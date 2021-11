St.Gallen führt Zertifikatspflicht für Kantonsparlament ein

Zertifikatspflicht «Wegen einiger Trötzeler wird Steuergeld verschleudert»: Statt in der Olma-Halle will das St.Galler Kantonsparlament wieder im Regierungsgebäude tagen – mit 3G-Regel Läuft alles rund, kehrt das St.Galler Kantonsparlament im Februar in seinen Saal im Regierungsgebäude zurück. Allerdings soll dann eine 3G-Zutrittsregel gelten – so dies die epidemiologische Situation erfordert. Nächste Woche diskutiert das Parlament darüber. Es dürfte hitzig werden. Ist die Zertifikatspflicht auch in den Nachbarkantonen ein Thema? Und was kosten die externen Sitzungen? Regula Weik 1 Kommentar 25.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus alten Zeiten: die letzte Sitzung des St.Galler Kantonsparlaments, bevor das Virus den Saal leerte. Bild: Regina Kühne (St.Gallen, Februarsession 2020)

Das Virus trieb die Politikerinnen und Politiker in die Flucht. Seit bald zwei Jahren ist der Kantonsratssaal verlassen. Anfangs hat es ihn fast zerrissen. Doch dann stellte sich der Riss in der Decke als nicht lebensbedrohend heraus. Trotzdem blieb der Saal leer. Das Kantonsparlament tagt noch immer auf dem Olma-Gelände – pandemiebedingt. Doch das soll nun ein Ende haben. Für die Februarsession will es an seinen angestammten Sitzungsort im Regierungsgebäude zurückkehren. Allerdings soll dann eine Zertifikatspflicht light gelten – so das Virus dann immer noch wütet.

St.Gallen ist nicht der erste Kanton, der eine solche einführt. Baselstadt kennt sie schon länger, Luzern hat das Gesetz angepasst – dies, nachdem der Vorschlag, alle Politikerinnen und Politiker sollten sich freiwillig der 3G-Regel unterziehen, auf Widerstand gestossen war. Auch St.Gallen hatte nach den Sommerferien die Chance einer freiwilligen Zertifikatspflicht ausgelotet. Die Mehrheit der Fraktionen wären dafür gewesen, doch einzelne Parlamentsmitglieder stemmten sich dagegen. Das Präsidium entschied deshalb: Übungsabbruch – und Erarbeitung einer Rechtsgrundlage für die neue Zutrittsbestimmung. Diese liegt nun vor. Nächste Woche entscheidet das Parlament darüber. Gut möglich, dass die Diskussion in einer hitzigen Coronadebatte endet.

Kosten für Tests übernimmt der Kanton

Lukas Schmucki, Leiter Parlamentsdienste St.Gallen. Bild: Reto Martin

Das neue Regime gilt ab Januar, als erste Session fällt jene im Februar darunter. Neu müssen die Mitglieder von Parlament und Regierung ein Zertifikat vorweisen. Das gilt auch für Mitarbeitende der Parlamentsdienste und der Staatskanzlei, Medienschaffende und Gäste. Nur so sei eine Rückkehr in den Kantonsratssaal möglich. Werden damit nicht einzelne Mitglieder ausgesperrt? Lukas Schmucki, Leiter Parlamentsdienste, verneint. Wer weder genesen noch geimpft ist, kann sich auf Kosten des Kantons gratis testen lassen; ganz in der Nähe wird es ein Testangebot geben. Und selbst wer kein Zertifikat vorweisen kann oder will, wird zugelassen – er oder sie muss aber ständig eine Maske tragen. Es gilt also – wie im Bundesparlament – eine Zertifikatspflicht light. Wird damit die Pflicht nicht gleich wieder unterlaufen? Schmucki sagt:

«Das schulden wir den hohen Hürden, die gelten müssen, um ein gewähltes Mitglied von der Teilnahme an der Session abzuhalten.»

Bauliche Massnahmen sind im Kantonsratssaal nicht geplant, also keine Plexiglaswände wie im Bundeshaus. Bekanntlich ist die Luft im Saal rasch stickig. Werden Luftreiniger aufgestellt? Oder wird es Durchlüftungspausen geben? Solche und weitere allfällige Massnahmen würden mit dem Kantonsarztamt geprüft, sagt Schmucki.

Verbleib oder Rückkehr? Die Nachbarparlamente tagen weiterhin extern

Brigitte Kaufmann, Präsidentin des Thurgauer Grossen Rats. Bild: Tobias Garcia

Gedanken zu den Tagungsorten ihrer Parlamente machen sich auch die Nachbarkantone, doch so weit wie St.Gallen geht keiner. So hat sich diese Woche das Büro des Thurgauer Grossen Rats mit den Fraktionen besprochen und entschieden: Der Grosse Rat tagt weiterhin extern. Er verbleibt vorerst bis März in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld und kehrt nicht in die Rathäuser von Frauenfeld und Weinfelden zurück. Wurde auch eine 3G-Zutrittsbestimmung ins Auge gefasst? «Man sollte auch in besonderen Lagen pragmatisch bleiben und möglichst einfache Lösungen suchen», sagt Brigitte Kaufmann, Präsidentin des Thurgauer Grossen Rats. Und sie gibt zu bedenken:

«Ob es rechtlich zulässig ist, für die kantonalen Parlamente eine Sonderregelung zu schaffen und eine 3G-Pflicht zu bestimmen, ist eher fraglich.»

Schmucki verweist auf zwei Gutachten; beide seien zum Schluss gelangt, eine Zertifikatspflicht für Kantonsparlamente sei zulässig.

In Appenzell Ausserrhoden wird eine 3G-Zutrittsregel nicht partout ausgeschlossen. Es würden laufend Gespräche über mögliche weitergehende Schutzmassnahmen geführt – je nach Entwicklung der epidemiologischen Entwicklung, sagt Ratsschreiber Roger Nobs.

«Dabei ist auch 3G eine Option.»

Der Innerrhoder Ratsschreiber Markus Dörig sagt dagegen klipp und klar:

«Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Durchführung von 3G-Sessionen ist derzeit kein Thema.»

SVP dagegen – aber nicht aus Covid-Gründen

Christoph Gull, Präsident der SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Ralph Ribi

Nichts von den St.Galler Plänen hält die SVP-Fraktion – aber nicht wegen der 3G-Regel. «Die Mehrheit unserer Fraktion würde eine Zertifikatspflicht im Kantonsparlament unterstützen», sagt Fraktionspräsident Christoph Gull. Das Präsidium könne diese bereits heute anordnen. Die geplante Anpassung des Geschäftsreglements sei «unnötig».



Doch es ist vor allem ein anderer Punkt, der die SVP stört: Das Präsidium hat völlig offen und allgemein formuliert, wann und für welche Zwecke es den Zutritt zu den Sessionen an Auflagen knüpfen kann. Gull sagt:

«Dadurch erhält es zu weitreichende Kompetenzen, die nicht notwendig sind.»

Eine solche Anpassung des Geschäftsreglements habe in der Fraktion «keine Chance».



«Eine Verschleuderung von Steuergeldern»

Aus völlig anderem Grund sind die Grünen verärgert. Das Parlament hätte längst an seinen angestammten Platz zurückkehren und damit «fast eine halbe Million Franken» gespart werden können – «doch wegen des Widerstands einiger weniger Parlamentsmitglieder konnte bislang keine Zertifikatspflicht eingeführt werden». Die Fraktion hält denn auch fest: «Es ist unverständlich, dass dasselbe Parlament, das von Regierung und Verwaltung lauthals Sparmassnahmen fordert, wegen einiger Trötzeler eine derartige Verschleuderung von Steuergeldern in Kauf nimmt.»

Eine mehrtägige Session in den Olma-Hallen hat ihren Preis. Die Rede ist von 200'000 Franken. Schmucki rechnet denn auch für die externen Sitzungen in diesem Jahr mit Mehraufwendungen von insgesamt einer Million Franken. Der Thurgauer Grosse Rat sitzt in der Rüegerholzhalle einiges günstiger; bislang sind dafür im laufenden Jahr Kosten von 250'000 Franken aufgelaufen – für Saalmiete, technisches Equipment und Verpflegung. Etwas günstiger fährt Appenzell Ausserrhoden. Dort belaufen sich die Kosten für 2021 auf zirka 200'000 Franken. In einer eigenen Preiskategorie tagt der Innerrhoder Grosse Rat: Seine externen Sessionen in der Aula Gringel kosten zwischen 25'000 und 30'000 Franken pro Jahr.