Rheintaler wegen Kindsmissbrauchs-Vorwürfen zu Unrecht im Gefängnis – jetzt sagt er: «Ich kann seither nicht mehr schlafen» 2015 sass Edwin Kopp während 40 Tagen in Untersuchungshaft, weil er von seiner Schwiegertochter zu Unrecht des Kindesmissbrauchs beschuldigt worden war. Nun verlangt er eine «angemessene» Genugtuung für das Leid. Janina Gehrig

Die Vorwürfe wegen sexueller Handlungen mit Kindern wogen schwer – sie lösten sich schliesslich im Nichts auf. (Symbolbild: Keystone)

Sobald Verwandte auftauchten, musste er das Restaurant fluchtartig verlassen. Auch die Metzgerei im Dorf musste er umfahren, damit es zu keinem Kontakt kam. Während zehn Monaten durfte er seine Enkel nicht sehen. Und immer wieder wurde er beschimpft, als «nütziger Siech» etwa.

Edwin Kopp (rechts) wurde wie sein Sohn sexueller Handlungen mit Kindern beschuldigt. (Bild: Gert Bruderer)

Er leide noch immer unter Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden und Herzstechen, sagte Edwin Kopp am Donnerstag vor dem Kantonsgericht. Um für seine Qualen «angemessener» entschädigt zu werden, hatte der Landwirt aus dem Rheintaler Dorf Rüthi Beschwerde eingereicht.

Der Vorwurf lautete auf mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern

Kopp war wie auch einer seiner Söhne und ein Kollege des Kindsmissbrauchs beschuldigt worden. Die drei sollen sich an vier Mädchen im Alter von zweieinhalb, fünf, sieben und knapp neun Jahren vergangen haben. Im August 2015 wurde er von der Alp, auf der er sich aufhielt, abgeführt und sass während 40 Tagen in Untersuchungshaft. In der Folge erhielt der heute 76-Jährige ein Redeverbot mit seiner Ehefrau sowie ein Kontaktverbot mit seinen Verwandten, das teilweise bis zu zehn Monaten aufrecht erhalten wurde.

Am 10. März 2017 kam die Erleichterung. Das Verfahren gegen die drei Beschuldigten wurde eingestellt, was laut Verteidiger Daniel Kaiser einem Freispruch gleichkam. Die Staatsanwaltschaft sprach Edwin Kopp eine Entschädigung von 8260 Franken für Anwaltskosten und den wirtschaftlichen Schaden sowie eine Genugtuung von 13'000 Franken zu. Damit gab sich Kopp aber nicht zufrieden. Er verlangt eine Genugtuung von 100'000 Franken sowie rund 35'000 Franken für die Anwaltskosten und die wirtschaftlichen Einbussen. Das Kantonsgericht entscheidet heute oder morgen darüber.