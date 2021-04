zwei grossbrände Brand in Recycling Center Sargans: Feuerwehr ganze Nacht im Einsatz +++ Rund eine Million Franken Schaden+++ Auch in Maienfeld brennt Industriehalle In Sargans brach im regionalen Recycling Center Ecohof am Samstag ein Feuer aus. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden für die Löscharbeiten aufgeboten. Die Löscharbeiten dauern auch am Sonntagmorgen noch an. Aktualisiert 11.04.2021, 10.20 Uhr

(red) Die Löscharbeiten im Sarganser Recycling Center Ecohof dauern auch am Sonntagmorgen noch immer an. «Die Feuerwehr ist noch immer daran, die letzten Brandnester zu suchen und zu löschen», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz», so Hug. Die Feuerwehrleute hätten mit Ablösungen jeweils in 20er-Teams gearbeitet. «Das war sehr strenge Arbeit», sagt Hug gegenüber FM1Today.

Die grösste Gefahr und gleichzeitig die grösste Herausforderung stelle die Halle dar, so Hug am Samstagabend. Diese drohe aufgrund des Feuers einzustürzen: «Von der Halle geht eine grosse Gefahr aus, vor allem für die Einsatzkräfte, die noch am Arbeiten sind. Aus diesem Grund wird die Halle zurückgebaut.» Wie lange dieser Rückbau dauere, bleibt noch unklar.

Sachschaden rund eine Million Franken

Verletzte gebe es keine, sagt Hug. Zur Brandursache könne noch nichts gesagt werden. «Wir gehen aber davon aus, dass sich der Sachschaden auf rund eine Million Franken beläuft.» Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, lasse sich noch nicht abschätzen. Ausserdem müsse der Föhn im Sarganserland miteinberechnet werden.

Das Feuer sei kurz nach Mittag ausgebrochen, sagt Hug. Als die Einsatzkräfte eingetroffen sind, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die umliegenden örtlichen Feuerwehren sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Über 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.»

Keine Stoffe, die zu gesundheitlichen Schäden führen könnten

In der besagten Halle seien Altholz, Sperrgut, Papier und Karton gelagert, sagt Daniel Hug. «Es sind also keine Stoffe gelagert, welche zu gesundheitlichen Schäden führen könnten, wenn sie in Feuer geraten.»

Die Hauptstrasse zwischen Trübbach und Sargans war am Samstag in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wurde am Abend aufgehoben.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, welche über Bild- oder Videomaterial des Brandes verfügen, diese über die Webseite www.kapo.sg.ch oder direkt über den Link https://kaposg.link/upload hochzuladen. Insbesondere interessiert die Zeitspanne zwischen 12 und 12.30 Uhr.

Auch in Maienfeld brennt eine Halle in Industriequartier

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist in einer Produktionshalle in Maienfeld am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Halle wurde dabei zerstört.

Beim Brand entstand ebenfalls Sachschaden in der Höhe von 1 Million Franken. Bild: Kapo GR

Am Sonntag um 6.25 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Brand im Industriequartier in Maienfeld. Die mit total rund 80 Personen ausgerückten Feuerwehren Herrschaft, Landquart und Bad Ragaz brachten den Brand unter Kontrolle. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ein Ambulanzteam der Rettung Chur vor Ort. Wie es weiter in der Mitteilung heisst, standen im weiteren Einsatz auch die Kantonspolizei St.Gallen und ein Spezialist des Amtes für Natur und Umwelt.

Produktionshalle und Fahrzeuge betroffen

Beim Brand wurde die Produktionshalle zerstört und ein Fahrzeug total beschädigt. Weitere Fahrzeuge konnten gemäss Bündner Kantonspolizei von Angestellten zwar weggefahren werden, weisen jedoch Sachschäden auf. Die Höhe des Sachschadens beträgt über eine Million Franken. Spezialisten der Kantonspolizei Graubünden untersuchen die Brandursache.