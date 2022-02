ZU TISCH Quartierbeiz mit Ambitionen – die «Blume» in St.Gallen wird kulinarischen Ansprüchen gerecht Eine reichhaltige Speisekarte und eine regionale Produktpalette: In der «Blume» in St.Gallen kommen nicht nur Fischliebhaber auf ihre Kosten. Rolf App Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Ali Koltan führt das Restaurant Blume gemeinsam mit seiner Frau. Bild: Belinda Schmid

Von aussen wirkt sie unscheinbar, im Innern freilich zeigt sich rasch, dass die «Blume» in St.Gallen mehr sein will als eine x-beliebige Quartierbeiz. Ein heller Raum und schön gedeckte Tische empfangen die Gäste, von denen viele nicht zum ersten Mal hier zu sein scheinen. Umsorgt werden sie von einem sehr aufmerksamen Service – und von Ali Koltan, der zusammen mit seiner Frau Gülistan das Restaurant führt.

Den kulinarischen Anspruch machen schon draussen mehrere Tafeln deutlich: Die eine weist auf den Guide Bleu hin, die andere darauf, dass die Blume von der «Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch» in den Kreis der auserlesenen Fischrestaurants aufgenommen worden ist. Und der Hinweis auf «Culinarium» bedeutet, dass hier vor allem Produkte aus der Region verarbeitet werden.

Vom Lachs übers Rindsfilet zum Schoggitörtli

Die Speisekarte lässt uns ein wenig schwanken. Unter den Vorspeisen könnte uns der Chicoréesalat mit Mörschwiler Entenbrust (17.-) und der in Haselnuss gebackene Ziegenkäse (15.-) locken, bei den Hauptgängen stehen die grillierten Simmentaler Kalbsfilet-Medaillons (58.-), das rosa gebratene Lammfilet (39.50) und das gebratene Wolfsbarsch-Filet (37.-) in der engeren Wahl. Bevor der Blick auf das Wochenmenu – zu fünf (96.-), vier (86.-) oder drei Gängen (76.-) – die Entscheidung bringt.

So erfreuen wir uns denn zuerst an geräuchertem Swiss Alpine Lachs mit einem Stück Sushi Thunfisch und raffiniertem Topinambur-Radieschen-Tatar, bekommen dann ein schmackhaftes Topinambur-Safran-Schaumsüppchen mit Pouletbrust-Praliné serviert und machen mit der rosa gebratenen Entenbrust-Tranche aus Appenzeller Freiland an Grüntee-Erbsenpüree Zwischenhalt vor dem Hauptgang: rosa gebratenen, zarten irischen Black Angus Rindsfilet-Medaillons mit Tagliolini.

Unterwegs wechseln wir vom fruchtigen Friends Sauvignon blanc von Ewald Zweytick (7.40 der Deziliter) zum kräftigen Sankt Laurent von der Stiftsbreite Klosterneuburg Wagram (à 7.70). Den schönen Abschluss macht dann ein warmes Zartbitter-Schoggitörtli – leider ohne den versprochenen flüssigen Kern – mit Vanilleglacé, Früchten und Crumble. Mit viel Liebe zum Detail zubereitet und angerichtet ist auch dieser letzte Gang, er beschliesst einen genussreichen und entspannten Abend.

Blume, St.Gallen

Brauerstr.27, 071 245 19 10

www.restaurant-blume-sg.ch

Sonntag geschlossen

Vorspeisen ab 9.50, Hauptgerichte ab 35.50, vegetarisch ab 27.-

