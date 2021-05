Ernährung und Sport: Worauf Läuferinnen und Läufer achten sollten

#ziel10km Profitipp Essen wie am Mittelmeer: Wie sich Sportlerinnen und Sportler ernähren sollten Wer körperlich aktiv sein will, braucht Energie. Und die gibt's über die Nahrung. Worauf man dabei achten muss, erklärt Ernährungsberater Dan Uebersax. Ruben Schönenberger 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dan Uebersax erklärt, worauf es für Sportlerinnen und Sportler bei der Ernährung ankommt. Bild: Kevin Roth (Homburg, 12. Mai 2021)

Vitamine, Brausetabletten, Proteinshakes, Energieriegel: Es gibt unzählige Mittelchen, die ambitionierte Sportlerinnen und Sportler zur Leistungssteigerung angeboten kriegen. Doch ist das alles überhaupt nötig, wenn man einfach etwas fitter werden möchte? Wenn das Ziel ein 10-Kilometer-Lauf im Rahmen der «Tagblatt»-Laufchallenge ist?

Nein, findet Dan Uebersax. Er berät unter anderem den «Tagblatt»-Laufchallenge-Trainer und Marathonläufer Patrik Wägeli in Ernährungs- und Trainingsfragen und sagt: «Eine spezielle Sporternährung ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Laufchallenge nicht nötig.» Bei der Vorbereitung auf einen Marathon sähe das anders aus, aber für moderatere Ziele reichen ein paar einfache Tipps.

Für Eilige: Die Tipps im Schnelldurchlauf

Nicht einfach Pizza und Pasta

Der wichtigste Tipp: eine ausgewogene Ernährung. Doch was heisst es, sich ausgewogen zu ernähren? Der Ernährungsberater verweist auf die mediterrane Ernährung. «Und damit meine ich nicht Pizza und Pasta», konkretisiert Uebersax. Viel eher gehe es dabei um einen relativ hohen Anteil an Früchten und Gemüse sowie Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, dazu etwas Fisch und Olivenöl. Aber auch etwas Fleisch, Milch und Milchprodukte passen sehr gut in die Alltagsernährung.

Was lege ich auf meinen Teller? Ernährungsberater Dan Uebersax gibt Tipps. Bild: Kevin Roth (Homburg, 12. Mai 2021)

Uebersax veranschaulicht das an einer Art idealtypischem Teller. Sportlich aktive Menschen sollten sich eine Mahlzeit in etwa so aufteilen:

Etwa zwei Fünftel des Tellers mit Gemüse und Früchten füllen.

Weitere zwei Fünftel mit Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten oder Kartoffeln abdecken.

Den letzten Fünftel mit Milchprodukten, Fisch oder Fleisch füllen.

Zudem rät Uebersax zu einer Handvoll Nüsse pro Tag. Sie liefern wertvolle Energie und sind gut für die Gesundheit: Es wird vermutet, dass sie vorbeugend gegen verschiedene Krankheiten wirken. Aber: Sie haben auch viele Kalorien, deshalb sollte man es bei der Handvoll belassen.

Kohlenhydrate nicht reduzieren, auch nicht zum Abnehmen

Wer sich vornimmt, mehr Sport zu machen, tut das manchmal auch, weil er oder sie ein paar Kilogramm verlieren möchte. Oft setzen Abnehmwillige dabei auf eine Reduktion der Kohlenhydrate. Das ist grundsätzlich ein guter Weg, um Kilos zu verlieren. Denn: Unser Körper braucht zwar eine gewisse Menge an Kohlenhydraten als Energielieferant. Doch wenn die Speicher voll sind, verwandelt der Körper die Kohlenhydrate in Fett. Wer die Zufuhr an Kohlenhydraten reduziert, verhindert das.

Uebersax warnt aber davor, die Kohlenhydrate zu stark zu reduzieren, wenn man als Laufneuling ins Training einsteigt. Wenn man den Verbrauch erhöhe und gleichzeitig die Zufuhr drossle, sei das nicht gut.

«Das ist, wie wenn man beim Auto stärker aufs Gas drückt, aber weniger Benzin im Tank hat. Dann ist der Tank auch schnell leer und bleibt stehen.»

Dazu kommt, dass der Fettstoffwechsel bei Einsteigerinnen und Einsteigern noch nicht so gut trainiert ist. Unser Körper weiss gewissermassen noch gar nicht, dass er beim Fehlen von Kohlenhydraten die Fettreserven anzapfen könnte, um Energie zu erhalten. Das muss der Körper erst lernen.

Von einer ausgeprägten Low-Carb-Diät rät Uebersax darum ab. Beim normalen Kohlenhydratanteil zu bleiben, reiche aus. Denn schliesslich würde man ohne Abnehmwunsch bei gesteigerter sportlicher Aktivität die Kohlenhydratzufuhr gar etwas erhöhen.

Wenn der Heisshunger da ist, ist es schon zu spät

Auch vom Kalorienzählen hält er nicht viel. Nur schon, wie viele Kalorien die Person ohne Anstrengung umsetze und wie hoch entsprechend der Bedarf ist, sei schwierig zu ermitteln. Dazu komme, dass die Herkunft der Kalorien auch entscheidend sei, was der Körper damit anstelle.

Besser sei es, auf seinen Körper zu hören und zu erkennen, was einem guttue und was nicht. Nach welchem Essen fühle ich mich gut? Wann nehme ich ab? Wann zu? Man achtet dabei quasi auf Regelmässigkeiten oder Muster.

Es kann aber auch auf einer ganz konkreten Ebene geschehen. Zum Beispiel, indem man sich notiert, wann man in ein Hungerloch fällt, um dieses künftig zu verhindern. «Wenn der Heisshunger da ist, ist es eigentlich schon zu spät», sagt Ernährungsberater Uebersax. Etwa eine bis zwei Stunden davor hätte man etwas essen sollen. Wenn man also merkt, dass der Hungerast immer um 11 Uhr kommt, weil man nach dem Aufstehen noch nichts essen mag, lohnt sich ein Znüni. Um das festzustellen, empfehlen Ernährungsberater das Führen eines Tagebuchs über einige Tage. «So kann man sein Ernährungsverhalten reflektieren und erkennt Muster», sagt Uebersax.

Der Zmorge ist nicht für alle wichtig

Womit wir bei einer Glaubensfrage wären: Wie wichtig ist der Zmorge? Wer nicht strenge körperliche Arbeit verrichte, könnte gut darauf verzichten, findet Uebersax. Zumal sich unser Tagesablauf sowieso eher nach hinten verschiebe und man dann morgens noch fast gefüllte Speicher vom letzten Abend habe. Auch hier gelte aber: «Man muss merken, was man braucht.» Womit wir wieder beim obigen Beispiel wären: Wer keinen Zmorge essen mag, weil ihm das zu früh ist, dann aber um 11 Uhr Schokoladenriegel reinhaut, weil er fast verhungert, der sollte sich vielleicht ein Müesli zum Znüni gönnen.

Dan Uebersax beim Training in der Thurgauer Natur. Bild: Kevin Roth (Homburg, 12. Mai 2021)

Klarere Ansagen macht Uebersax beim Thema Flüssigkeit. «Zwei Liter am Tag sind schon mal nicht schlecht», sagt er. «Pro Stunde Sport sollte man 0,4 bis 0,8 Liter draufschlagen.» Die Spannweite kommt daher, dass wir nicht alle gleich stark schwitzen und so Flüssigkeit verlieren. Verzichten sollte man auf Süssgetränke mit viel Zucker, besser seien Wasser, Früchtetee oder auch eher dünne Schorlen. Alkohol natürlich nicht. Kaffee ist hingegen okay. «Das ist aber noch nicht lange so, früher hat man den Kaffee als Flüssigkeitsräuber verteufelt.»

Nicht verteufeln will Uebersax auch künstlich gesüsste Getränke: «Sie stehen nicht zuoberst auf der Wunschliste. Wer aber sonst Mühe bekundet, genügend zu trinken, kann auch auf kalorienfreie künstliche Süssstoffe zurückgreifen. Lieber mit Süssstoffen genügend trinken als ohne Süssstoffe zu wenig.»

Vor dem Laufen nicht übertreiben

Das letzte Mal Flüssigkeit zu sich nehmen soll man gemäss Uebersax etwa eine halbe Stunde, bevor man losläuft. Davor sollte man über einige Stunden immer ein bisschen Flüssigkeit zu sich nehmen. Ob man zum Schluss noch koffeinhaltige Getränke trinken könne, müsse man selber rausfinden, sagt Uebersax. Koffein hat einen positiven Einfluss auf die Leistung, es können aber auch Magenprobleme auftreten. Während des Trainings braucht der Körper erst ab etwa einer Stunde zusätzliche Flüssigkeit. Wichtig sei aber, den Flüssigkeitsspeicher direkt nach dem Training wieder aufzufüllen. Irgendwelche Pülverchen oder Brausetabletten oder sonstige spezielle Getränke seien nicht nötig. Allenfalls lohne sich aber, ganz wenig Salz in das Wasser zu mischen. «Man verliert beim Sport relativ viel davon», erklärt der Ernährungsberater.

Wann man das letzte Mal vor einem Lauf essen kann und soll, ist nicht ganz so eindeutig. Viele Ratgeber empfehlen, zwei bis drei Stunden vor dem Laufen gar nicht mehr zu essen oder höchstens noch eine Banane oder Ähnliches zu sich zu nehmen. Uebersax relativiert etwas: «Einige können aber gleich nach einem leichten Mittagessen losrennen, andere nicht. Das muss man ausprobieren und dann reflektieren.» Auf deftige Mahlzeiten sollte man aber sowieso verzichten, wenn man am gleichen Tag Sport treiben möchte.

Eine Belohnung darf sein

Nach dem Training müsse man zudem anders als bei der Flüssigkeit nicht gleich für das Wiederauffüllen der Speicher besorgt sein. Erst recht nicht, wenn man abnehmen wolle. «Man kann den Körper gewissermassen noch nachverbrennen lassen und so ‹gratis› Kalorien abbauen.» Gleich wie bei der Flüssigkeit gelte aber: Nahrungsergänzungen sind auf dem Weg zu einem 10-Kilometer-Lauf nicht nötig, solange man sich ausgewogen ernährt.

Was nach dem Training auch gilt: «Man darf sich durchaus etwas gönnen.» Ein alkoholfreies Bier nach dem Training oder ein gutes Nachtessen als Belohnung sei durchaus okay, findet Uebersax.