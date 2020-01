Zu wenig Essen und gemischter Massenschlag im Lager: Jugendliche, Eltern und Betreuer klagen über Missstände im Uznacher Kinderheim Während des Winterlagers des Uznacher Kinderheims Speerblick mussten Betreuer und Kinder unterschiedlichen Geschlechts im selben Raum schlafen. Auch andere Vorkommnisse lassen aufhorchen. So klagen einige Teenager über zu wenig Essen. Der Kanton St.Gallen hat Massnahmen ergriffen. 14.01.2020, 10.30 Uhr

Jugendliche im Uznacher Kinderheim Speerblick klagen über zu wenig Essen. Symbolbild: Imago Images

(red) Das Uznacher Kinderheim Speerblick steht in der Kritik: Ehemalige Betreuer, Eltern und Jugendliche berichten von einem teils fragwürdigem Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, angespannter Stimmung und zahlreichen Kündigungen. Als Beispiel nennt der «Tagesanzeiger» ein einwöchiges Winterlager, welches vor einem Jahr stattfand. Dieses fand in einem abgelegenen Maiensäss statt – ohne Strom, fliessendes Wasser und Handyempfang. Die Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren, mussten mit der Heimleiterin sowie mit zwei Betreuern in einem Zimmer schlafen.