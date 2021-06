Kaltbrunn: Schlägerei fordert zwei Verletzte

zeugenaufruf Zwei Verletzte nach Schlägerei in Kaltbrunn In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Kaltbrunn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 38-jähriger Mann wurde dabei schwer, ein 51-Jähriger mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 13.06.2021, 19.27 Uhr

(elo) Die Meldung erreichte die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen: In Kaltbrunn war an der Gaterstrasse, auf Höhe der Hausnummer Vier, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Gange. Vor Ort traf die Patrouille auf fünf Männer portugiesischer Nationalität im Alter zwischen 21 und 51 Jahren. Zwei davon, ein 38-Jähriger und ein 51-jähriger Mann wiesen derart starke Verletzungen auf, dass der Rettungsdienst sie ins Spital bringen musste.