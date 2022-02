Zu Tisch: Frische Ideen im St.Galler «Geschmackslokal»

ZU TISCH Im St.Galler «Geschmackslokal» gibt es Soulfood zum Selberschöpfen In Whiskey geschmorte Ochsenbacken, Alpsau-Gulasch, Randen-Trilogie: Im Geschmackslokal an der Brühlgasse in St.Gallen wird mit frischen Ideen gekocht – und alles zum Teilen serviert. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Böni führt das Geschmackslokal an der St.Galler Brühlgasse seit 2017. Bild: Michel Canonica (4. Februar 2022)

Er ist wohl fast jeder Ostschweizerin und jedem Ostschweizer in den vergangenen fünf Jahren begegnet: Der schwarze Foodtruck mit dem klangvollen Namen «Geschmacksträger». An Street-Food-Festivals, am Open Air im Sittertobel, am «Summerdays» in Arbon. Spezialität des (rollenden) Hauses: Rinderbrust-Focaccia mit Klosterkäse.

Das zählt zweifelsohne zum Besten, was man in der Region aus einer mobilen Küche bekommen kann. Und es wäre wohl ein leichtes gewesen, dieses Erfolgsrezept auf ein stationäres Konzept zu übertragen. Aber Christian Böni, der Kopf hinter dem «Geschmacksträger», macht es sich nicht so leicht.

Im «Geschmackslokal», dem Restaurant-Pendant zum «Geschmacksträger», setzt er auf andere Qualitäten. Seit Frühherbst 2017 wirtet Böni in der St.Galler Altstadt, an der vom Nachtleben geprägten Brühlgasse. Hier, wo früher lange das punktegekrönte «Engelis» und später kurz ein Burgerladen beheimatet war, hat er eine kleine Ruheoase zwischen «Trischli» und «Birreria» geschaffen.

Das Lokal ist ein heimeliger Fuchsbau: Bistro-Parterre, steile Treppe, grosszügiger Speiseraum im ersten Stock. Die Atmosphäre ist ungezwungen, der Gästemix bunt. Und die Speisekarte so frisch gedacht, dass man als Gast zweimal hinschaut.

Alles kommt zum Teilen auf den Tisch

Die Trilogie von der Rande mit Birne und Belperknolle (13.50.-) setzt nicht nur optisch Akzente, sie ist auch geschmacklich ein toller Einstieg in den Abend. Den Blattsalat gibt’s aus der Schüssel, anrichten darf man selbst. Ganz wie Zuhause. Bei der Hauptspeise fällt der Entscheid auf ein Wintergericht, wie man es sonst wohl weitherum suchen muss: Ochsenbacken mit Orangen-Chutney, in Whiskey zart geschmort (25.-). Das ist genau so intelligent kombiniert wie es «einfach» ist. Und es ist einfach gut.

Auch das Gulasch von der Alpsau (26.-) und das Lammblankett mit Rosmarin und karamellisierten Apfel (29.-) überzeugt. Alles kommt zum Teilen auf den Tisch, in niedlichen Töpfen. Damit alle etwas von allem haben. Und spätestens nach dem Dessert, einer grossen Portion Tiramisù (8.-), auch mehr als genug. Es muss nicht immer ein Filet sein. Mit diesem Ansatz entdecken die Gäste von Christian Böni im «Geschmackslokal» nicht nur neue Köstlichkeiten, sie zahlen auch äusserst faire Preise. Wie Zuhause eben, nur noch besser.

Geschmackslokal, St. Gallen Brühlgasse 30, 071 223 70 00, www.geschmackslokal.ch. Mo bis Do 11.30-14, 17.30-23 Uhr; Fr 11.30-14, 17.30-24 Uhr. Sa 17.30 bis 24 Uhr. Vorspeisen ab 11.–, Hauptgerichte ab ca. 25.–.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen