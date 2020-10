Kolumne Zu Tisch: Fleisch und Fisch für Fortgeschrittene im Restaurant Lagerhaus Von der Bistecca Fiorentina bis zur Olma-Bratwurst: Im Restaurant Lagerhaus in St.Gallen kommen Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Und am Muscheldienstag jubilieren Anhänger von Fisch und anderem Meeresgetier. Rolf App 02.10.2020, 05.00 Uhr

Mehmet Daku aus Herisau ist Betriebsleiter des Restaurants Lagerhaus in St.Gallen. Bild: Mareycke Frehner

Gleich hinter der Eingangstür wird klar, worum es geht: In Vitrinen liegt und hängt Fleisch, der Buchenholzgrill verströmt angenehme Wärme. Sie beide – das Fleisch und der Grill – sind die Markenzeichen des Restaurants Lagerhaus, das 2007 im ehemaligen Zollfreilager eröffnet hat und seit 2014 von Mehmet Daku geleitet wird. 1903 erbaut, ist das lang gezogene, markante Gebäude von einem Warenspeicher zu einem Speicher für Kultur geworden, mit Ateliers und einem Museum. Und auch das Restaurant kommt an, wie wir am Mittwochabend feststellen: Jeder Tisch ist besetzt, helles Stimmengewirr erfüllt den hohen, weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand belassenen Raum. Der Service ist freundlich und aufmerksam.