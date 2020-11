Analyse Zerrüttete Thurgauer Gemeinderäte: Zehn Thesen, woran es liegen könnte Rücktritte, Flugblätter und mediale Schlammschlachten. In auffällig vielen Thurgauer Gemeindebehörden ist gerade der Wurm drin. Der TZ-Chefredaktor auf Ursachenforschung. David Angst 20.11.2020, 05.00 Uhr

Eine Baustelle: Im Salmsacher Gemeinderat (hier das Gemeindehaus) steht kein Stein mehr auf dem anderen. Bild: Reto Martin

Manche Gemeindepräsidenten finden den Mittelweg nicht zwischen zu eigensinnigem und zu laschem Führungsstil. Einen Gemeinderat zu führen ist ein Balanceakt. Einerseits erwartet die Bevölkerung vom Gemeindepräsidenten Führungsstärke und Durchsetzungsvermögen. Er soll Visionen und Strategien haben, welche die Gemeinde weiterbringen.

Andererseits nützen ihm die besten Visionen nichts, wenn er den Gemeinderat nicht mit im Boot hat. Die Kunst besteht darin, den Gemeinderat auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, der nach aussen vertreten wird.

David Angst, Chefredaktor Thurgauer Zeitung. Bild: Ralph Ribi

Ein typisch thurgauisches strukturelles Problem. Der Gemeindepräsident arbeitet – nebst seiner Aufgabe als strategisches Oberhaupt der Behörde - auch noch vollamtlich oder mit hohem Pensum als Angestellter auf der Gemeindeverwaltung. Dadurch hat er gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen einen enormen Wissensvorsprung.

Es besteht die Gefahr, dass er Dinge entscheidet, ohne den Rest des Gemeinderats einzubinden. Er stellt sie vor vollendete Tatsachen. Das gibt böses Blut. Eine These, die unter Thurgauer Gemeindeoberhäuptern kontrovers beurteilt wird.

Gemeindepolitik ist wie jede andere Aufgabe: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vertrauen muss man sich erarbeiten, und Erfahrung ist unersetzbar. Das ist das, was man salopp als «Ochsentour» bezeichnet. Neu gewählte Gemeinderäte erleben oft ihr blaues Wunder oder sind enttäuscht über die Abläufe in der Politik.

«Manche unterschätzen die Komplexität der Behördenarbeit und kommen dann auf die Welt. Die Arbeit in einem Gemeinderat verlangt volles Engagement, und es dauert eine gewisse Zeit bis man sattelfest ist», sagt ein langjähriges Oberhaupt einer Thurgauer Landgemeinde.

Ein Konflikt innerhalb der Behörde kann Ausdruck sein von einem Graben, der mitten durch die Gemeinde geht. Es gibt zwei Lager, die einander bekämpfen, bis in den Gemeinderat hinein. In diesem Fall spielt es gar keine Rolle mehr, wer Gemeindepräsident ist. Dies scheint bei den aktuellen Beispielen in Eschenz und in Märstetten der Fall zu sein.

Krach gab es schon immer. Heute werden Konflikte aber schneller in die Öffentlichkeit getragen. Eine ehemalige Gemeindepräsidentin sagt: «Wenn ich die alten Protokolle durchschaue, stelle ich fest, dass schon früher gestritten wurde. Weniger oft, und meist hinter verschlossener Türe, aber ebenso heftig.»

Wo ein Konflikt ist, ist die Verlockung gross, die Medien für die eigenen Zwecke einzuspannen. Ein Streit, der via Medien ausgetragen wird, kann aber erst recht eskalieren. Irgendwann ist dann so viel Geschirr zerschlagen, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Vorzeitiger Rücktritt oder Blockade bis zum Ende der Amtszeit.

Irgendwann ist so viel Geschirr zerschlagen, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist (Rage Room in Frauenfeld). Bild: Reto Martin

Steckt der Karren erst mal im Dreck, so bringt man ihn nur noch heraus, wenn ein paar Leute abspringen. Mehrere Beispiele belegen, dass eine Mediation allein nicht zu einer Entschärfung des Konflikts führt.

In früheren Jahrzehnten gab es im Thurgau die Ortsvorsteher. Sie waren die Dorfkönige. Fast jeder Entscheid lief über sie, und alle hatten Respekt vor ihnen. Tempi passati. Die Funktionäre erleben viel mehr Widerstand aus der Bevölkerung. Die Leute getrauen sich heute, sich zu wehren.

«Den Respekt der Bevölkerung muss man sich durch Anstand und Ehrlichkeit verdienen», sagt ein erfahrener Thurgauer Gemeindepräsident.

Gewisse Gemeindepräsidenten führen sich tatsächlich so auf, als wären sie der Dorfkönig. Sie führen ihren Gemeinderat nicht als kollegiales Gremium. Es fehlt ihnen das Fingerspitzengefühl, die anderen Gemeinderäte, die wie sie selbst vom Volk gewählt worden sind, in die wichtigen Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Sie stellen diese zu oft vor vollendete Tatsachen, was Frust und Widerstand hervorruft.

In Eschenz flogen die Fetzen, bis der Gemeinderat nach einer Rücktrittswelle nicht mehr beschlussfähig war. Quelle: Donato Caspari

Die Leute, die dafür wirklich geeignet wären, wollen solche Ämter gar nicht übernehmen. Sie wollen entweder ihre berufliche Karriere vorantreiben. Oder sie kümmern sich in der Freizeit lieber um ihre Familie, als ständig an Sitzungen und Gewerbe-Apéros teilzunehmen. Dadurch bewirbt sich nur die zweite und dritte Garde. Sie besteht aus Personen, welche zwar das Prestige geniessen, welches mit einem politischen Amt verbunden ist, aber eigentlich ungeeignet oder überfordert sind.

«Diese These ist zum Glück falsch», sagen mehrere Thurgauer Gemeindeoberhäupter. Man finde immer gute und engagierte Leute. Einer der Gesprächspartner findet eher, man müsste die Rolle der Findungskommissionen kritischer beurteilen.