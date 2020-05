«Zäune als Todesfallen»: Das Leid der Wildtiere stoppen wollen alle, aber das Wie und Wo ist politisch umstritten Im St.Galler Kantonsrat stehen die Zeichen auf einen Gegenvorschlag zu der Gesetzesinitiative gegen gefährliche Zäune auf Weiden und in Wäldern. Protagonisten des politischen Showdowns sind der frühere FDP-Nationalrat Peter Weigelt als Co-Initiant und der CVP-Fraktionschef und Bauernverbandssekretär Andreas Widmer. Marcel Elsener 29.05.2020, 05.00 Uhr

Zivilschützer beim Abbruch eines ungenutzten Maschendrahtzauns auf dem Grundstück eines Gossauer Landwirts. Bild: Ralph Ribi

11'000 Unterschriften aus der Bevölkerung und glasklares Ja der Regierung: Im Februar sah alles danach aus, dass die von St.Galler Jagd- und Naturschutzverbänden 2019 eingereichte Gesetzesinitiative «Stopp dem Tierleid – gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere» ein rascher Erfolg wird. Nun hat sich die Ausgangslage vor der Beratung im Kantonsrat verändert: Entgegen der Empfehlung der Regierung beantragt die vorberatende Kommission einen Gegenvorschlag. Man anerkenne das Anliegen, Tiere vor dem Verenden in Zäunen zu schützen, teilt die von der Uznacher Tierärztin Brigitte Pool (FDP) präsidierte Kommission mit. Doch gehe der Gesetzestext mit seinem absoluten Stacheldrahtverbot und aufwendigem Zaunmanagement zu weit. Die Kommission empfiehlt deshalb dem Kantonsrat, die Initiative abzulehnen und die Regierung einen Gegenvorschlag ausarbeiten zu lassen. Dieser soll Eckpunkte wie den Einsatz von Stacheldraht in Ausnahmefällen oder die Definition von permanenten Zäunen berücksichtigen.

Für den Antrag zeichnet sich eine bürgerliche Mehrheit ab. Offiziell liegt erst die Fraktionsmeinung der SVP vor, die den Gegenvorschlag unterstützt. Die CVP und die FDP sind dem Vernehmen nach ebenfalls mehrheitlich der Meinung, dass der Initiative ein Gegenvorschlag entgegengestellt werden müsse.

Initianten warnen vor Verwässerung

Zwar dürften nebst dem erstarkten linksgrünen Lager auch einzelne Bürgerliche der Regierung folgen, doch spricht das Stimmenverhältnis von 11:3 in der vorberatenden Kommission für Ablehnung und Gegenvorschlag. Entsprechend alarmiert zeigen sich die Initianten von Pro Natura, WWF, Jägerschaft sowie Tierschutz. Sie hatten den Gegenvorschlag bereits als «Farce» und die einseitige Zusammensetzung der Kommission kritisiert. CVP-Fraktionschef und Bauernverbandsgeschäftsführer Andreas Widmer habe «massiv Einfluss genommen»; einem Arbeitspapier seinerseits sei «praktisch im Wortlaut zugestimmt worden».

Nun doppelt das Initiativkomitee nach und appelliert an den Kantonsrat, «sich nicht von einer Interessensgruppe instrumentalisieren zu lassen». Der Gegenvorschlag führe «letztlich zu noch mehr gefährlichen Zäunen», heisst es in einer Mitteilung.

«Sollten, wie gefordert, Weidenetze erst nach dem Ende der Sömmerung zurückgebaut werden müssen, wäre noch grösseres Tierleid die traurige Folge.»

Aufgrund des starken Rückhalts aus der Bevölkerung und der Unterstützung durch die Regierung schauen die Initianten einer möglichen Volksabstimmung optimistisch entgegen. «Vor diesem Hintergrund sind wir nicht bereit, die Initiative für einen verwässerten Gegenvorschlag zurückziehen», sagt Co-Initiant und Jagdverbandspräsident Peter Weigelt.

Über eine «klar definierte Ausnahme für Stacheldraht bei absturzgefährdeten Stellen im Alpgebiet unter Obhut der Wildhut» könne diskutiert werden. Bei den Weidenetzen gebe es auf Verordnungsstufe noch Handlungsspielraum, der aber nicht wie von der Kommission vorgeschlagen in diesen Nachtrag zum Jagdgesetz gehöre. «Primär wollen wir Tierleid möglichst schnell beenden und akzeptieren weder eine Verzögerung noch eine Verwässerung», meint Weigelt.

«Wir haben die Emotionen auf unserer Seite und sind in einer guten Position.»

Dies zeigten die hohe Anzahl Unterschriften ohne Strassen- oder andere Spezialaktionen sowie die Zustimmung von 93 Prozent der 235 Kantonsratskandidierenden im Rahmen des Umweltratings 2019.

Bauern verlangen «bessere, praktikable Lösung»

Bauernverbandsgeschäftsführer Andreas Widmer lässt sich nicht auf die persönlichen Vorwürfe ein. «Wir wollen keinen Kampf, sondern eine bessere Lösung für alle Beteiligten.» Im Wissen um die Sympathien für die Initiative in der Bevölkerung betont er, dass die Bauern das Tierleid ebenfalls verhindern wollten, aber «praktikable Verbesserungen» anstrebten. «Stacheldraht passt uns allen nicht», sagt Widmer, und wo es ihn an gefährlichen Stellen brauche, schlage man ausserhalb der Weidezeiten Ablegen vor. Von den rund 200 bis 300 Kilometern ungenutzten Stacheldrähten hätten die Bauern 100 Kilometer auf eigene Initiative hin abgebaut. Wichtiger aber sind ihm der Umgang mit den mobilen Schafzäunen, bei denen die Forderungen der Initianten widersprüchlich seien, und die Verhinderung eines Verbots permanenter Zäune an den Waldrändern. Schliesslich seien die Bauern auch dem Tierwohl ihrer Nutztiere verpflichtet, die mit Zäunen vor dem Autoverkehr oder vor Abstürzen gesichert werden müssten. Die Zahl tödlich abgestürzter Nutztiere ist laut Widmer doppelt so gross wie jene der in Zäunen verendeten Wildtiere (2018 waren es im Kanton 25). Anders als die Initianten, die «es nun schnell durchziehen wollen», bemühe sich die Politik nun um Kompromisse – mit offenem Ausgang.