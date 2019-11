Würth, Rechsteiner und Büchel im zweiten Wahlgang: Wer zieht für St.Gallen in den Ständerat ein?

Das fast 50-jährige Kantigebäude in Wattwil soll mit einem Neubau ersetzt und dann verkauft werden. (Bild: Michel Canonica)

Campus Wattwil: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur kantonalen Abstimmung vom 17. November

Der Kanton St.Gallen will die Kanti und die Berufsschule in Wattwil erneuern und auf einem Campus zusammenführen. Was man dazu wissen muss.