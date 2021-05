Zuzwil Gestohlene Autoschilder, kein Führerausweis, wilde Verfolgungsjagd: 17-Jähriger flüchtet mit Auto vor der Polizei Am Dienstagmorgen kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen und einem 17-jährigen Jugendlichen. Die Polizei wollte den Jugendlichen kontrollieren, da am Auto gestohlene Kontrollschilder angebracht waren. Der Jugendliche floh mit dem Fahrzeug, die Polizei nahm die Verfolgung auf. 05.05.2021, 10.42 Uhr

Eine Polizeipatrouille im Einsatz. Symbolbild: Kantonspolizei St.gallen

(kapo/dar) Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen wollte an der Gewerbestrasse ein Auto zur Kontrolle anhalten, da an diesem als gestohlen gemeldete Kontrollschilder montiert waren. Dies schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Der vorerst unbekannte Autofahrer missachtete die Aufforderung zum Anhalten und flüchtete, worauf die Patrouille die Nachfahrt aufnahm. Im Laufe der Nachfahrt verletzte der Autofahrer diverse Verkehrsregeln. Er überschritt die Geschwindigkeit im Innerorts- sowie Ausserortsbereich stark, befand sich diesbezüglich im Bereich eines Raserdeliktes. Zudem überfuhr er eine Sicherheitslinie und überholte trotz Gegenverkehr. Dabei wurden unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Das flüchtende Auto konnte während der Nachfahrt vorerst nicht angehalten werden. Der Autofahrer stellte das Fahrzeug schliesslich an der Alpsteinstrasse in Zuzwil ab und konnte kurze Zeit später durch eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen zu Fuss an der Ifangstrasse angehalten und kontrolliert werden.

Kein Führerschein, gestohlene Kontrollschilder

Wie sich herausstellte, handelte es sich beim Autofahrer um einen

17-jährigen Jugendlichen. Er war nicht im Besitz eines Führerausweises. Weiter fehlte für das Auto der Versicherungsschutz. Das Auto hatte er gemäss eigenen Angaben gekauft und daran gestohlene Kontrollschilder angebracht.

Die verständigte Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte die Beschlagnahmung des Autos sowie zwecks Prüfung der Fahrfähigkeit die Entnahme eine Blut- und Urinprobe. Der 17-Jährige wird zur Anzeige gebracht.