Zurück bleibt eine zerrüttete Familie: Rheintaler Landwirt erhält nach falschen Sex-Anschuldigungen eine höhere Genugtuung Die Anklagekammer des Kantons St.Gallen hat die Genugtuungssumme für Edwin Kopp um rund 9000 Franken erhöht. Der Landwirt war 2015 zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen und leidet noch immer unter den Folgen der falschen Anschuldigungen. Janina Gehrig

Edwin Kopp war vorgeworfen worden, sich an Kindern sexuell vergangen zu haben – das Verfahren wurde schliesslich eingestellt. (Symbolbild: Archiv/Susann Basler)

Edwin Kopp soll 30'260 Franken vom Staat erhalten. Das Untersuchungsamt Altstätten hatte dem 76jährigen Landwirt aus Rüthi ursprünglich nur rund 21'000 Franken ausbezahlen wollen. Nun hat die Anklagekammer des Kantons St.Gallen die Genugtuungssumme von 13'000 Franken erhöht. Gestern hat die Anklagekammer des Kantons St.Gallen darüber verhandelt.

Der Rheintaler Landwirt hatte eine Genugtuung von 100'000 Franken sowie rund 35'000 Franken für den wirtschaftlichen Schaden und die Anwaltskosten verlangt. Er war zusammen mit seinem Sohn und dessen Kollegen im Jahr 2015 zu Unrecht während 40 Tagen in Untersuchungshaft gesessen.

Edwin Kopp (rechts) wurde wie sein Sohn sexueller Handlungen mit Kindern beschuldigt. (Bild: Gert Bruderer)

Den Männern war vorgeworfen worden, sie hätten sich an vier Mädchen im Alter zwischen zwei und neun Jahren sexuell vergangen. Kopp hatte auch nach der Untersuchungshaft ein Kontaktverbot mit seiner Familie und wurde im Dorf geächtet. Für seine erlittenen Qualen forderte er eine «angemessene» Entschädigung.

«Sehr enttäuscht vom Urteil»

Für Kopps Rechtsanwalt, Daniel Kaiser, zeigt der Entscheid, dass das Untersuchungsamt Altstätten eine zu kleine Genugtuungssumme für das seelische Leid Kopps festgelegt hatte. Dennoch seien er und sein Mandant sehr enttäuscht vom Urteil. Kaiser:

«Ich empfehle meinem Mandanten, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen. Die veranschlagten Summen sind zu gering.»

Vor allem die wirtschaftlichen Einbussen seien mit 5760 Franken viel zu klein bemessen. Hier ist die Anklagekammer vom ursprünglich zugesprochenen Betrag nicht abgewichen, sie gewährt Kopp jedoch 5 Prozent Zinsen darauf.

Auch der wirtschaftliche Schaden soll grösser gewesen sein

Kaiser hatte für den wirtschaftlichen Schaden 26'366 Franken verlangt. Dem Landwirt seien 15 Arbeitstage als Verdienst entgangen, zudem habe die Gemeinde Rüthi Schadenersatzforderungen an Kopp gestellt, weil er in der Zeit, in der er in Untersuchungshaft sass, die Viehbetreuung auf der Alp sowie die Alpabfahrt nicht habe gewährleisten können.

«Die Ortsgemeinde musste sechs Personen einsetzen, um die Arbeiten zu erledigen. So schnell Betriebshelfer zu finden, ist nicht einfach», hatte Kaiser bei der Verhandlung am Donnerstag gesagt. Der Rechtsanwalt nimmt an, dass die Anklagekammer auf die Erklärungen gar nicht eingetreten ist.

Vielmehr musste Kaiser seine Beschwerde vom 17. Dezember 2018 gegen das Untersuchungsamt Altstätten um über die Hälfte der Seiten kürzen. «Ich werde geltend machen, dass dies unzulässig war. Mein Klient hat Anspruch darauf, sich genügend umfangreich zur Sache zu äussern», sagt Kaiser.

Gestern fand die Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen statt.

Die Schwiegertochter wurde für die mutmasslichen Falschaussagen nie belangt

Zur Frage, warum die Schwiegertochter für die Falschaussagen nicht belangt worden war, sagt Kaiser: «Mein Mandant war über dieses Recht von seinem früheren, amtlichen Verteidiger nicht aufgeklärt worden.» Mutmassliche üble Nachrede und Verleumdung sind Antragsdelikte, bei denen innerhalb von drei Monaten ein Strafantrag eingereicht werden muss. Auch wegen mutmasslicher Irreführung der Rechtspflege und falsche Anschuldigungen wurde die Frau seines Wissens nicht angezeigt, sagt Kaiser.

«Die Staatsanwaltschaft hätte allenfalls Ermittlungen einleiten können.»

Edwin Kopp werde diesbezüglich eine Strafanzeige in Betracht ziehen. Die Voraussetzung für eine Verurteilung seien aber hoch. «Man muss belegen können, dass die Person wusste, dass sie etwas Falsches sagte.»

Die Schwiegertochter Kopps hatte behauptet, ihre eigenen vier Mädchen seien mit den Missbrauchsvorwürfen an sie gelangt. «Mein Klient findet es schlimm, dass er als unbescholtener Bürger in Haft musste und die Urheberin des Verfahrens nicht zur Verantwortung gezogen wurde.»

Verhältnis soll vorher bestens gewesen sein

Zurück blieb eine zerrüttete Familie. Davor sei das Verhältnis Edwin Kopps zu seinen Enkelkindern bestens gewesen. Möglicher Ursprung der Fehde war laut Kaiser die Zuteilung des elterlichen Hofs an einen der Söhne – an Stefan Kopp. Weil der andere Sohn und dessen Familie leer ausging, gab es böses Blut. Stefan Kopp war ebenfalls zu Unrecht des Kindesmissbrauchs beschuldigt worden.