Zimmerbesuche wieder möglich: Ab sofort können Ausserrhoder Heime und Spitäler die Besuche auf ihrem Areal wieder selber regeln

Darf man seiner Oma ein Lebensmittelpaket schicken? Das gilt bei Besuchen in Ausserrhoder Heimen

In vielen Kantonen wurden die Coronamassnahmen in den Alters- und Pflegeheimen sanft gelockert. Appenzell Ausserrhoden setzte hingegen von Anfang an auf eine liberalere Lösung. Dennoch: Wer seine Angehörigen in Alters- und Pflegeheimen besuchen will, muss einige Punkte beachten. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.