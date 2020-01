Zollmitarbeiter beschlagnahmen in Oberriet zwei geschützte Rochen aus dem Amazonas

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ist eine internationale Handelskonvention im Interesse des Artenschutzes, die weltweit bis dato von 175 Staaten unterzeichnet wurde. Das Abkommen trat 1975 in Kraft. CITES ist für seine Mitgliedstaaten bindend und stellt einen Rahmen dar, der von jedem Mitgliedstaat akzeptiert wird. Ungefähr 5'000 Tier- und 29'000 Pflanzenarten sind durch CITES gegen die Übernutzung durch den internationalen Handel geschützt. (pd)