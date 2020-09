Zerrissene Familien und getrennte Liebespaare während des Lockdowns:

Das will das Bundesparlament künftig verhindern – nur die SVP bleibt hart Falls es zu weiteren Grenzschliessungen wegen Corona kommt, soll der Bundesrat mehr Rücksicht auf zwischenmenschliche Beziehungen in den Grenzregionen nehmen. Dies hat das Bundesparlament entschieden. Einzig die SVP war klar dagegen: Der Schutz der Bevölkerung sei wichtiger als Individualinteressen, sagen Ostschweizer SVP-Nationalräte. Adrian Vögele aus Bern 15.09.2020, 21.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Grenzzaun in Kreuzlingen bewegte im Frühling die Gemüter. Bild: Michel Canonica

Es war ein schwieriger Frühling für Leute, die in ihrem Alltag regelmässig die Landesgrenze überqueren. Vor allem für jene, die aus privaten Gründen oft ins nahe Ausland fahren oder in die Schweiz kommen, etwa um Partner, Verwandte und Bekannte zu sehen. Nach der Grenzschliessung wegen der Pandemie machten Bilder von emotionalen Szenen am Drahtzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz die Runde. Auch Bundespolitiker ärgerten sich. Der Zustand sei «unwürdig», kritisierte etwa der St.Galler GLP-Nationalrat Thomas Brunner. Er erhalte Briefe von binationalen Paaren, die verzweifelt seien.