#ziel10km Profitipp «Von null auf hundert ist keine gute Idee»: So teilst du dein Lauftraining richtig ein Marathonläufer Patrik Wägeli gibt Tipps zum Aufbau, zur Distanz und Häufigkeit des Lauftrainings. Und er verrät, weshalb du auch bei Muskelkater keine Trainingspause einlegen musst. Sheila Eggmann 30.04.2021, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrik Wägeli ist Marathonläufer und Trainer für die «Tagblatt»-Laufchallenge. Bild: Benjamin Manser

Vielleicht geht es dir anfangs so wie uns im Selbstversuch. Und du merkst, dass das Ziel von zehn Kilometern doch noch etwas entfernt liegt. Doch gerade zu Beginn ist Dranbleiben wichtig.

Damit das leichter fällt, haben wir einige Kniffe aufgeschrieben, die das Training effizienter machen. Und die Spass beim Laufen bringen. Denn: «Das Training soll einen nicht nur ans Ziel bringen, man soll es auch gerne machen.» Das sagt Patrik Wägeli, Marathonläufer und Trainer der «Tagblatt»-Laufchallenge.

Zur Person Patrik Wägeli ist Schweizer Meister im Marathon und gar der sechstschnellste Schweizer Marathonläufer aller Zeiten. Sein grosses Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024. Parallel zum Spitzensport arbeitet der Dreissigjährige auf dem elterlichen Hof als Landwirt in Nussbaumen (TG). Du hast Fragen, die du dem Profiläufer gerne stellen willst? Sende sie an sheila.eggmann@chmedia.ch, wir leiten sie gerne weiter.

Für Eilige: Die Tipps im Schnelldurchlauf

Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser

Aufwärmen: Laufe zu Beginn des Trainings langsam los

Das Wichtigste: Von null auf hundert ist keine gute Idee. Wärme dich vor deinem Lauftraining auf. Mache zum Beispiel ein paar Hampelmänner und kreise die Hüft- und Fussgelenke. Wenn du dir blöd dabei vorkommst, vor deiner Haustüre Hampelmänner zu machen, kannst du auch einfach sehr langsam loslaufen und das Tempo erst anziehen, sobald du warm bist.

Es gibt auch Sportlerinnen und Sportler, die denken, dass man vor dem Laufen dehnen soll. Doch das macht man heute nicht mehr. «Das gibt einen falschen Reiz auf den Muskel», sagt Wägeli. Die Muskeln dehnt man am besten erst eine Weile nach dem Training, etwa nach dem Duschen oder am Morgen danach.

Distanz: Variiere deine Strecken

Die Anzahl an Kilometern ist bei den ersten Trainings gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du überhaupt loslegst. Von Anfang an solltest du aber oft die Strecke variieren: mal eine längere Strecke, mal eine kürzere. Mal einen Hügel einbauen, mal nur geradeaus laufen. Mal auf Kies, auf Teer, auf dem Waldweg. Die Mischung ist wichtig, «denn der Körper gewöhnt sich sehr schnell an einen Reiz und macht dann weniger Fortschritte». Ausserdem macht Abwechslung das Training interessanter.

Ebenfalls unwichtig ist zu Beginn die Zeit. «Ich würde mich nicht allzu fest darauf konzentrieren», sagt Wägeli. Denn anfangs geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern darum, sich eine Grundkondition anzutrainieren. Wägeli sagt:

«Mach dir keinen Kopf, wenn du an einem Tag dieselbe Strecke eine Minute langsamer rennst als am Vortag. Das ist völlig in Ordnung.»

Nicht das einzelne Training ist wichtig, sondern die Summe aller guten Trainings. Schnell sein sollst du erst, wenn es zählt. Sofern du denn eine gewisse Zeit als Ziel hast.

Häufigkeit Anfänger: Zweimal pro Woche Sport

Wir haben dir versprochen, dass du dein Leben nicht komplett umstellen musst, wenn du hier mitmachst. Dazu stehen wir. Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, um vor dem Frühstück und der Arbeit schon eine Stunde gerannt zu sein, das ist nicht nötig. Aber natürlich erlaubt. Es geht auch mit weniger Trainings, aber die Kontinuität ist wichtig!

Der Fortschritt hängt nicht nur von der Anzahl an Trainings ab, sondern auch vom Ausgangspunkt. Wägeli empfiehlt Personen, die sonst keinen Sport machen, für das #ziel10km anfangs zweimal pro Woche laufen zu gehen. Und dass dann auch bis im September durchzuziehen, oder, wenn man sich gut genug fühlt, auf dreimal pro Woche zu steigern.

Häufigkeit Fortgeschrittene: Dreimal pro Woche Sport

Wer nicht komplett bei null beginnt, der trainiert am besten von Anfang an dreimal in der Woche. Und wer merkt, dass er gerne noch mehr Abwechslung hätte: Als Alternative kannst du dir auch anders eine Grundkondition antrainieren, etwa mit Schwimmen, Radfahren oder Inlineskaten. Es gilt also: Hat man keine Lust, schon wieder laufen zu gehen, soll man die Abwechslung suchen. Wichtig ist aber, dass man an seinem Ziel festhält und mindestens dreimal pro Woche seine Ausdauer trainiert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Übrigens: Trainierst du bis zum 12. September jede Woche drei Mal, hast du bis dann 57 Trainings absolviert. Bei zwei Trainings pro Woche sind es 38. Das ist machbar, oder? Auf dem Trainingsplan kannst du jeweils einen Haken setzen, wenn du ein Training erfolgreich absolviert hast. Du kannst dir diesen Plan hier als PDF runterladen.

Cool-down: Auslaufen bei strengeren Trainings

Am Ende des Trainings geht es darum, seinen Puls wieder zu senken, indem man einige Schritte ganz langsam läuft. Der animierte Körper soll gewissermassen wieder ins Normalprogramm zurück.

Bei diesem Konzept des «Auslaufens» scheiden sich die Geister. Die einen stufen es als extrem wichtig ein, andere stempeln es als Aktionismus ab. Patrik Wägeli sagt dazu: «Bei einem normalen Training braucht's das nicht.» Nach einem intensiven Training oder einem Wettkampf kann es hingegen helfen, um herunterzukommen. Höre hier auf deinen Körper: Wenn es dir guttut, dann mache es.

Muskelkater befreit dich nicht vom Training

Nach dem Training folgt der Muskelkater – zumindest bei den meisten. Das Einzige, was dagegen hilft, ist, den betroffenen Muskel ruhen zu lassen. «Einen verletzten Muskel traktieren, nützt eigentlich nie etwas», sagt Wägeli.

Heisst das, du kannst jetzt eine Pause einlegen? Leider nein. Man soll zwar nicht in den Muskel, der gerade schmerzt, «hineintrainieren». Aber man kann sich alternative Trainings überlegen. Zum Beispiel eben Schwimmen oder Radfahren statt Laufen.

Füsse hoch bei Muskelkater? Leider nein.

Bild: Benjamin Manser

Trainingspausen erst im September

Eine Trainingspause empfiehlt Wägeli bei der «Tagblatt»-Laufchallenge erst nach dem Erreichen des Ziels im September. «Bis dorthin gilt es, die Motivation zu halten.» Falls man zwischendurch in die Ferien fährt oder doch mal eine Woche aussetzen will, rät er, die Trainingseinheiten in der Vorwoche vor- oder in der Woche danach nachzuholen.

Heisst für dich: Bis zum 12. September sind im Trainingsplan zumindest zwei Punkte pro Woche abgehakt. So lautet das Ziel.