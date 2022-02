Nach Klage abgeschafft, nun soll Wasserrappen wieder kommen

Stadt St.Gallen Zuerst nach Klage abgeschafft, soll der Wasserrappen jetzt zurückkommen: Die Grünen sind zufrieden – kritisieren aber den Kläger Der Wasserrappen wurde vor vier Monaten nach einer Klage aufgehoben. Nun soll er noch in diesem Jahr zurückkehren. Künftig soll aber die St.Galler Bevölkerung darüber entscheiden können, ob sie den symbolischen Beitrag leisten will oder nicht. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 09.02.2022, 18.42 Uhr

Im vergangenen Oktober wurde der Wasserrappen abgeschafft, nachdem Remo Daguati, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands, dagegen geklagt hatte. Der Wasserrappen sei eine unzulässige Zusatzsteuer. Symbolbild: dpa

Im August 2019 führte das St.Galler Stadtparlament einen obligatorischen Wasserrappen ein, um Beiträge an Länder mit unzureichender Wasserversorgung zu leisten. Obwohl es um Kleingeld geht, entbrannte bereits kurz nach Einführung ein Rechtsstreit darüber.

Der St.Galler Stadtrat Peter Jans Bild: Benjamin Manser

Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.Gallen gab damals einem Privatkläger recht und der Wasserrappen wurde kurzerhand im vergangenen Oktober wieder gekippt. «Die Aufhebung des obligatorischen Wasserrappens hat verschiedene Rückmeldungen ausgelöst, welche dies bedauert haben», sagt der zuständige Stadtrat Peter Jans auf Anfrage.

Nun soll der Wasserrappen zurückkommen – jedoch auf freiwilliger Basis. Dies schreibt der Stadtrat als Antwort auf eine Interpellation der Grünen und Jungen Grünen. «Der Stadtrat will der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, freiwillig einen Beitrag zu Gunsten von Trinkwasserprojekten zu leisten», sagt Jans. Er gehe davon aus, dass die Einführung des freiwilligen Wasserrappens auf die zweite Jahreshälfte erfolgen wird.

Wasserrappen nur mit explizitem Einverständnis möglich

Die Grünen schlugen in ihrem Vorstoss vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger vom Wasserrappen abmelden könnten, wenn sie dies wünschten. Die Regierung antwortete, dass ein automatisch erhobener Zuschlag, der nur mit einer Meldung vermieden werden könne, sogenanntes Opt-out, nicht möglich sei. «Das Konzept sieht vor, dass die Endverbraucherin oder der Endverbraucher explizit das Einverständnis für den Zuschlag erteilen muss», sagt Stadtrat Jans. Es soll hingegen die Möglichkeit geben, einen höheren Beitrag zu zahlen. Als Richtwert sind 5 Rappen pro 1000 Liter Trinkwasser beziehungsweise 2.50 Franken pro Person und Jahr vorgesehen.

Die Regierung vermutet, dass sich bei einer freiwilligen Entscheidung nur wenige Kundinnen und Kunden für einen Wasserrappen entscheiden. «Als direkt angesprochene Zielgruppe verbleiben somit nur die mit einem individuellen Wasserzähler versehenen Haushalte», schreibt die Regierung. In der Stadt St.Gallen sind dies rund 2370 Einfamilienhäuser. Daher würden Aufwand und Ertrag bei mehreren Produkten mit unterschiedlich hohem Wasserrappen-Zuschlag in keinem Verhältnis stehen. Die Stadtwerke prüfen aber, einen zusätzlichen Beitrag zu leisten, sollte kein nennenswerter Beitrag zusammenkommen.

Grüne: Regierung versuche zu retten, was noch zu retten ist

Rebekka Schmid, Vorstandsmitglied der St.Galler Jungen Grünen Bild: Regina Kühne

Die Fraktion der Grünen ist mit der Antwort des Stadtrats zufrieden: «Die Regierung versucht zu retten, was noch zu retten ist. Wir freuen uns, dass die Regierung bereit ist, einen Wasserrappen auf freiwilliger Basis einzuführen», sagt Rebekka Schmid, Stadtparlamentarierin und Vorstandsmitglied Junge Grüne.

Der Stadtrat habe das Anliegen geprüft und die Fragen nachvollziehbar begründet. «Wie der Stadtrat aber selbst sagt, werden deutlich weniger Kundinnen und Kunden den Wasserrappen bezahlen, wenn dafür eine aktive Entscheidung nötig ist», sagt Schmid. Deshalb sei es schade, dass der Stadtrat die sogenannte Opt-out-Lösung ausschliesse. «Dafür hätte ich persönlich vom Stadtrat in der Antwort gerne noch eine Begründung gehabt», sagt Schmid.

So werde viel Werbung notwendig sein, um einen Grossteil der Stadtbevölkerung zur Zustimmung des Wasserrappens zu bewegen. Schmid sagt aber: «Dass die Stadtwerke bereit sind, aus dem Sponsoringbudget gegebenenfalls ergänzende Beiträge zu leisten, freut uns sehr.»

Rebekka Schmid teilt in ihrer Antwort auch gegen Remo Daguati aus, der im vergangenen Jahr gegen den Wasserrappen geklagt hatte:

«Wir verurteilen nach wie vor, dass Remo Daguati gegen den ursprünglichen Wasserrappen Klage geführt hat, und bedauern es, dass es ihm ein Dorn im Auge ist, wenn die Stadt St.Gallen Entwicklungshilfe leisten möchte.»

Daguati: «Wasserrappen in guter Absicht lanciert, aber rechtswidrig»

Remo Daguati, FDP-Stadtparlamentarier und Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands (HEV) Bild: PD

Der FDP-Stadtparlamentarier Daguati nimmt auf Anfrage Stellung zu den Vorwürfen: «Ich finde es vermessen, dass man mir unterstellt, dass ich die Entwicklungshilfe behindern will. Ich war ja selbst beruflich in der wirtschaftlichen Entwicklungshilfe tätig.» Er habe lediglich ein rechtswidriges Verhalten festgestellt und dagegen geklagt. Ausserdem habe man den Stadtrat schon in der Debatte zur Einführung des Wasserrappens darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Grundlage dazu fehle. «Der Stadtrat hat das nicht aufgenommen oder geändert und so über die Hintertüre Steuerabgaben erhoben. Der Streit war vermeidbar.»

Der Wasserrappen sei in guter Absicht lanciert worden, aber er sei nun einmal rechtswidrig. Daguati sagt:

«Es geht um das Legalitätsprinzip. Wenn sich der Stadtrat in einem Fall daran gewöhnt, sich nicht an das Gesetz zu halten, dann sind weitere Anwendungsfehler nicht mehr weit.»

Er kritisiert ausserdem, dass in der Antwort der Regierung nirgends erwähnt werde, dass man rechtswidrig gehandelt habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen