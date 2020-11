Interview Yvonne Gilli, die oberste Ärztin der Schweiz, kritisiert Bund und Kanton: «Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft» Die Wiler Ärztin Yvonne Gilli (63) steht ab Februar 2021 an der Spitze der FMH, der einflussreichen Ärzteverbindung der Schweiz. Als Hausärztin wendet sie auch Komplementärmedizin an. Gilli kritisiert das späte Eingreifen des Bundesrats bei der Pandemiebekämpfung. Und sie sagt an die Adresse der Ostschweizer Kantone: «Unsere Massnahmen sind zu lasch.» Regula Weik und Christoph Zweili 17.11.2020, 05.00 Uhr

Yvonne Gilli: Die erste Frau an der FMH-Spitze. Bild: Michel Canonica

Sie kritisieren das späte Eingreifen des Bundesrats bei der Bekämpfung von Corona. Hört die Landesregierung zu wenig auf die Ärzte?



Yvonne Gilli: Wir haben als FHM den Eindruck, dass wir zu wenig und zu spät einbezogen werden. Dies vor allem bei Entscheiden, welche die ärztliche Versorgung betreffen.



Fehlt den Entscheidungsträgern der Praxisbezug?



Es fehlt ihnen das Verständnis für die Arbeitsprozesse der Ärzte. Ihre Aufgabe ist eine andere. Doch für uns ist es schwierig, wenn wir innert weniger Tage, manchmal gar innert weniger Stunden für die gesamte Ärzteschaft der Schweiz neue Richtlinien oder Empfehlungen herausgeben müssen – und die Ärztinnen und Ärzte dann ihre Arbeit wieder neu organisieren müssen.



Die FHM will also in der Taskforce des Bundes mitarbeiten?



Mitglieder von uns sind in der Taskforce vertreten und wir sind gut vernetzt und können uns die wissenschaftlichen Expertisen der Taskforce selber besorgen. Wir würden es aber begrüssen, wenn wir in jenen Entscheidungsgremien vertreten wären, in denen es um die konkrete Umsetzung der Massnahmen in der täglichen Arbeit mit den Patienten geht.



Yvonne Gilli: «In den Grundzügen besteht bei den Ärzten ein breiter Konsens.» Bild: Michel Canonica

Die Ärzte sind sich allerdings auch nicht einig, wie die Pandemie bekämpft werden muss.



Es gibt verschiedene Meinungen, das ist so. Ein Hausarzt ist anders betroffen als ein Intensivmediziner. Und weiter ist auch der Erfahrungsschatz im Umgang mit einer Pandemie nicht bei allen gleich gross. Aber in den Grundzügen besteht ein breiter Konsens. In den Medien werden gerne polarisierende Meinungen verbreitet. Das führt dazu, dass in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild von einer Unstimmigkeit unter den Ärzten entsteht.



Die Ostschweiz ist von der zweiten Welle stark betroffen. Agiert die St.Galler Regierung zu lasch?



Hier wurde später als in anderen Deutschschweizer Kantonen reagiert und ja, ich denke, unsere Massnahmen sind zu lasch.

Während es im Kanton Zürich bereits Beschränkungen in den Klubs gab, war dies in St.Gallen noch nicht der Fall.

Diese kantonal unterschiedlichen Regelungen begrüssen jene, die mit dem Föderalismus argumentieren. Doch aus Distanz betrachtet ist das bei der heutigen Mobilität der Bevölkerung nicht sinnvoll. In Krisen muss man geschlossen führen.



Sie fordern ein klareres Regime mit restriktiveren Massnahmen?



Ich wünsche mir eine harmonisiertere Haltung, die national gesteuert wird. Die unterschiedlichen Regelungen lassen sich nicht rechtfertigen. Das führt zu Verunsicherung in der Bevölkerung.



Soll der Bundesrat wieder per Notrecht vorgeben, was zu tun ist?



Ich hätte erwartet, dass er vergangene Woche härtere Massnahmen ergreift, die jetzigen reichen nicht. Wir stossen auf den Intensivstationen an die Grenzen. Ich will nicht, dass wir auf Katastrophenmedizin umstellen müssen, dass wir aus einer Notsituation heraus Menschen die beste Behandlung verweigern müssen, weil wir zu wenig Kapazitäten zur Verfügung haben.

Eine zweite Welle ist keine erste Welle: Wir wussten, dass sie kommt und konnten uns vorbereiten.



Haben Bund und Kantone also versagt?



Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft. Das Management der Isolation und der Quarantäne ist wichtig und entscheidend. Wir beobachteten zu wenig, wie das kantonal umgesetzt wird. Das hätte man besser machen können. Das fliegt uns jetzt um die Ohren. Wir waren sehr schnell überfordert, als die Fallzahlen wieder anstiegen.



Yvonne Gilli: «Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft.» Bild: Michel Canonica

Was braucht es jetzt?



Eine drastische Reduzierung bei den Neuinfektionen. Das schaffen wir nur mit national gesteuerten, strengeren Massnahmen.



Also Restaurants schliessen, Kulturanlässe absagen?



Die Restaurants müssen nicht zwingend geschlossen werden. Es können auch die Öffnungszeiten noch stärker eingeschränkt werden. Und die Umsetzung der Schutzmassnahmen muss kontrolliert werden.



Dieser Tage wurde ein erster Impfstoff angekündigt. Viele hoffen darauf und damit auf ein rasches Ende der Pandemie. Zu Recht?



Für den grössten Teil der Menschheit ist Covid-19 eine lästige, aber keine gefährliche Erkrankung. Aber für einen kleinen Teil ist sie lebensbedrohlich. Für diese Menschen brauchen wir einen Schutz.

Auch wenn ich gegen ein Impfobligatorium bin: Ich wäre glücklich, wir hätten einen wirksamen und sicheren Impfstoff.

Die Frage ist: Wann gibt es diesen Impfstoff und wer hat Zugang dazu? Erhalten ihn dann die besonders gefährdeten Menschen?



Eine ethische Frage?



Ja. Der Verteilkampf innerhalb der hochentwickelten Länder ist bereits im Gange. Jeder versucht, sich verschiedene Impfstoffe und Absatzkontingente zu sichern. Nachdem ein CEO von Pfizer angekündigt hatte, der Erste zu sein, der einen Gen-Impfstoff auf den Markt bringt, ging die grosse Euphorie los. Das überrascht mich. Seit Jahrzehnten arbeitet man an Gen-Impfstoffen – kein einziger war bisher marktreif. Die Wissenschafter warnen denn auch: Wir wissen noch nichts.



Die FHM riet den Ärzten ab, Schnelltests in ihren Praxen einzusetzen. Weshalb?



Es handelte sich um eine interne Empfehlung für unsere Mitglieder. Viele Praxen haben genügend PCR-Tests zur Verfügung. Diese sind einfach und effizient durchzuführen und sie sind sicherer als die Schnelltests. Die PCR-Tests sollten der «Golden Standard» bleiben.



Yvonne Gilli: «Es ist ein Abschied, der durchaus auch eine schmerzhafte Seite hat. Ich trete das Amt Anfang Februar an.» Bild: Michel Canonica

Die FHM ist ein Milizorganisation. Nun geben Sie Ihre Praxistätigkeit auf. Weshalb?



Für die Mitwirkung im Zentralvorstand, dem ich bislang angehörte, ist die Berufstätigkeit Voraussetzung. Das Präsidium dagegen ist ein Vollamt. Es ist ein Abschied, der durchaus auch eine schmerzhafte Seite hat. Ich trete das Amt Anfang Februar an. Im Moment ist es für mich noch gar nicht richtig fassbar.



Was reizt Sie am Lobbyieren für die Ärzte?



Die Politikerinnen und Politiker sind keine Gesundheitsfachkräfte. Sie sind darauf angewiesen, von Fachleuten Informationen darüber zu erhalten, wie sich ihre Entscheide auf die Qualität der Gesundheitsversorgung auswirken. Diese Brücke zu bilden, reizt mich.



Es wurden Zweifel laut, ob Sie als grüne Politikerin dem linken Gesundheitschef Alain Berset genügend hart entgegentreten werden.



Eigentlich müsste man Bundesrat Berset fragen, wie sehr er sich freut, dass ich die neue FMH-Präsidentin bin.



Haben Sie Zweifel?



Er hat mir zumindest noch nicht gratuliert. Zu Ihrer Frage: Ich bin nicht bekannt dafür, dass ich keine Gegenposition einnehmen kann, und auch nicht dafür, dass ich während meiner politischen Tätigkeit ein Anliegen nicht auch gegen eine Parteikollegin oder einen Parteikollegen vertreten hätte. Ich verstehe mich in der neuen Aufgabe auch ganz und gar nicht als Parteipolitikerin.



Sie wenden als Hausärztin auch Komplementärmedizin an. Kritische Stimmen monieren, an der Spitze der FMH stehe nun eine Esoterikerin.



Ich bin eine Wissenschafterin, ich habe Medizin studiert. Die Komplementärmedizin hat, unabhängig von der Methode, mehr Zeit zur Verfügung als die klassische Medizin. Ich kann mir schon vorstellen, die Politik darauf hinzuweisen, dass in der medizinischen Versorgung Zeit nicht nur ein Geldfaktor, sondern ein zentraler Faktor der Behandlungsqualität ist.



Welche Antwort hat die Komplementärmedizin auf Corona?



Es gibt kein komplementärmedizinisches Wundermittel.

Aber wie bei anderen Erkrankungen kann sie ergänzend angewendet werden.



Es studieren heute mehr Frauen als Männer Medizin. Doch Chefärztinnen sind rar. Wird sich das unter Ihrer Ägide ändern?



Die Rekrutierung von Chefärztinnen liegt in der Entscheidungskompetenz der Spitalleitungen. Aber die FMH kann und muss sich als Berufsverband dafür einsetzen, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen für Ärztinnen, die eine Kaderposition einnehmen wollen. Dazu braucht es Kinderkrippen, die nicht um 17 Uhr schliessen. Dazu braucht es ein neues Verständnis, dass Kaderärzte nicht nur dann einen guten Job machen, wenn sie 100 Stunden pro Woche arbeiten.



Die Krankenkassenprämien steigen von Jahr zu Jahr. Was läuft falsch im Gesundheitswesen?



Das eine ist: Die Prämiensteigerung entspricht nicht dem Wachstum im Gesundheitswesen. Die Reserven der Krankenkassen sind von Jahr zu Jahr gestiegen. Wenn man diese umlegen würde in Prämienermässigungen, dann sähe die Prämienentwicklung anders aus, ohne dass die Versicherer geschwächt würden.



Und das andere?



Man muss sich fragen, wo die Kosten übermässig steigen und aus welchen Gründen. Es genügt nicht zu sagen, die ambulanten Kosten steigen.



Dem ist doch so.



Die Kantone beteiligen sich an den Kosten stationärer Behandlungen, nicht aber an jenen für ambulante Leistungen. Diese werden ausschliesslich von den Krankenkassen finanziert. Das führt zum verzerrten Bild teurer, ambulanter Behandlungen. Es braucht dringend eine Finanzierungsreform im Gesundheitswesen.



Die Kantone sollen an die ambulanten Behandlungen zahlen?



Ja, auch wenn sie sich dagegen wehren. Die Mehrfachrolle der Kantone muss entflechtet werden. Gewinn für das Spital erwirtschaften zu müssen und gleichzeitig eine kosteneffiziente Gesundheitsversorgung zu erwirken, ist ein Spagat.

Die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.



Vier St. Galler Regionalspitäler werden geschlossen. Ist das der richtige Schritt?



Die Antwort in Zeiten von Covid-19 ist schwierig. Die Wahrheit ist: Wir können uns die grosse Zahl von Regionalspitälern qualitativ und wirtschaftlich nicht mehr leisten. Mit Regionalspitälern unserer Grösse lässt sich mittel- und langfristig die Qualität der Versorgung nicht mehr aufrechterhalten.



Braucht es das Spital Wil noch?



Diese Frage stellen sich viele Expertinnen und Experten. Eine konkrete Antwort darauf habe ich nicht. Im Moment ist das Spital Wil nicht gefährdet. Mittel- und langfristig darf es aber kein Tabu sein.



Ihr Tipp: Wie bleiben wir diesen Winter gesund?



Was Covid-19 betrifft – mit Abstand, Hygiene und Maskentragen. Und zur generellen Gesundheitsprophylaxe helfen genügend Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung.



Und was hilft, wenn einen Corona in ein Loch hinunterzieht?



Es ist eine wichtige Aufgabe der Politik und von uns Ärztinnen und Ärzten, den Fokus nicht nur auf die Krankheit zu legen, sondern auch aufzuklären, wie wir gesund bleiben und soziale Kontakte pflegen können.