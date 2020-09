XY Ausgang Kampfwahlen im Kanton St.Gallen Michael Genova und Regula Weik 27.09.2020, 18.31 Uhr

Stadträtin Maria Pappa (SP) startet im zweiten Wahlgang ums St.Galler Stadtpräsidium aus der Poleposition. Bild: Michel Canonica

Mathias Gabathuler (FDP) erzielte das zweitbeste Resultat im Rennen ums St.Galler Stadtpräsidium. Bild: Michel Canonica

Maria Pappa steigt als Favoritin in den zweiten Wahlgang ums St.Galler Stadtpräsidium. Ein Spaziergang wird es für die Sozialdemokratin nicht, Pappa wird um ihre Wahl aber kämpfen müssen. Ob die Ostschweizer Metropole erstmals eine Frau an der Spitze haben wird, entscheidet sich am 29. November.

Markus Buschor (parteilos) landete im ersten Wahlgang ums St.Galler Stadtpräsidium auf Platz 3. Bild: Benjamin Manser

Pappa erzielt am Sonntag 9116 Stimmen - 1679 mehr als der Zweitplatzierte, FDP-Kandidat Mathias Gabathuler. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landet der Parteilose Markus Buschor. Für dem amtierenden und wieder gewählten Schuldirektor legen nur 4854 Wählerinnen und Wähler ein. Ob er noch einmal antreten wird, lässt Buschor nach dem Wahlausgang offen.

Ebenfalls noch nicht restlos geklärt, ist die künftige Zusammensetzung des Stadtrats. Die vier bisherigen Mitglieder Maria Pappa (SP), Peter Jans (SP), Sonja Lüthi (GLP) und Markus Buschor (parteiunabhängig) sind alle wieder gewählt. Das beste Ergebnis erzielt Peter Jans. Von den neu Kandidierenden erzielt Mathias Gabathuler (FDP) das beste Resultat, gefolgt von Trudy Cozzio (CVP) und Karin Winter-Dubs (SVP). Den letzten Platz belegt Markus Müller (parteilos).

Im St.Galler Stadtparlament kommt es nur zu leichten Sitzverschiebungen zwischen dem linksgrünen und dem bürgerlichen Block. Stärkste Partei bleibt die SP mit 17 Sitzen (-1). Die FDP verliert zwei ihrer bisher 12 Sitze, dafür erobert die Junge FDP neu einen Sitz dazu. CVP und SVP verlieren je einen Sitz. Beide stehen nun noch bei acht Mandaten. Gemischt fällt die Bilanz für die Grünen aus: Sie gewinnen gleich 3 Sitze dazu und stehen nun bei 7 Sitzen. Im Gegenzug verliert aber ihre Jungpartei zwei Sitze und behält nur noch ein Mandat. Zu den Gewinnern der Wahlen gehören vor allem die Grünliberalen, die mit zwei Sitzgewinnen neu bei 7 Mandaten stehe. Dazu zieht auch die junge GLP mit einem ersten Sitz ins Parlament ein.

Wil steht nach einem turbulenten Wahlwochenende nicht nur ohne neuen Stadtpräsidenten da – es hat auch keines der vier bisherigen Mitglieder des Stadtrats die Wiederwahl geschafft. Somit müssen im zweiten Wahlgang auch alle fünf Sitze in der Wiler Exekutive neu besetzt werden.

Der interimistische Stadtpräsident Daniel Meili (FDP) liegt nach dem ersten Wahlgang auf Platz drei. Bild: PD

Hans Mäder hat sich eine gute Ausgangslage für den zweiten Wahlgang verschafft. Bild: PD

Drei Männer hatten sich um die Nachfolge von Susanne Hartmann (CVP) beworben; die frühere Wiler Stadtpräsidentin war im Frühling in die St.Galler Regierung gewählt worden. Im Vorfeld war von einem Dreikampf mit offenem Ausgang die Rede gewesen. Doch nun liegt nach dem ersten Wahlgang der interimistische Stadtpräsident Daniel Meili (FDP) doch deutlich abgeschlagen hinter seinen beiden Konkurrenten.

Das beste Resultat erzielt Hans Mäder (CVP), Gemeindepräsident von Eschlikon. Er erreicht knapp 2900 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 3712 Stimmen. Der bisherige Wiler Stadtrat und Kantonsrat Dario Sulzer (SP) liegt gut 750 Stimmen hinter Mäder.

Dario Sulzer (SP) hat im ersten Wahlgang das zweitbeste Resultat erzielt. Bild: PD

Der vierte Kandidat, der parteilose Unternehmer Oliver Baumgartner, hatte sich kurzfristig zurückgezogen – doch da waren die Wahlzettel bereits gedruckt. Deshalb figuriert sein Name nun noch auf der Liste der Kandidaten. Baumgartner erzielt 801 Stimmen.

Stadtrat Meili war bereits 2012 fürs Präsidium angetreten, hatte damals dann aber auf den zweiten Wahlgang verzichtet, in dem sich Susanne Hartmann gegen Armin Eugster (CVP) durchsetzte. Gut möglich, dass Meili den damaligen Schritt wiederholt - umso mehr, als er auch in den Stadtratswahlen Kollege Kollege Dario Sulzer - er erzielt das beste Resultat, verfehlt aber knapp das absolute Mehr - und die beiden neu Kandidierenden Hans Mäder und Jigme Shitsetsang (FDP) vorbeiziehen lassen muss. Direkt hinter Meile liegt seine Stadtratskollegin Jutta Röösli. Der bisherige Stadtrat Daniel Stutz (parteilos) landet auf Rang 8, noch hinter den neu Kandidierenden Ursula Egli (SVP) und Andreas Breitenmoser (parteilos).

Fazit: Wil hat keinen neuen Stadtpräsidenten und keine neuen Stadträte. Es kommt somit auch um die fünf Sitze im Stadtrat zum zweiten Wahlgang. Dies ist nicht unbedeutend, denn: Für die Wahl als Stadtpräsident ist die Wahl als Mitglied des Stadtrats erforderlich.

Roger Hochreutener (CVP) ist als Gemeindepräsident von Eggersriet wiedergewählt. Bild: Urs Bucher

Die Eggersrieter haben ihren streitbaren Gemeindepräsidenten Roger Hochreutener im Amt klar bestätigt. Das ist bemerkenswert, hatte der CVP-Politiker doch bereits während des Wahlkampfs seinen baldigen Rücktritt in Aussicht gestellt. Offenbar hat die wilde Kandidatur der grünliberalen Lynn Blattmann Hochreuteners Kampfgeist neu beflügelt. Nun will der 59-Jährige vorerst bleiben – wie lange ist noch unklar.

Herausforderin Blattmann holt zwar nur halb so viele Stimmen wie Hochreutener, bezeichnet ihr Resultat jedoch als «respektabel». Sie sieht sich als Vertreterin der Unzufriedenen im Dorf: «Die meisten Leute haben nicht für mich, sondern gegen ihn gestimmt.» Blattmann kündigte an, dass sie nach einem möglichen Rücktritt Hochreuteners erneut kandidieren werde.

Monika Scherrer (CVP) bleibt Gemeindepräsidentin von Degersheim. Bild: PD

In Degersheim kann sich Monika Scherrer (CVP) als Gemeindepräsidentin klar behaupten. Sie vereinte 1089 der 1387 gültigen Stimmen auf sich. Ihre parteilose Herausforderin Daniela Grob Braun erhielt lediglich 288 Stimmen. Die parteilose Drogistin, Bäuerin und Unternehmerin hatte im Vorfeld kritisiert, dass in Degersheim zu wenig in Gesamtkonzepten gedacht werde – das Stimmvolk sieht dies offensichtlich anders.

Neu in den fünfköpfigen Gemeinderat gewählt wurden Catarina Eisenring (CVP) und Beat Stark (parteilos). Die bisherigen Gemeinderäte, Patrick Gemperle (CVP), Vreni Roth (SVP) und Aldo Senn (FDP) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Peter Zuberbühler ist neuer Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil. Bild: PD

In Niederhelfenschwil wählt die Bevölkerung den parteilosen Peter Zuberbühler zum neuen Gemeindepräsidenten. Er setzt sich deutlich gegen SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger durch, der seit 15 Jahren im Dorf lebt. Weit abgeschlagen auf Platz drei landet der ebenfalls parteilose Wilhelm Bläuer aus Zuckenriet.

Peter Zuberbühler steht nun ein Wohnungswechsel bevor: Der 44-Jährige war bisher nebenamtlicher Gemeindepräsident von Wasterkingen im Zürcher Bezirk Bülach.

Im Gemeinderat kommt es zu einen zweiten Wahlgang: Gewählt wurden der Bisherige Ruedi Gschwend (parteilos) und der Neue David Buchmann (FDP). Die weiteren Kandidierenden erreichten das absolute Mehr nicht.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann, schafft die Wiederwahl. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Wiederwahl von Rolf Züllig als Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann war unbestritten: Der Parteilose erhält 840 der 1173 eingegangenen Stimmen. Sein ebenfalls parteiloser Herausforderer Renato Pedrolini holt lediglich 287 Stimmen. Züllig dürfte von seinem hohen Bekanntheitsgrad profitiert haben: Im ungelösten Toggenburger Bergbahnenstreit ist er ein gefragter Gesprächspartner.



Skispringer Simon Ammann schafft den Spring in den Gemeinderat von Wildhaus-Alt St.Johann nicht. Bild: Hanspeter Schiess

Anders ergeht es dem Skispringer und Unternehmer Simon Ammann, der in den Gemeinderat einziehen wollte. Ammann stürzt im ersten Wahlgang ab – er kann lediglich 209 Stimmen auf sich vereinen und ladet damit lediglich auf dem siebten Platz. Ammanns Kandidatur stiess im Vorfeld auch auf Gegenwind. Der 39-Jährige ist Verwaltungsrat der Toggenburg Bergbahnen, die seit Jahren mit der Bergbahnen Wildhaus AG im Streit liegt. Dass seine Kandidatur etwas mit diesem Zwist zu tun haben könnte, verneinte Ammann stets.

Einzig Walter Hofstetter (CVP, bisher) schafft auf Anhieb den Sprung in den Gemeinderat. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten erreichen das absolute Mehr nicht Zwei Sitze bleiben für den zweiten Wahlgang also noch offen.

Jon Fadri Huder (FDP) heisst der neue Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: PD

Ebnat-Kappel braucht - und hat einen neuen Chef: Er heisst Jon Fadri Huder. Der 54-jährige Freisinnige bringt Erfahrung in der Amtsführung mit: Er führt seit acht Jahren die Bündner Gemeinde Samedan, zuvor war er im Tourismus und im Versicherungswesen tätig gewesen. Huder liess seinen Kontrahenten Christian Schmid (FDP) deutlich hinter sich. Schmid ist Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident einer Immobilienfirma; in der Region ist er vor allem bekannt, da er mit Freunden das Bergrennen Hemberg wiederbelebt hat.

Die Wahl war nötig, da der bisherige Amtsinhaber Christian Spoerlé (SVP) seinen Rücktritt erklärt hat.

Daniel Bühler, als Gemeindepräsident von Bad Ragaz bestätigt. Bild: PD

Brisant war die Ausgangslage in Bad Ragaz: Gemeindeschreiber Mario Bislin (CVP) hatte seinen Chef Daniel Bühler (FDP) herausgefordert – und ist am Sonntag unterlegen. Bühler bleibt Gemeindepräsident. Er holt 1321 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 1253. Sein Herausforderer kommt auf 1154 Stimmen.

Bühler und Bislin hatten sich im Wahlkampf nichts geschenkt. Bühler, 2012 als früherer Altstätter Stadtpräsident an die Spitze der Sarganserländer Kurorts gekommen, war bereits vor vier Jahren bei der Wiederwahl unter Druck geraten. Die Kritiker Bühlers werfen ihm eine angeblich wenig visionäre Amtsführung vor. Sein unterlegener Gemeindeschreiber Bislin hatte bereits einmal nach einem Gemeindepräsidium gegriffen – 2016 in Walenstadt; auch damals war er gescheitert.

Der Sarganser Gemeindepräsident Jörg Tanner ist wiedergewählt. Bild: Markus Tofalo

Auch in Sargans musste der amtierende Gemeindepräsident Jörg Tanner (GLP) in eine Kampfwahl gehen – und auch er setzt sich durch. Tanner, der seinen Kantonsratssitz im Frühling verlor, erzielt einen deutlichen Vorsprung auf seinen parteiunabhängigen Herausforderer, den früheren GPK-Präsidenten Stephan Hager. Weshalb der 56-jährige Ingenieur und Carchauffeur dem Amtsinhaber den Sitz streitig machte, erschloss sich im Wahlkampf nicht.

Eine Abwahl gibt es im Gemeinderat: Hans Bärtsch schafft die Wiederwahl nicht. Der CVP-Mann verliert gegen Andrea Büsser – die Konkurrentin aus seiner eigenen Partei. Sowohl Bärtsch wie Büsser übertreffen das absolute Mehr, aber Bärtsch scheidet überzählig aus.

Patrik Schlegel (parteilos) liebt im Rennen ums Gemeindepräsidium deutlich vorn. Bild: PD

Eine fast schon rekordverdächtige Zahl Kandidierender wollte in der Sarganserländer Gemeinde den beliebten, langjährigen Präsident Bernhard Lenherr beerben. Und so kommt es, wie so oft bei dieser Ausgangslage: Keiner der fünf Interessierten schafft die Wahl. Allerdings schwingt einer haushoch obenaus, der amtierende Gemeindeschreiber Patrik Schlegel (bislang FDP, nun parteilos). Er holt 1028 Stimmen, das absolute Mehr liegt bei 1106. Dahinter klafft eine grosse Lücke und erst dann folgen Katrin Thuli, parteilos, Geschäftsführerin der Pro Infirmis Graubünden (453 Stimmen), Jörg Frey, parteilos, Ingenieur (319 Stimmen), Jens Jäger, FDP, Kantonsrat und Primarlehrer (270 Stimmen) und Marc Kellenberger, Polizist und präsident der SVP Sarganserland (134 Stimmen).

Der Vorsprung von Schlegel auf das restliche Feld fast schon erdrückend. Es ist nicht anzunehmen, dass alle fünf auch zum zweiten Wahlgang antreten.

Andreas Bernold (FDP) hat das Wartauer Gemeindepräsidentenamt knapp verpasst. Bild: PD

In Wartau sollte am Sonntag die Nachfolge des heutigen St. Galler Regierungsrats und Volkswirtschaftsdirektors Beat Tinner (FDP) als Gemeindepräsident geklärt werden – doch sie ist es noch nicht. Keiner der drei Kandidaten reüssiert. Am knappsten verfehlt Andreas Bernold die Wahl. Der bisherige Vizepräsident und offizielle Kandidat der FDP führt Wartau seit Tinners Auszug aus dem Gemeindehaus. Sein Vorsprung auf den ebenfalls freisinnigen Melser Gemeindeprojektleiter Roland Kohler – ihn hatten SP und SVP ins Rennen geschickt – ist deutlich. Klar abgeschlagen ist der dritte Kandidat Martin Graf, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde. Der ehemalige Freisinnige trat als Unabhängiger an.

Irene Schocher (FDP) liegt im Rennen ums Gemeindepräsidium von Rüthi deutlich vorn.



Bild: PD

In Rüthi drängen drei Frauen an die Spitze, doch am Wochenende hat keine die Wahl geschafft. Doch es gibt einen klare Favoritin: Die Warenhaus-Geschäftsleiterin und Ortsgemeinde-Vizepräsidentin Irene Schocher (FDP) erzielt fast doppelt so viele Stimmen wie ihre beiden Konkurrentinnen Simona Schawalder und Monika Eggenberger zusammen.

Der Ausgang des ersten Wahlgangs dürfte vor allem für Monika Eggenberger (SVP) bitter sein. Die Gemeinderätin leitet seit dem vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Philipp Scheuble (CVP) die Gemeinde interimsmässig. Nun macht sie das schlechteste Resultat der drei Kandidatinnen. Die Juristin Simona Schawalder (CVP) erzielt 20 Stimmen mehr als Monika Eggenberger.

Silvia Troxler, Balgacher Gemeindepräsidentin, setzt sich gegen den Konkurrenten durch. Bild: Max Tinner

Silvia Troxler bleibt Gemeindepräsidentin von Balgach. Die parteilose Unternehmensberaterin steht seit 2012 an der Spitze der Rheintaler Tiefsteuergemeinde. Sie setzt sich mit 1018 von 1787 gültigen Stimmen gegen ihren Herausforderer Reto Schmidheiny. Der FDP-Gemeinderat macht 750 Stimmen. Er war von einem überparteilichen Komitee von SVP und FDP portiert worden und sollte den vermissten Schub in Verkehrs- und Bauprojekte bringen. Bei ihrem Amtsantritt war Troxler vor allem von SP und SVP unterstützt worden, heute kann sie auf die Stimmen der CVP bauen.