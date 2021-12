Zum fest der Geburt «Geburten üben einen Zauber auf mich aus»: Nicole De Marianis hat schon 1400 Kinder zur Welt gebracht Seit zwanzig Jahren arbeitet die Hebamme Nicole de Marianis mit viel Liebe, Verständnis und Leidenschaft auf der Geburtsstation im Kantonsspital Frauenfeld. Sie erzählt über ihren liebsten Moment bei jeder Geburt, ihr schönstes Erlebnis und wie die Niederkunft ihrer eigenen drei Kinder sie zu einer noch besseren Hebamme gemacht haben. Aylin Erol Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Am Anfang habe sie noch Buch über jede einzelne Geburt geführt, die sie begleitete: Hebamme Nicole De Marianis (40). Bild: Tobias Garcia

«Entschuldigen Sie, ich hatte gerade Nachtschicht», sagt Nicole De Marianis und verkneift sich ein Gähnen. Zwei Kinder habe sie heute zwischen 23 und 7.30 Uhr zur Welt gebracht, erzählt sie mit einem zufriedenen Lächeln. Nicole De Marianis ist seit zwanzig Jahren leidenschaftliche Hebamme, und das fast durchgehend im Kantonsspital Frauenfeld. «Ich hatte nach der Lehre kurz das Gefühl, ich müsse die weite Welt kennen lernen und ging nach Zürich ins Triemli. Nach einem Jahr hatte ich aber Heimweh und kehrte nach Frauenfeld zurück», erzählt die 40-Jährige mit einem Schmunzeln. Sie ist in Tobel aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile mit ihrem Partner und den drei Kindern, Tochter Delia (14) und den 13-jährigen Zwillingsbuben Nevio und Lauro, in Bazenheid.

Das Wunder des Lebens hat die Hebamme verzaubert

«In zwanzig Jahren als Hebamme erlebt man so einiges», sagt De Marianis. Sie lacht kurz auf, doch dann huscht kurz und kaum merklich ein Schatten über ihr Gesicht. Mit «so einiges» meint sie nicht nur schöne Erlebnisse. Als Hebamme ist De Marianis stets bewusst, dass eine reibungslose Geburt nicht selbstverständlich ist. Dennoch findet sie, dass das Positive in ihrem Beruf überwiegt:

«Der einfach allerschönste Moment bei jeder Geburt ist es, wenn ich den Eltern das Kind übergeben kann und ich zusehen darf, wie sie beim ersten Anblick ihres eigenen Fleischs und Bluts reagieren. Das ist magisch.»

Beim Erzählen lächelt nicht nur ihr Mund, sondern das ganze Gesicht, von den Grübchen auf den Wangen über die Augen bis hin zu den Ohren. «In diesen Momenten habe ich auch schon einige Male weinen müssen, weil es mich so berührt.» Das versuche sie aber, nie zu verstecken, es seien schliesslich Freudentränen.

Schon als Kind habe sie sich für den Beruf interessiert. Mit dreizehn Jahren war sie dann erstmals bei einer Geburt dabei. «Ich hatte eine Frau aus meinem Dorf gefragt, ob ich bei ihrer Geburt zuschauen dürfe. Danach war ich nicht schockiert, sondern im Gegenteil: fasziniert!» Für De Marianis gab es deshalb gar keine andere Option, als eines Tages Hebamme zu werden. Ihre Faszination für das Wunder des Lebens hat sich seit der Jugend und trotz zwei Jahrzehnten im Beruf nicht verändert: «Die Geburt übt einen Zauber auf mich aus, der sich immer wiederholt.»

Die schönste Geburt ihres Lebens

Bestimmt 1400 Kinder habe sie bereits zur Welt gebracht, schätzt die 40-Jährige. «Am Anfang habe ich darüber noch Buch geführt. Aber irgendwann wurde es dann zu viel.» De Marianis lacht. Bei so vielen Kindern könne man sich eben irgendwann nicht mehr an alle erinnern. Ihre schönste, je miterlebte Geburt wird die Hebamme dennoch nie mehr vergessen: «Es war etwa fünf Uhr morgens in Frauenfeld. Die Frau schaffte es nicht mehr bis auf die Station, sondern nur noch auf ein Bänkli vor dem Spital. Der Portier ging mich holen. Es war eine laue, ruhige Sommernacht. Die Vögel zwitscherten.» Hatte De Marianis davor noch schnell und aufgeregt vom turbulenten Alltag erzählt, beendet sie die Geschichte nun ruhiger:

«Da waren nur ich und die werdende Mutter auf diesem Bänkli, als das Kind das Licht der Welt erblickte. Es war wunderschön!»

Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet und sie lächelt. De Marianis geniesst es sichtlich, in dieser Erinnerungen zu schwelgen.

Eigene Tochter kommt während der Schicht zur Welt

Natürlich würden aussergewöhnliche Geburten gut im Gedächtnis bleiben. Erst kürzlich hätte beispielsweise eine Frau ihr Kind im Parkhaus zur Welt gebracht. Doch: «Unvergesslich bleiben vor allem jene Erlebnisse, die mich besonders berührt haben, auch wenn bei der Geburt an sich vielleicht gar nichts Spektakuläres passiert ist.» So sei es für sie etwa diesen September emotional gewesen, als sie ihre eigene Schwägerin betreuen durfte und somit bei der Geburt des eigenen Göttibubs dabei sein konnte. Obwohl ihr der Schichtbetrieb inzwischen mehr zu schaffen macht, als noch vor einigen Jahren, ist spürbar, dass De Marianis noch immer mit viel Liebe bei der Sache ist. Sie selbst hat auch schon zwei turbulente Geburten hinter sich:

«Bei meiner Tochter begleitete ich gerade selbst eine Geburt, als ich bemerkte, dass etwas am Tun ist. Ich machte die Geburt zwar noch fertig, beim Aufräumen setzten dann aber die Wehen ein.»

Vom einen Gebärsaal ging es für die Thurgauerin damit direkt in den nächsten, und zwar den eigenen. Das Töchterchen sei zehn Wochen zu früh dran gewesen und musste schliesslich per Notkaiserschnitt geholt werden.

Sie ist gleichermassen für Versorgung und Händehalten zuständig

Nicole De Marianis strahlt absolute Ruhe aus: etwas, was sie in ihrem turbulenten Alltag gut gebrauchen kann. Bild: Tobias Garcia

Ein Jahr später, bei den Zwillingen, gab es wieder Komplikationen. «Die Buben kamen ganze vierzehn Wochen zu früh, ich wurde ins Unispital verlegt und es musste erneut ein Kaiserschnitt gemacht werden», erzählt De Marianis. Sie wisse aus diesen Erfahrungen aus erster Hand, wie es sich anfühle, wenn man um die Kinder bangen müsse. Als Hebamme sei sie nach ihren eigenen Geburten daher noch verständnisvoller geworden. Prioritäten setze sie seither anders und sie wisse: Einfaches Händehalten kann schon viel bewirken. «Ich bin ja nicht nur für die medizinische Versorgung da, sondern auch, um den Frauen Sicherheit und Ruhe zu bringen.» Ruhe und Sicherheit strahlt die Hebamme Nicole De Marianis mit ihrem warmen Lächeln auch aus. Nach so vielen Jahren auf der Geburtsstation, über tausend Kindern und zwei eigenen ereignisreichen Geburten lässt man sich wohl nicht mehr so schnell aus der Fassung bringen.

