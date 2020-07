Zahl der Stellensuchenden steigt in der Ostschweiz wegen Corona weiter an – nur der Thurgau verzeichnet im Juni einen Rückgang Die Coronapandemie hat weiterhin Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Ostschweiz. Die Arbeitslosenquote in allen Ostschweizer Kantonen liegt jedoch unter dem schweizerischen Durchschnitt von 3,2 Prozent. Aktualisiert 08.07.2020, 10.02 Uhr

Ende Juni waren im Kanton St.Gallen 13'103 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Das schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vormonat, dem Mai 2020, sind es 244 oder 1,9 Prozent mehr. Diese leichte Zunahme fällt in eine Zeit, in der die Zahl der Stellensuchenden üblicherweise sinkt. Gegenüber dem Juni 2019 beträgt die Zunahme über vierzig Prozent. Per 30. Juni 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent.

Jüngere Stellensuchende überdurchschnittlich von Anstieg betroffen

Bei den 15-24-jährigen Stellensuchenden beträgt der Anstieg gegenüber dem Vormonat 56 Personen oder etwas über drei Prozent. Etwas weniger sind es bei den 25-49-Jährigen, nämlich 1,5 Prozent. Bei den Ältesten sind es gut zwei Prozent. Damit setzt sich die Tendenz fort, dass die jüngeren Altersgruppen überdurchschnittlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Wirtschaftsleben betroffen sind.

Zunahme in den Wahlkreisen setzt sich fort, mit einer Ausnahme

Auch im Juni hat sich die Zunahme bei den Wahlkreisen fortgesetzt, am stärksten im Rheintal mit 3,6 Prozent, eine Abnahme gab es im Sarganserland mit 1,4 Prozent. In den anderen Wahlkreisen liegt der Anstieg gegenüber dem Vormonat zwischen einem und zweieinhalb Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zunahme nochmals akzentuiert. Sie beträgt zwischen gut dreissig Prozent im Wahlkreis St.Gallen und über sechzig Prozent im Sarganserland.

Anmeldung zur Kurzarbeit für über ein Drittel der Beschäftigten

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit liegen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, heisst es in der Mitteilung weiter. Gegenüber dem Vormonat sind es nochmals rund 100 Betriebe und 1'000 Beschäftigte mehr, nämlich 9'300 resp. 104'000. Die Voranmeldungen betreffen aktuell weiterhin etwas über ein Drittel der Beschäftigten im Kanton St.Gallen.

Der Kanton Thurgau verzeichnet trotz der angespannten Wirtschaftslage aufgrund der Covid-19-Situation mit aktuell 3'991 gemeldeten Personen einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen, teilt das Amt für Wirtschaft und Arbeit mit. Per 30. Juni 2020 lag die Arbeitslosenquote – wie im Nachbarkanton St.Gallen – bei 2,6 Prozent; das ist 0,1 Prozentpunkt tiefer als im Mai. Allerdings stieg die Anzahl Stellensuchender innert Monatsfrist um 60 Personen auf 7'271 an. Die Quote der Stellensuchenden blieb dennoch konstant bei 4,7 Prozent.

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) konnten im Juni 2020 zwar eine Reduktion von 137 arbeitslosen Personen registrieren, dennoch sind die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr hoch. Seit Juni 2019 mit 2'618 Arbeitslosen stieg die Anzahl um 1'373 Personen auf gegenwärtig 3'991. Bei den Stellensuchenden ist innerhalb eines Jahres ein Anstieg um 2'069 festzustellen – von 5'202 auf 7'271. Die Quote der Stellensuchenden lag vor einem Jahr bei 3,4 Prozent, aktuell liegt sie bei 4,7 Prozent.

Frauen besonders betroffen

Diese Zunahme bei den Stellensuchenden betrifft vor allem Frauen: Während sich die Anzahl stellensuchender Männer im Juni gegenüber dem Vormonat um 11 reduzierte, erhöhte sich die Anzahl betroffener Frauen im gleichen Zeitraum um 71. Ähnlich sieht es in Bezug auf die leicht reduzierte Arbeitslosigkeit gegenüber Mai 2020 aus: Bei den Männern sank die Zahl um 112 Personen, bei den Frauen um 25.

Im Hinblick auf die Altersklassen sank die Zahl der 25- bis 49-Jährigen auf 2'273 (-105). Bei den 15- bis 24-Jährigen waren Ende Juni 2020 532 (-6) Betroffene registriert. Bei den 50- bis 64-Jährigen 1'184 (-24).

Dauer hat sich verlängert

Auch die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich verlängert. Die Anzahl Personen, die über ein Jahr arbeitslos sind, erhöhte sich um 77 auf 586. Bei der Kategorie 7 bis 12 Monate Arbeitslosendauer stieg die Zahl laut Mitteilung um 25 auf 1'006. Ein Abgang von 239 Personen auf 2'399 war in der Kategorie 1 bis 6 Monate zu beobachten.

In Appenzell Ausserrhoden hat das Total der Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat um 42 zugenommen. Das schreibt das Departement Bau und Volkswirtschaft in einer Mitteilung. Die Zunahme seit Jahresbeginn beträgt somit mehr als 30 Prozent. Neu sind 1'084 Personen beim RAV eingeschrieben, wovon 668 ganz ohne Beschäftigung sind.

Von den 416 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 176 in der Kündigungsfrist. Weitere 196 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 44 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden oder stehen dem Arbeitsmarkt aus anderen Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt unverändert bei 2,2 Prozent.

658 Betriebe mit Kurzarbeit

Betroffen sind 611 Männer und 473 Frauen. 381 Stellensuchende – im Vormonat 364 – sind über 50-jährig. In der Altersklasse der 15- bis 24-Jährigen sind 139 Personen beim RAV gemeldet. 10,3 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.

Seit Beginn der Coronakrise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden ausserdem 658 Betriebe mit rund 16 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung für über 650'000 Ausfallstunden entschädigt.

Ende Juni 2020 war im Kanton Appenzell Innerrhoden mit 150 Stellensuchenden eine Person mehr verzeichnet als im Vormonat (149, Vorjahresmonat 133). Davon sind 107 Personen effektiv arbeitslos, teilt der Kanton mit. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent. 43 Personen sind zurzeit in arbeitsmarktlichen Massnahmen integriert, erzielen einen Zwischenverdienst oder befinden sich in der Kündigungsfrist. Mit einer Quote von 1,2 Prozent weist der Kanton Appenzell Innerrhoden eine Arbeitslosenquote aus, die deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 3,2 Prozent liegt.