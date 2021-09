Zertifikat im Bundeshaus? So reagieren Ostschweizer Politiker

Zutrittsregelung «Viele haben genug von Masken und Plexiglaswänden»: Im Bundeshaus bahnt sich die Zertifikatspflicht an – was Ostschweizer Politiker dazu sagen Im Eiltempo arbeitet das Parlament an einer Gesetzesvorlage, um für das Bundeshaus eine Zertifikatspflicht einzuführen. Dabei geht es nicht nur um ein Signal ans Volk. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 13.09.2021, 18.24 Uhr

Achtung, Kontrolle: Auch im Bundeshaus-Café gilt seit Montag die Zertifikatspflicht.

Der eine oder die andere schien trotz allem ein bisschen erstaunt. Als am Montag die Herbstsession im Bundeshaus begann, waren die Coronamassnahmen dieselben wie bisher – mit einer Ausnahme: Wer das Café Valotton (Zeitungszimmer) oder das Restaurant Galerie des Alpes betreten wollte, wurde kontrolliert und musste das Covid-Zertifikat vorweisen. Und natürlich den amtlichen Ausweis dazu – worauf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hektisch in den Taschen zu kramen begannen. Aha, so läuft das also mit dieser Zertifikatspflicht.

Jetzt zeichnet sich ab, dass die Pflicht auf das gesamte Bundeshaus ausgeweitet wird. Am Wochenende hatten die Parteipräsidenten diesen Schritt gefordert. Dafür gibt es allerdings bislang keine Gesetzesgrundlage, der Bundesrat hatte politische Anlässe von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Diese Basis soll nun möglichst schnell geschaffen werden. Am Montag stellte das Büro des Nationalrats den Antrag, dass die Staatspolitischen Kommissionen eine Gesetzesänderung ausarbeiten. Aus epidemiologischer Sicht befürworte das Ratsbüro eine Ausweitung der Zertifikatspflicht, sagte Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE) im Plenum. Allerdings dürfte die Änderung frühestens auf die dritte Sessionswoche in Kraft treten.

«Am besten bis nächsten Frühling»

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin

«Es ist richtig, dass wir diesen Schritt machen», sagt Edith Graf-Litscher (SP/TG), ebenfalls Mitglied des Ratsbüros. Zur Debatte stehe eine Zertifikatspflicht nicht nur für die Parlamentsmitglieder, sondern auch für die Mitarbeitenden im Bundeshaus. Natürlich müsse die Massnahme zeitlich befristet sein. «Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, eine Zertifikatspflicht für das Parlamentsgebäude vorerst bis nächsten Frühling zu beschliessen.»

Das Ganze ist nicht nur ein symbolischer Akt der Solidarität mit der Bevölkerung. Viele Ratskolleginnen und -kollegen hätten genug von den Schutzmassnahmen im Parlamentsbetrieb, sagt Graf-Litscher.

«Masken und Plexiglas erschweren die politische Arbeit – vor allem in den Kommissionen, wo die zentralen politischen Diskussionen und Auseinandersetzungen stattfinden.»

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat

Auch Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) sagt, es sei Zeit, dass das Parlament die Zertifikatspflicht einführe. «Eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie haben wir hier immer noch dieselben Schutzmassnahmen. Als ob es noch keine Impfung gäbe.» Bei vielen schwinde allmählich die Geduld.

«Ich hoffe, dass wir uns ab der dritten Sessionswoche ohne Maske im Bundeshaus bewegen können.»

Auch als Zeichen nach aussen sei der Wechsel zur Zertifikatspflicht richtig, sagt Paganini. Man werde als Parlamentarier momentan mit Mails von verärgerten Bürgern eingedeckt, die es nicht verstehen könnten, dass im Parlament noch keine solche Pflicht gelte.

Rechsteiner stellt die Kostenfrage

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat

Skeptischer äussert sich Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI). «Es ist gut, dass wir diese Diskussion führen», sagt er. Jedoch:

«Falls die Zertifikatspflicht im Bundeshaus eingeführt wird, bin ich gespannt, wie man mit denjenigen umgeht, die weder geimpft noch genesen sind. So stellt sich die Frage, wer die Tests finanzieren müsste.»

Rechsteiner hatte sich schon früh dagegen gewehrt, dass die Tests für Personen ohne Symptome generell kostenpflichtig werden. Dies sei eine klare Diskriminierung, warnte er. Auch stimmte er im Parlament einem Antrag der SVP zu, der verlangte, dass das Covid-Zertifikat nicht im Alltag eingesetzt werden darf, sondern nur im internationalen Reiseverkehr und bei Grossveranstaltungen.

Diese Bestrebungen scheiterten. Rechsteiner weist aber darauf hin, dass der Druck zunehme: So hätten bereits über 200'000 Personen eine Petition unterschrieben, die verlangt, dass die Tests gratis bleiben.

«Am Arbeitsplatz gilt eigentlich keine Zertifikatspflicht»

Während sich also ein Teil der Bevölkerung darüber ärgert, dass es das Zertifikat überhaupt gibt, regt sich ein anderer Teil darüber auf, dass das Parlament die Zertifikatspflicht für sich selber noch nicht eingeführt hat.

Manuel Strupler, Thurgauer SVP-Nationalrat

Manuel Strupler (SVP/TG) sagt, er werde sich nicht gegen die Zertifikatspflicht im Bundeshaus wehren. Als Signal gegen aussen sei das gut. Aber konsequent sei es eigentlich nicht, «denn das Parlamentsgebäude ist unser Arbeitsplatz, und am Arbeitsplatz ist die Zertifikatspflicht bislang nicht generell vorgeschrieben». Der Bundesrat habe einfach einzelne Branchen herausgepickt, die nun das Zertifikat verlangen müssten.