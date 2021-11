Géraldine Knie blickt in St.Gallen zurück und voraus

Zirkus «Bastian Baker gefällt allen Generationen»: Géraldine Knie im Interview vor dem Auftritt in St.Gallen Der Circus Knie hat eine schwierige Zeit hinter sich, am Freitag ist in St.Gallen Premiere. Die Künstlerische Direktorin Géraldine Knie blickt zurück und voraus. Rolf App Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Mit Géraldine Knie hat die siebte Knie-Generation die Führung des Zirkus übernommen. Bild: Michel Canonica

Das Zelt des Circus Knie auf dem St.Galler Spelteriniplatz steht, rundherum herrscht an diesem Donnerstagmorgen emsiges, lautstarkes Treiben. Fredy Knie junior kommt mit einem kleinen Hündchen des Wegs, seine Pferde sind noch nicht eingetroffen. Das Hündchen gehört Fredys Enkelin Chanel, die gerade in der Schule ist. Nicht lange dauert es, bis Chanels Mutter Géraldine Knie eintrifft. Der Künstlerischen Direktorin kommt in der Krise eine Schlüsselrolle zu.

Bis zum 21. November werden Sie in St.Gallen gastieren und dann nach Luzern und Lugano weiterziehen. Doch die Coronazahlen steigen. Haben Sie keine Angst und denken an das letzte Jahr, als Sie die Tournee abbrechen mussten?

Géraldine Knie: Wir fühlen uns mit 3G, das heisst dem Einlass nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, auf einem guten Weg. Dennoch sitzt der Schock des vergangenen Jahrs tief, als wir die Tournee zuerst lange aufschieben und dann nach 65 von geplanten 132 Vorstellungen abrupt abbrechen mussten. Allerdings bringt jammern nichts, mit diesem Virus muss die ganze Welt leben. Und wir haben auch mit unseren Mitarbeitern etwas sehr Schönes erlebt: Sie haben sich freiwillig teils schon in ihrer Heimat impfen lassen, um den Zirkus als Ganzes zu schützen.

Sie sind seit dem 29. Juli auf Tournee. Wie läuft es denn bisher?

Sensationell. Wir kommen ja gerade aus Zürich, wo die Vorstellungen praktisch ausverkauft waren. Leider konnten wir wegen des Weihnachtsmarkts nicht so lange bleiben wie in anderen Jahren.

Und Sie spüren keine coronabedingte Zurückhaltung?

Überhaupt nicht. 3G gibt dem Publikum Sicherheit, und es akzeptiert diese Massnahme auch.

Wie läuft es denn künstlerisch? Sind Sie zufrieden mit der Show?

Sehr. Unsere Jubiläumstournee im Jahr 2019 hat unsere Erwartungen an uns selbst in die Höhe geschraubt. Ich fragte mich, wie es gelingen könnte, Jung und Alt gleichermassen zu verzaubern. Und sehe jetzt: Der Singer-Songwriter und Gitarrist Bastian Baker gefällt allen Generationen. Ungewöhnlich viele wollen die Show deshalb mehr als ein Mal sehen.

Wegen Bastian Baker wollen einige die Show gar zweimal sehen. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Bedeutet die Tournee mit Bastian Baker, dass sich der Circus Knie in Richtung Gesang und Musik weiterentwickelt – weg von den Comedians?

Einen Stilwechsel haben wir keineswegs im Sinn. Aber wir wollen doch immer wieder neue Zirkus-Facetten aufblättern. Im Jubiläumsjahr hatten wir die Sängerin Nubya im Programm, jetzt ist es Bastian Baker. Er passt ganz wunderbar zu uns, auch in seiner bodenständigen, bescheidenen Ausstrahlung. Doch die von Ihnen erwähnten Comedians fehlen keineswegs: Das Duo Full House kommt sensationell an und ist sehr lustig – was etwas vom Schwierigsten ist.

Sie beschränken Ihre diesjährige Tournee auf acht Spielorte, nicht auf mehr als 40 Ortschaften wie zu normalen Zeiten. Liegt darin auch ein Modell für die Zukunft?

Wir werden die Anzahl der Stationen sicherlich reduzieren auf zwischen 28 und 30 Ortschaften. Aus praktischen, aber vor allem auch aus finanziellen Gründen. Ich habe mich noch nie so ausgiebig mit den Zahlen beschäftigen müssen wie in dieser Krise – zusammen mit Doris Knie, die fürs Kaufmännische, und meinem Mann Maycol Errani, der fürs Technische zuständig ist. Die Vorteile liegen auf der Hand. Gastieren wir länger an einem Ort, dann können wir öfter spielen, und der Personalaufwand reduziert sich. Reisen kostet eben sehr viel Geld.

Sie haben Doris Knie und Maycol Errani erwähnt, mit denen zusammen Sie die Geschäftsleitung bilden. Wie läuft das denn zwischen Ihnen?

Wir ergänzen uns gut, und wir verstehen uns auch gut. Keiner will gegen den Strom schwimmen oder den andern blockieren. Wichtig ist auch der Austausch mit meinem Vater Fredy, der seit meiner Kindheit mein Idol ist. Mehr denn je ist uns in den anderthalb Jahren Coronapandemie bewusst geworden, dass dieser Zirkus unser Leben ist.

Wie haben Sie eigentlich den Planungswirrwarr des vergangenen Jahrs bewältigt, als sie sieben verschiedene Tourneen entworfen haben?

Das war nur möglich dank eines sensationellen Teams in unserem Büro. Fast alle haben neu bei uns angefangen – und sich vielleicht gerade deshalb offen für ungewöhnliche Ideen gezeigt.

Finanziell war das Jubiläumsjahr 2019 das beste in der Geschichte des Circus Knie, 2020 das schlechteste. Und wie sieht die Lage heute aus?

Ich nenne keine Zahlen. Aber mich hat tief beeindruckt, wie rasch die Reserven des Circus Knie dahinschmelzen konnten. Da tut es gut, wenn das Publikum in derartigen Scharen wiederkehrt, wie wir es gerade erleben, und uns ermutigt, weiterzumachen.

Und die Artisten: Wie haben sie die Krise gemeistert?

Auf eine bewundernswürdige Weise. Sie sind nach Hause zurückgekehrt, haben gewartet, ihre Familien durchgebracht – und dabei nie ihren Lebensmut verloren. Obwohl es dort, wo sie herkommen, niemals jene soziale Absicherung gibt, wie wir sie kennen.

The Gerlings im Balanceakt. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Wie ist es denn Ihnen als Familie ergangen, mit drei Kindern von vier bis 20 Jahren?

Für Ivan, den Ältesten, und die damals achteinhalbjährige Chanel ist zunächst eine Welt zusammengebrochen. Wir mussten ja zwei Tage vor der Premiere alles absagen. Dass die Pferde weiter bei uns im Winterquartier waren, hat ihnen dann aber ein wenig Normalität verschafft. Auch an meinem Mann und mir hat die Ungewissheit genagt – obwohl wir uns stimmungsmässig ergänzt haben: Hatte ich einen deprimierten Tag, dann hat er mich aufgemuntert – und umgekehrt.

Sie planen gewiss schon die nächste Saison. Was kommt da auf uns zu?

Das ist geheim. Aber: Am 5. März 2022 soll es losgehen.