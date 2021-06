#ziel10km Profitipp Thurgauer Marathonläufer zeigt die sieben besten Kraftübungen für Läuferinnen und Läufer Kräftige Muskeln helfen beim Training, schützen die Gelenke und verringern das Risiko, sich zu verletzen. Marathonläufer Patrik Wägeli zeigt seine Lieblingskraftübungen für Läuferinnen und Läufer. Sheila Eggmann 23.06.2021, 17.32 Uhr

Wer ausschliesslich läuft, trainiert vor allem seinen Unterkörper. Der Oberkörper bleibt oft aussen vor. Das Ungleichgewicht, das so entstehen kann, sollte man aber vermeiden. Trainierte Muskeln schützen vor Verletzungen. Sie unterstützen eine aufrechte Haltung und reduzieren das Auftreten von Knie- und Rückenschmerzen.

Ein Krafttraining sollte deshalb fester Bestandteil des Trainings von Läuferinnen und Läufern sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Muskeln, die beim Laufen in der Regel zu kurz kommen: auf Rücken-, Schulter-, Nacken-, Brust- und Bauchmuskulatur.

Für Eilige: Die Übungen im Video

Marathonläufer Patrik Wägeli zeigt Kraftübungen für Läuferinnen und Läufer vor.

Marathonläufer Patrik Wägeli empfiehlt, die nachfolgenden Übungen jeweils zweimal pro Woche einzubauen. Wer kann, soll jeweils zwei Durchgänge machen. Die Anzahl an Wiederholungen oder die Zeitangabe, wie lange man eine Übung halten soll, ist jeweils auf dem Bild vermerkt.

Ganzkörper: Plank

Bei dieser Übung stützt man seine Unterarme am Boden ab, die Ellenbogen sind dabei direkt unter den Schultern. Alternativ kann man seine Arme auch zum Boden hin ausstrecken. Kopf, Schultern, Gesäss und Beine sollten eine Linie bilden.

Variante: Wem das zu leicht ist, der kann abwechslungsweise den linken und rechten Fuss heben und direkt wieder senken. Die Beine bleiben dabei gestreckt.

Seitliche Bauchmuskeln: Stütz auf beiden Seiten

Wie bei der vorherigen Übung stützt man hier den Unterarm und die Füsse am Boden ab. Die Beine sind geschlossen und gestreckt. In dieser Variante dreht man sich zusätzlich zur Seite ab. Hier bilden Schultern, Gesäss und Beine eine Linie, der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule.

Variante: Hier kann man den Arm, der nicht am Boden abgestützt ist, dazunehmen. Dazu streckt man ihn zuerst in die Höhe, führt ihn dann am Körper vorbei bis unter den Oberkörper und wieder zurück. Der Oberkörper dreht sich mit. Spanne dabei deinen Bauch an.

Rumpfstabilität: Umgekehrter Plank

Beim umgekehrten Plank stützt man sich auf den Unterarmen ab und streckt dabei die Hüfte in die Höhe. Wenn man möchte, kann man diese Übung auch mit ausgestreckten Armen machen. Die Hände soll man dabei unter den Schultern platzieren.

Rückenmuskulatur: Superman

Beim Superman legt man sich mit dem Bauch auf den Boden. Anschliessend hebt man den Oberkörper und die Beine vom Boden ab. Der Kopf befindet sich in der Verlängerung der Wirbelsäule.

Variante: Mache mit Armen und Beinen eine Paddelbewegung.

Bauchmuskeln: Rumpfbeugen

Diese Übung kennt wohl jede Person. Bei dieser Variante der Rumpfbeugen streckt man abwechslungsweise seine Beine, den gegenüberliegenden Ellenbogen führt man in einer Rotationsbewegung zum angewinkelten Knie.

Bauchmuskeln und Koordination: Rudern

Beim Rudern setzt man sich auf den Boden und winkelt die Beine an. Die Arme sind in Richtung Fussknöchel gestreckt. Anschliessend streckt man die Beine aus und zieht die Arme angewinkelt nach hinten.

Gleichgewicht, Wadenmuskulatur und Stabilisation der Fussgelenke: Pinguin

Hier bringt man seine Füsse in eine V-Stellung, dabei berühren sich die Fersen. Davon ausgehend geht man in den Zehenstand und zieht im Wechsel den rechten und linken Fuss hoch. Dabei verlagert man das Gewicht auf den jeweiligen Standfuss. Das macht man zehnmal pro Seite.