Auf einer Weide in Appenzell wurden in den vergangenen Tagen zwei tote Schafe aufgefunden. Zwei weitere werden vermisst. Die Rissbilder deuten auf einen Wolf hin.

Zwei gerissene Schafe gefunden: In der Umgebung von Appenzell ist ein Wolf unterwegs

Ein Wolf hat in Appenzell zwei Schafe gerissen. (Bild: Keystone)

(pd/dh) Das erste gerissene Schaf wurde bereits am Sonntagmorgen, 17. November, auf einer Weide in Appenzell im Gebiet Steigchopf gefunden. Der zuständige Wildhüter wurde aufgeboten und beurteilte die Situation vor Ort. Am Donnerstag wurde im gleichen Gebiet erneut ein gerissenes Schaf gefunden, zwei weitere Schafe werden noch vermisst, wie die Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Appenzell Innerrhoden mitteilt.

Dem zuständigen Wildhüter habe sich am Sonntagmorgen noch ein diffuses Bild gezeigt, welches keine eindeutigen Rückschlüsse auf das verantwortliche Raubtier habe schliessen lassen.

DNS-Proben zur Artenbestimmung entnommen

Das Rissbild vom Donnerstagmorgen habe hingegen deutliche Spuren eines Wolfsrisses gezeigt und das Gesamtbild abgerundet, schreibt die Verwaltung. An beiden Kadavern seien DNS-Proben entnommen und zur Artbestimmung eingeschickt worden. Diese Ergebnisse würden in einigen Wochen vorliegen.

Da davon auszugehen sei, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet aufhalte, haben das Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung die Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh per SMS über den Vorfall informiert. «Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen», heisst es in der Mitteilung.