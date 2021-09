Stadt St.Gallen: So wird die Zertifikatspflicht exakt umgesetzt

Zertifikatspflicht Drinnen braucht's das Zertifikat, für die Terrassen braucht's keins: St.Galler Lokale äussern sich über die neuen Coronaregeln Ab Montag gelten neue Coronabestimmungen. Die Zertifikatspflicht wird auf Anordnung des Bundesrats auf die Gastronomie und viele andere Einrichtungen ausgeweitet. Eine Gebrauchsanleitung für den Alltag in der Stadt und der Region St.Gallen. Julia Nehmiz und Daniel Wirth 09.09.2021, 19.00 Uhr

Gartenrestaurant der Schiffchuchi der Bürowelt Schiff AG, die im vergangenen Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum beging. Wer hier draussen isst, braucht beim Essenholen drinnen nur eine Maske zu tragen, ein Zertifikat ist nicht nötig. Bild: Ralph Ribi

Der Entscheid des Bundesrates, die Zertifikatspflicht auf die Gastronomie und Kultureinrichtungen auszudehnen, war keine Überraschung. Was aber ab dem kommenden Montag wo genau exakt gilt, braucht eine Erläuterung, denn es ist nicht alles nur schwarz oder weiss; es gibt Graubereiche, wie Beispiele aus der Stadt und der Region St.Gallen zeigen.

Für die Bürowelt Schiff AG an der Marktgasse änderte sich am Montag nichts, wäre der traditionsreichen 176-jährigen Papeterie vor einigen Jahren nicht das Bistro Schiffchuchi angegliedert worden. Das Bistro verfügt über 20 bis 25 Innenplätze und eine grosse Aussenwirtschaft.

Regula Weigelt. Bild: Tobias Garcia

Regula Weigelt, Inhaberin der Bürowelt Schiff AG, sagt, es werde für sie und ihre Mitarbeitenden im Bistro ein wenig kompliziert ab Montag. Wer in die Papeterie eintrete und Couverts oder einen Füllfederhalter kaufe, für den ändere sich gar nichts. Wer den Laden betrete und rechts an die Bistrotheke komme und beispielsweise ein Sandwich kaufe, müsse dagegen gefragt werden, wo dieses verzehrt werde, drinnen oder draussen. Wer drinnen essen wolle, müsse das Covid-Zertifikat zeigen, wer draussen esse, brauche das nicht zu tun. Nach wie vor dem jüngsten Entscheid des Bundesrats gilt Maskenpflicht im Verkaufsgeschäft und beim Bestellen von Speis und Trank im Bistro.

Andrea Bonetta ist Geschäftsführer der Lunaris Chillout Bar an der Augustinergasse im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck. Er sagt, heute sei die Hälfte seiner Gäste gegen das Coronavirus geimpft, die andere Hälfte nicht oder noch nicht. Mit den neuen Regeln des Bundesrats, die ab Montag gelten, erhielten er und seine Mitarbeitenden in der kleinen Bar mit der Zertifikatspflicht mehr Sicherheit, das freue ihn. Andererseits, und das sei die Kehrseite der Medaille, ginge in einem ersten Schritt die Hälfte der Gäste verloren. Das Bermuda-Dreieck. Hier trinken an lauen Abenden viele Gäste ihre Drinks im Freien in der Gasse, was in diesem Coronasommer auch schon zu Klagen wegen Lärm und Abfall geführt hatte.

Andrea Bonetta, Besitzer des «Lunaris» an der Augustinergasse. Bild: Basil Schnellmann

Bonetta sagt, so wie er die Erläuterungen des Bundes interpretiere, dürfen Gäste an der Bar drinnen ein Bier kaufen und draussen konsumieren, ohne dafür ein Zertifikat vorweisen zu müssen. Das Tragen einer Maske beim Bestellen an der Bar genüge. Das Gleiche gilt nach seinem Dafürhalten auch dann, wenn ein Gast, der draussen einen Drink nimmt, die Toilette des Restaurants benützen wolle; hiefür sei kein Zertifikat nötig, das Tragen einer Maske genüge. Bonetta ist in Zusammenhang mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht etwas gespalten, wie er sagt. Allerdings verstehe er nach einem Besuch in Österreich die ganze Diskussion darüber nicht. Dort werde das breit akzeptiert und führe auch zu keinerlei Problemen.

Was ab Montag im «Lunaris» umgesetzt wird, gilt demnach im ganzen Bermuda-Dreieck oder auch in der Brühlgasse, der anderen Ausgehmeile in St.Gallen: Drinnen Bier holen und draussen trinken – das geht ohne Zertifikat. Auch fürs Benützen der Toilette ist kein Impfnachweis nötig. Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei, bestätigt das auf Anfrage.

Ab Montag gilt: Bowling, Baden oder Billard im Säntispark nur noch mit Zertifikat. Bild: Michel Canonica (Säntispark, 6.6.2020)

Nicht nur einkaufen, sondern auch essen, trinken, baden, Sport treiben – und alles unter einem Dach. Wie soll das gehen im Säntispark, wenn ab Montag Zertifikatspflicht gilt? Wer darf dann wo noch hin? Man sei von der neuen Regelung nicht überrascht worden, sagt Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Die Zertifikatspflicht habe sich abgezeichnet.

Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Bild: PD

Im Säntispark gebe es zwei Bereiche, die von der neuen Zertifikatspflicht tangiert würden. Der Gastrobereich (das Migros-Restaurant) und der Freizeitbereich (Bäderwelt sowie Sport- und Spielbereich). Man werde an allen Eingängen zu diesen Bereichen das Zertifikat prüfen. Beim Bäder- und Freizeitbereich werde dies an der Kasse erfolgen. Im Sport- und Spielbereich werde am Empfangsdesk kontrolliert, also dort, wo Bowlingschuhe und Billardqueues ausgegeben werden. Der Seilpark kann weiterhin ohne Zertifikat genutzt werden, da dieses Angebot vollständig im Freien steht.

Beim Migros-Restaurant werde man vor dem Eingang ins Restaurant kontrolliert. Auf der Terrasse des Restaurants besteht keine Zertifikatspflicht. Man könne also auch ohne Zertifikat Speisen im Selbstbedienungsbereich des Restaurants holen, diese im Aussenbereich konsumieren oder als Take-away mitnehmen. Bei der Eingangskontrolle zum Selbstbedienungsbereich werde man die Gäste fragen, ob sie draussen oder drinnen speisen möchten. Ohne Zertifikat müsse man draussen speisen und im Selbstbedienungsbereich eine Maske tragen. So werde dies in allen Migros-Restaurants gehandhabt. Und was ist, wenn jemand an der Eingangskontrolle behauptet, er esse draussen, dann aber trotzdem im Restaurant Platz nimmt? «Wir vertrauen auf die Aussagen der Gäste und setzen auf deren Eigenverantwortung», sagt Bühler. Die Gäste würden die Bestimmungen kennen.

Befürchtet man weniger Gäste ab Montag? «Diese Frage haben wir uns auch gestellt und keine Antwort gefunden», sagt Bühler. Man werde beobachten, wie sich das Besucheraufkommen in den nächsten Wochen entwickelt. Jetzt fürs Wochenende erwarte er keinen Ansturm von Gästen, die noch einmal ohne Zertifikat Baden oder Sport treiben wollen. Das Wetter habe da einen grösseren Einfluss. Wenn es regnet und kühl ist, dann sei der Freizeitbereich gut gefüllt. Bei schönem Wetter wie am letzten Wochenende sei die Auslastung eher bescheiden.

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise St.Gallen. Bild: Beat Belser

Vier verschiedene Institutionen sind in der Lokremise St.Gallen beheimatet – alle unter einem Dach. Die Brasserie Lok, das Programmkino Kinok, die Kunstzone des Kunstmuseums und das Theater St.Gallen. Mit der Zertifikatspflicht hätten sie gerechnet, sagt Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. «Für uns war nicht die Frage, ob die Zertifikatspflicht kommt, sondern wann sie kommt.»

Jetzt sei man noch mit den vier Institutionen in Abstimmung, wie und wo die Zutrittskontrollen stattfinden sollen.

Auch in der Lokremise gilt ab Montag: draussen ohne, drinnen nur mit Zertifikat. Bild: Tobias Garcia (3.9.2020)

Klar sei: Wer auf der Terrasse konsumiert, braucht kein Zertifikat. Doch wer dann das Haus betrete, weil er ins Theater, Kino, Restaurant, Kunstzone oder auf die Toilette wolle, da müssten dann in irgendeiner Form Kontrollen stattfinden. Weil: Der Gang aufs WC für Terrassengäste müsse auch ohne Zertifikat möglich sein, trotzdem müsse gewährleistet werden, dass sich niemand ohne Zertifikat in die anderen Räume der Lokremise hineinschummelt. Und man wolle es pragmatisch lösen, sagt Hadorn. Wer vom Restaurant ins Kino wechsle, oder von der Kinok-Bar in den Theatersaal, der solle nicht jedes Mal das Zertifikat zeigen müssen.

«Wir wollen den Gästen in der Lokremise Bewegungsfreiheit gewährleisten.»

Aber wie und an welchem Punkt und von wem die Eingangskontrollen umgesetzt werden sollen, das müsse noch besprochen werden.

Hadorn befürchtet nicht, dass wegen der Zertifikatspflicht weniger Gäste kommen. Im Gegenteil: «Die Gäste sind dankbar, dass sie sich nun sicherer in der Lokremise bewegen können.» Denn ab Montag sei klar, das Gegenüber ist gesund.

Man werde selbstverständlich, wie bisher auch, die Vorgaben des Bundesrates umsetzen, sagt Johannes Reitze, Leiter Stadtbibliothek St.Gallen. So gilt auch in der Stadtbibliothek ab 13. September bis auf weiteres: Zugang ab 16 Jahren nur mit Zertifikat. Die Bibliothek in der Hauptpost wird ab Montag nur noch über den Eingang an der Gutenbergstrasse zugänglich sein. Dort wird die Eingangskontrolle stattfinden, Besucherinnen und Besucher müssen dort also Zertifikat und Ausweis zeigen. Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher entfällt. Die Mitarbeitenden der Bibliothek werden die Zugangskontrollen selber durchführen, sagt Reitze. Es sei in Abklärung, ob man dafür externe Unterstützung benötige.

Eine Wanderausstellung zur Schweizer Kinderliteratur in der Stadtbibliothek Katharinen in St.Gallen. Bild: Reto Martin

In der Kinder- und Jugendbibliothek Katharinen sei es etwas komplexer, da dort hauptsächlich junge Kundinnen und Kunden verkehrten. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre brauchen kein Zertifikat. Bei Jugendlichen, die älter aussehen, könnte es sein, dass sie einen Ausweis zeigen müssten, um zu zeigen, dass sie noch keine 16 Jahre alt seien. Für Begleitpersonen ab 16 gilt auch dort: Zutritt nur mit Zertifikat. Die Kontrollen werden am Eingang im ersten Stock durchgeführt.

Für Leserinnen und Leser ohne Zertifikat gilt also ab Montag: Medien nur noch online ausleihen. Oder den Postversand nutzen, sagt Reitze. Dieser sei allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ob nun weniger Gäste die Bibliotheken besuchen? Reitze weiss es nicht. «Es könnte sein, dass manche wegen der Zertifikatspflicht die Bibliothek nicht mehr besuchen», sagt er. Aber es sei auch möglich, dass diejenigen, die bislang vorsichtig waren, durch die Zertifikatspflicht sich eher wieder getrauen, sich vor Ort Bücher auszuleihen.