagt:

«Dieses Projekt war eine künstlerische Abwechslung»

Leider können die beiden die Bauwerke in Deutschland aufgrund der Distanz nur selten in Realität sehen.