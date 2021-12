St.Galler Kantonsparlament beschliesst 3G-Pflicht light

Zertifikatspflicht Zertifiziert oder maskiert: St.Galler Kantonsparlament beschliesst eine 3G-Pflicht light Das St.Galler Kantonsparlament schafft die gesetzlichen Grundlagen für eine Zertifikatspflicht light. Diese soll es ihm erlauben, an seinen angestammten Sitzungsort im Regierungsgebäude zurückzukehren. Regula Weik 01.12.2021, 17.30 Uhr

Der rote Teppich ist ausgerollt: Das St.Galler Kantonsparlament tagt in der Olma-Halle. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich waren sich alle einig: Eine Zertifikatspflicht light für die Mitglieder des Kantonsparlaments geht in Ordnung. SVP-Fraktionspräsident Christoph Gull hatte im Vorfeld beteuert: Die Mehrheit seiner Fraktion werde diese unterstützen. Und SVP-Sprecher Toni Thoma hatte betont:

«Ich habe keine Lust auf eine Coronadebatte.»

Die 3G-Pflicht light werde nicht bekämpft. Dennoch gab es Widerstand aus den Reihen der SVP.

Toni Thoma, SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Doch woran stört sich die SVP? Ihr Sprecher Toni Thoma sagte: Der Vorschlag des Präsidiums sei «typisch»: Für alles und jedes werde immer gleich ein Reglement oder ein Gesetz geschaffen.

«Es kann doch nicht sein, dass wir Halt in Gesetzen suchen. Das ist peinlich gegenüber der Gesellschaft.»

Seine weiteren Ausführungen machten dann deutlich, woran sich die SVP effektiv stört:

«Die neue Bestimmung ist ein Freibrief für das Präsidium, einzelne Politikerinnen und Politiker von der parlamentarischen Arbeit auszuschliessen.»

Es sei nicht Aufgabe des Präsidiums, über den Zutritt gewählter Parlamentsmitglieder zu befinden. «Das ist inakzeptabel.» Spätestens da war sonnenklar: Die SVP befürchtet, das Präsidium könnte mit der neuen Regelung zu viel Macht erhalten.

Parlament kann Präsidium zurückpfeifen

Diese Befürchtung konnten die anderen Fraktionen nicht nachvollziehen. Dies umso weniger, als klar ist: Sollte das Präsidium den Zutritt zum Sitzungsbetrieb an gewisse Auflagen knüpfen, so ist dies nie sakrosankt und abschliessend. Das Kantonsparlament kann neue Zutrittsbestimmungen jederzeit in Frage stellen, das Präsidium zurückpfeifen - und dessen Entscheid aufheben.

Das Präsidium hatte bewusst offen und allgemein formuliert, wann und für welche Zwecke es den Zutritt zu den Sessionen an gewisse Auflagen knüpfen kann - und keine «Lex Corona» vorgeschlagen. Denn: Auch in anderen ausserordentlichen Situationen, in denen Gesundheit oder Sicherheit gefährdet sind, soll es den Sitzungsbesuch an Auflagen knüpfen können - dies nicht frei nach Lust und Laune, die Bestimmungen müssten immer «verhältnismässig» sein, wie mehrere Rednerinnen und Redner von SP, Grünliberalen, Grünen, FDP und Der Mitte betonten. Die SVP blieb dabei: Die «weitreichenden Befugnisse» für das Präsidium seien unverhältnismässig. Thoma sagte:

«Wir müssen uns nicht disziplinieren lassen. Wir haben Disziplin.»

Die grösste Fraktion kämpfte auf verlorenem Posten gegen die neue Bestimmung an - und so schaffte das Parlament die gesetzliche Grundlage für eine Zertifikatspflicht light.

Nicht im Postauto und nicht in der Beiz

Ganz coronafrei blieb die Debatte nicht. In jeder noch so kleinen Dorfbeiz werde ein Zertifikat verlangt, nicht aber im Sitzungsraum des Kantonsparlaments. Wie könne das erklärt werden, fragte etwa FDP-Fraktionspräsident Christian Lippuner. Die Antwort lieferte ihm SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger:

«Wir sind hier nicht im Restaurant. Wir sind hier am Arbeitsplatz.»

Weshalb solle hier eine Zertifikatspflicht gelten, nicht aber im öffentlichen Verkehr, fragte in umgekehrter Richtung SVP-Kantonsrat Karl Güntzel. Die Antwort von SP-Kantonsrat Dario Sulzer:

«Wir sind hier nicht im Postauto. Wir sind in einem Rat.»

Gahlinger outete sich als Genesener. Dennoch sei er gegen alle Massnahmen. Wenn weitere beschlossen würden, so müsse «1G für alle» gelten: alle gleich behandeln, alle testen lassen. Sein Parteikollege Bruno Dudli hakte ein und fragte, weshalb die Parlamentsmitglieder vor Sitzungsbeginn nicht auch auf andere Krankheiten gecheckt würden. SVP-Politikerin Carmen Bruss warb für Selbsttests - schliesslich zeigten die Impfdurchbrüche, dass Zertifikate wertlos seien.

Vor Sessionsbeginn hatte Toni Thoma erklärt: «Die Mehrheit unserer Fraktion ist geimpft oder genesen.» Die SVP ist sich Ausbrüche einzelner gewohnt, neu ist sie auch vor Durchbrüchen nicht gefeit.