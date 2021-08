Restaurant Netts Schützengarten überzeugt mit Unkompliziertheit

Zu Tisch «Netts Schützengarten»: Das Unkomplizierte ist hier Programm 14 «Gault-Millau»-Punkten zum Trotz will das «Netts Schützengarten» ein Volksrestaurant bleiben. Rolf App 27.08.2021, 05.00 Uhr

Das Führungsteam im «Netts»: Oliver Nett, Inhaber, Natascha Schudel-Nett, Geschäftsführerin, Marion Riedel, Gastgeberin, Rafael Buschor, Küchenchef. Bild: Andri Vöhringer

Es ist einer dieser warmen Abende, an denen alle draussen sitzen. Im Garten von «Netts Schützengarten» herrscht reges Kommen und Gehen. Bis in den späten Abend hinein treffen Hungrige ein, eine bunt gemischte Gesellschaft, die ganz Unterschiedliches im Sinn hat. Von der Kinderfest-Bratwurst (zu 18.-) bis zum Entrecôte Café de Paris (49.-) reicht die Palette beim Fleisch, den Burger gibt es klassisch oder vegetarisch (27.-). Wie überhaupt das Vegetarische breiten Raum einnimmt. Dazu täglich wechselnd der Fisch- und der Künstlerteller (zu 48.-), schliesslich an einzelnen Wochentagen noch spezielle Gerichte – von frischen Moules über Kalbsleberli bis zum Cordon bleu. Und vom Herbst an dann wieder das abendliche Gourmetmenu.