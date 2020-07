Zahlen zeigen: In der Ostschweiz ist der Individualverkehr nach dem Ende des Lockdowns explodiert Zahlen des Bundesamt für Strassen zeigen, wie sich der Autoverkehr in der Ostschweiz in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Mittlerweile sind mehr Autos unterwegs als noch im Juli des Vorjahres. Experten nennen die Gründe für diese Entwicklung und schätzen die Situation ein. Philipp Wolf 30.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anfang Juli erreichte das Verkehrsaufkommen in der Ostschweiz das Vorjahresniveau – mittlerweile sind sogar mehr Autos unterwegs als in den vergangenen Sommerferien. Bild: Benjamin Manser (30. September 2016)

Immer wieder stockender Verkehr auf der Autobahn zwischen Wil und St.Gallen. 120km/h schnell zu fahren, ist nur stellenweise möglich. Auf der rechten Spur tuckern zahlreiche Lastwagen. Diese Beobachtung stammt nicht etwa aus der Zeit vor Corona und auch nicht aus dem Feierabendverkehr. Sondern aus diesen Sommerferien, von einem frühen Nachmittag Mitte Juli.

Täuscht der Eindruck, oder sind mittlerweile mehr Autos unterwegs als noch vor Corona? Um das herauszufinden, haben wir beim Bundesamt für Strassen (Astra) nachgefragt und daraufhin Daten erhalten, die auf folgenden vier Ostschweizer Autobahnabschnitten und einem Autobahnzubringer gesammelt wurden:

Alles anzeigen

Die Daten zeigen, wie viele Autos die Messpunkte im vergangenen und in diesem Jahr von Anfang März bis Mitte Juli passiert haben.

Mittlerweile praktisch überall mehr Autos unterwegs als noch im Vorjahr

Für jeden Messpunkt wurde eine Grafik erstellt. Die rote Linie in nachstehender Aufstellung kennzeichnet den 17. März, als der Lockdown in Kraft trat, die grüne Linie den 6. Juni, als verschiedene Coronamassnahmen wieder aufgehoben wurden.

Das Verkehrsaufkommen entwickelte sich an allen fünf Messorten zu Beginn ähnlich. Mit dem Lockdown brachen die Zahlen ein, um Ostern erreichten sie ihren Tiefpunkt. Danach nahm der Verkehr überall wieder kontinuierlich zu, während der Lockdown langsam gelockert wurde. Anfang Juni schliesslich durften Schwimmbäder und Campingplätze wieder öffnen und erste Unternehmen beorderten ihre Arbeitnehmer zurück ins Büro. So beschleunigte sich die Verkehrszunahme an allen Messpunkten.

Handelt es sich um eine nachhaltige Veränderung?

Laut Benedikt Eberle, stellvertretender Leiter des Thurgauer Tiefbauamts, erreichte der Individualverkehr schliesslich Ende Juni wieder «den alten Stand». Die Zahlen des Astra bestätigen dies. In Arbon beispielsweise erreichte der Verkehr Anfang Juli das Niveau des Vorjahres – und übertrifft dieses seither sogar. Passierten in der zweiten Aprilwoche gerade einmal rund 78000 Autofahrerinnen und Autofahrer den Zubringer zur A1, waren es Mitte Juli fast 170000. Das sind 8000 registrierte Fahrzeuge mehr als zum selben Zeitpunkt 2019.

Benedikt Eberle, stellvertretender Leiter des Thurgauer Tiefbauamts. Bild: PD

Beim Verkehrsaufkommen auf der Autobahn bei Gossau war die Entwicklung ähnlich wie in Arbon. In der dritten Juli-Woche wurden an den fünf Messorten lediglich in Müllheim weniger Autos registriert als zur selben Zeit im vergangenen Jahr. Dass das Verkehrsaufkommen an den meisten Orten nun höher ist als noch vor einem Jahr, führt Eberle auf inländischen Ferienverkehr zurück. Er sagt:

«Ich glaube nicht, dass es sich um eine nachhaltige Veränderung handelt.»

Auf den Kantonsstrassen zeigt sich dasselbe Bild

Sascha Bundi, Leiter Mobilität und Planung des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Sascha Bundi, Leiter Mobilität und Planung des Kantons St.Gallen, sagt, dass man auf den Kantonsstrassen eine ähnliche Entwicklung sehe wie auf den Autobahnen. Seit Mitte Juli sind mehr Autos unterwegs als zur selben Zeit im Vorjahr. Bundi vermutet wie Eberle die Sommerferien als Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen. Er sagt:

«Weil heuer der Grossteil der Bevölkerung zu Hause Ferien macht, wird auch das heimische Strassennetz mehr beansprucht.»

Es drohen Engpässe

Es werde spannend sein zu sehen, ob die Verkehrszahlen auch nach den Sommerferien über jenen des Vorjahres lägen, sagt Bundi weiter. Wäre dem so und der Individualverkehr würde wegen Corona über längere Zeit stärker zunehmen, als er das in den vergangenen Jahren ohnehin schon tat, käme die Verkehrsinfrastruktur im Kanton St.Gallen zwar nicht gleich an ihre Grenzen. Doch Bundi sagt:

«Engpässe, auf die man an gewissen Stellen schon vor Corona zusteuerte, würden sich in diesem Fall noch schneller akzentuieren.»

Als Beispiele nennt Bundi das Strassennetz in und um die Stadt St.Gallen mit der Stadtautobahn als deren «Hauptschlagader» sowie den angehängten Hauptverkehrsstrassen sowie Durchgangsstrassen in der Stadt Wil.

Die Auslastungszahlen der SBB liegen noch immer unter jenen der Vorjahresperiode

Beide Experten verweisen zudem auf einen weiteren Grund für die Zunahme im Individualverkehr: die gesunkenen Passagierfrequenzen im öffentlichen Verkehr (öV). Viele Reisende meiden während Corona den Zug und steigen aufs Auto um. Wie stark die Passagierzahlen im öV in der Ostschweiz zurückgegangen sind, lässt sich indes nicht genau sagen.

Die SBB verweisen auf Nachfrage auf die aktuellsten Auslastungszahlen, die sich auf die gesamte Schweiz beziehen. In der Woche vom 13. bis zum 19. Juli lag die Auslastung im Fernverkehr bei 65 Prozent der Auslastung der Vorjahresperiode, im Regionalverkehr bei 75 Prozent.