Zum Bauern statt zum Grossverteiler: Wie Ostschweizer Bauern mit ihren Hofläden den Lockdown nutzten Drei Modelle, drei Gewinner: Pirmin Brandes im st.gallischen Berg, Klemenz Somm in Kreuzlingen und der Verein «Öserix» in Appenzell belegen, dass innovative Vermarktungsideen in der Landwirtschaft eine Zukunft haben. Christoph Zweili 14.08.2020, 05.00 Uhr

Bauer Pirmin Brandes (36) mit Beeren in seinem Hofladen in Berg. Benjamin Manser

Konfitüre, Sirup, Gemüse, Kartoffeln, Salate – vor allem aber Beeren jeglicher Art und Couleur verkauft Pirmin Brandes im Laden auf dem Waldhof im st.gallischen Berg. Praktisch alles, was auf dem 13,5 Hektar grossen Betrieb produziert wird, geht direkt ab Hof an die Kunden. «Wir beliefern keine Händler oder Grossabnehmer, haben daher eine höhere Marge, tragen aber auch das Betriebsrisiko selbst. Das ist unsere Philosophie», sagt der gelernte Gemüsebauer. «Seit bald 40 Jahren schon. Und lange vor Corona.» 2013 hat der 36-Jährige den Hof von seinen Eltern Cornelia und Hans übernommen.

Der Direktverkauf ist wichtig für den Hof, der auch einen Teil des Obstes der 170 Hochstammbäume selber absetzt. «80 Prozent des Umsatzes geht bei uns über den Ladentisch», sagt Brandes. Das Coronavirus hat dem Familienbetrieb, der einzig auf die Marke Waldhof setzt und aus Überzeugung auf ein Labelprogramm verzichtet, einen Mehrumsatz beschert:

«Wir haben rund einen Drittel mehr abgesetzt. Personell waren wir zeitweise am Anschlag, weil die Praktikanten aus Russland nicht einreisen durften, obwohl sie bereits unter Vertrag standen.»

Im kioskähnlichen Hofladen direkt an der Strasse ist es mittlerweile ruhiger geworden, «die Stammkunden bleiben, viele der neuen Kunden sind aber wieder weg». Dass Corona zu einem Umdenken bei der Bevölkerung führt, hält Brandes für eine Illusion. Nach dem Lockdown bleibt beim Jungbauern ein schales Gefühl zurück: Zwei Monate lang sei von Chemikalien und falsch eingesetzten Pflanzenschutzmitteln auf Bauernhöfen keine Rede mehr gewesen.

«Die Bevölkerung hat doch schon vor dem Lockdown gewusst, dass es Hofläden gibt. Und dass sie Beeren und anderes verkaufen.»

Jeder vierte Betrieb verkauft direkt an Konsumenten

180 professionell betriebene Hofläden gibt es im Kanton St.Gallen. Eine Erhebung des Bundes zeigt, dass jeder vierte der 3500 Landwirtschaftsbetriebe seine Produkte in irgendeiner Form direkt an den Konsumenten verkauft: Das geht von Holz über Wein, Fleisch, Früchten bis hin zu selber hergestellten Ölen und Salben. Im Kanton Thurgau gibt es rund 100 Direktvermarktungsbetriebe, sagt Bernhard Müller, Leiter Regionale Entwicklung im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Diese seien sehr unterschiedlich geführt; bei den Kirschenproduzenten beispielsweise werde bis zu 40 Prozent direkt abgesetzt.

Der ehemalige Thurgauer GLP-Kantonsrat Klemenz Somm hat ein eigenes Erfolgsmodell gefunden: Die hofeigene Wursterei ist das Herzstück seiner «Lebensmittelwerkstatt Schrofen» oberhalb von Kreuzlingen. Mit ihr setzt der gelernte Metzger und «Bauer mit Herzblut» zusammen mit seiner Frau Jacqueline (52) einen «Kontrapunkt zum industrialisierten Massenfood». Das ist eine verklausulierte Formulierung für das Motiv, das hinter der Gründung des Hofladens von 2007 steckt.

«Die marktbeherrschenden Grossverteiler Coop und Migros zu beliefern, war ziemlich undankbar. Wir waren eigentlich nur Lückenbüsser.»

Somm setzt mit seiner Tierhaltung, Fleischverbeitung und -vermarktung ganz auf die Eigenmarke «Schrofen».

Der Kreuzlinger Bauer Klemenz Somm (52) mit seinen Fleischprodukten. Andrea Stalder

Der Plan geht auf: Der 11 Hektar grosse Hof mit 30 Rindern, drei Pferden, Mostobstbäumen und fünf Hektaren Wald setzt heute von Fleisch über Wurst, Wild, Gemüse, Teigwaren, Beeren, Käse, Obstbränden alles, was er produziert, über das Direktmarketing ab – das meiste an rund 1000 Privatkunden; diese kommen teilweise von weit her, ein Teil sogar aus der Innerschweiz oder aus Basel. Über die Hofladen-Plattform mit im Boot sind ein Dutzend Bauernhöfe, die Fleisch von Weidenrindern aus der Region liefern, und ein weiteres Dutzend Höfe für die Zusatzprodukte. Der Umsatz steigt kontinuierlich Jahr für Jahr – während des Lockdowns verdoppelt er sich im Vergleich zum Vorjahr; im Juli beträgt das Plus immer noch 50 Prozent.

Appenzeller Bäuerinnen lancieren Geschenktaschen

Es gibt «Öserigs ond andes» – Innerr­hodisches und anderes, wie die Appenzeller sagen: Mit der Marke «Öserix vom Appezölle Buur» stärken Innerrhoder Bäuerinnen des gleichnamigen, 2019 gegründeten Vereins die Direktvermarktung von Appenzeller Produkten direkt ab Hof. Die 18 Produzentinnen sind auch Mitglieder des Vereins, ein Teil betreibt einen eigenen Laden, rund 40 weitere Höfe liefern Produkte zu.

Rösi Räss. PD

Weil der Öserix-Laden am Landsgemeindeplatz nur gerade während zweier Stunden am Freitagnachmittag geöffnet ist, setzt der vom Bund und vom Kanton unterstützte Verein auf den Onlineversand von individuell gefüllten Geschenkkörben und -taschen, in denen Pantli, Buurschöblig, Mostbröckli, Berewegge, Hart- und Weichkäse, aber auch Sennenhemden und Zipfelchappen ausgeliefert werden. «Die Idee kommt an», sagt Präsidentin Rösi Räss. «Wir haben während des Lockdowns Kunden bis Zürich und Genf beliefert – etliche mehr als sonst.» Der Coronaeffekt werde in Erinnerung bleiben:

«Wir haben das Bauernhandwerk sichtbar gemacht.»