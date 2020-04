Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen steigt um 20 Prozent, Kurzarbeit explodiert Die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Kanton St.Gallen. Die Zahl der Stellensuchenden hat im Vergleich zum Vorjahr um 2'000 Personen zugenommen. Für April wurde für mehr als 40'000 Mitarbeitende Kurzarbeit bewilligt.

07.04.2020, 08.25 Uhr

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Stellensuchenden um 1'968 angestiegen, was einer Zunahme um rund 20 Prozent entspricht.

Bild: Benjamin Manser

(pd/lim) Noch nie zuvor gab es einen solch starken Anstieg bei Stellensuchenden und Kurzarbeit im Kanton St.Gallen wie während der Coronakrise. Ende März 2020 waren im Kanton St.Gallen 11'871 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat, dem Februar 2020, sind es 1500 Personen oder 14 Prozent mehr. Diese Entwicklung ist laut Mitteilung des Kantons im Wesentlichen auf die Neuanmeldungen zurückzuführen. Deren Zahl betrug im vergangenen Monat knapp 3000 bei rund 1500 Abmeldungen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Stellensuchenden um 1'968 angestiegen, was einer Zunahme um rund 20 Prozent entspricht. Im Thurgau beträgt der Anstieg 14 und in Appenzell Ausserrhoden um 12 Prozent. Diese liegen damit im Bereich des gesamtschweizerischen Mittels von 13 Prozent.

Der vergleichsweise stärkere Anstieg im Kanton St.Gallen lasse sich aufgrund der kurzen Zeitspanne seit der Einführung der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie noch nicht schlüssig erklären. Dazu müsse die Entwicklung in den kommenden Monaten beobachtet werden, heisst es weiter.



Jüngere Stellensuchende am stärksten von Anstieg betroffen

Vergleicht man die Altersgruppen, so zeigt sich die stärkste Zunahme bei den 15-24-Jährigen, nämlich mehr als 30 Prozent. Bei den 25-49-Jährigen betrug der Anstieg knapp 20, bei den 50-Jährigen und Älteren rund 17 Prozent.

Unter den Wahlkreisen ist die Zunahme der Zahl der Stellensuchenden im Jahresvergleich am stärksten im Sarganserland mit mehr als 30 Prozent. Zwischen 20 und 30 Prozent beträgt das Wachstum in den Wahlkreisen Rorschach, Rheintal, See-Gaster und Wil. Genau im kantonalen Schnitt liegt das Werdenberg, darunter das Toggenburg und der Wahlkreis St.Gallen.

Industrie und Dienstleistungen gleichermassen betroffen

Sowohl in der Produktion und im verarbeitenden Gewerbe wie auch bei den Dienstleistungen beträgt die Zunahme der Zahl der Stellensuchenden rund 20 Prozent. Bei den verschiedenen Branchen zeigen sich grosse Unterschiede. So weisen der Maschinenbau und das Baugewerbe, aber auch der Bereich Elektrotechnik, Elektronik, Optik überdurchschnittliche Anstiege aus, während im Fahrzeugbau sogar ein geringfügiger Rückgang festzustellen ist. Unter den Dienstleistungsbranchen ist das Gastgewerbe mit einem Anstieg von fast der Hälfte besonders betroffen. Ungefähr im Mittel des Sektors liegt der Detailhandel, etwas darunter die Finanzdienstleistungen.

Über 7'000 Betriebe reichen Voranmeldungen zu Kurzarbeit ein

Die behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie haben im März zu einem zuvor nie beobachteten Anstieg der Voranmeldungen zur Kurzarbeit geführt. Bis am Sonntag, 5. April, wurde für über 5000 Betriebe und weit über 40'000 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet und bewilligt. Die endgültige Zahl wird bei mehr als 7000 liegen. Zum Vergleich: vor Jahresfrist betrug die Zahl der meldenden Betriebe neun mit etwas über 500 Mitarbeitenden.

Aus den Voranmeldungen zur Kurzarbeit lassen sich nur teilweise Rückschlüsse auf die abgerechnete Kurzarbeitsentschädigung ziehen. «Es kann erst nach einigen Monaten festgestellt werden, welche Beträge ausbezahlt worden ist.»

Offene Stellen: Allgemeiner Rückgang, Anstieg in Landwirtschaft

Der Bestand an offenen Stellen, die den RAV gemeldet wurden, ist im Vorjahresvergleich um 22 Prozent, von 2863 Ende März 2019 auf aktuell 2234 gesunken. Über die Hälfte der gemeldeten Stellen unterliegen der Stellenmeldepflicht, die als eine der Massnahmen zur Entlastung der Unternehmen vorläufig aufgehoben worden ist. Der Rückgang zeigt sich in den meisten Berufsgruppen. Eine Ausnahme bilden die «Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei», wo ein Anstieg von 19 Stellenmeldungen vor Jahresfrist auf aktuell 134 zu verzeichnen ist.