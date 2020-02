Wolf reisst mehrere Schafe bei Zuckenriet Im Fürstenland hat der Wolf weitere Schafe gerissen: Bei Zuckenriet drang er in einen offenen, gedeckten Stall ein. Der Kanton äussert sich zur Frage eines Abschusses. Adrian Vögele 10.02.2020, 10.31 Uhr

Auf dem Hof in Zuckenriet lief der Wolf in eine Fotofalle. PD

Im Grenzgebiet der Kantone St.Gallen und Thurgau hat der Wolf am Wochenende mehrere Schafe gerissen. Nicht nur in Bischofszell, sondern auch in Zuckenriet, wie der Kanton St.Gallen jetzt mitteilt. Auch hier drang der Wolf in einen offenen, gedeckten Stall ein. Die Meldung über die Risse erreichte den Wildhüter am Samstag. In einer Mitteilung des Amts für Natur, Jagd und Fischerei heisst es:

«Drei Schafe waren bereits tot, drei weitere mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen getötet werden, zwei weitere wiesen Bisswunden auf.»

Eine Fotofalle, die auf dem Hof montiert ist, lichtete am Sonntagmorgen um 7 Uhr einen ausgewachsenen Wolf ab. Bereits im Lauf des Samstags wurden die Schafhalter im Fürstenland via SMS informiert.

«Aussergewöhnlich und problematisch»

Dies ist der sechste Angriff eines Wolfs im selben Gebiet seit dem 22. Dezember. «Obwohl das Verhalten eines Wolfes, der mehrfach Schafe in geschützten Laufställen reisst, aussergewöhnlich und problematisch ist, lässt das gültige eidgenössische Jagdgesetz im Moment keinen Abschuss zu», heisst es in der Mitteilung. Der Kanton kann eine Abschussbewilligung gegen einzelne Wölfe erteilen, wenn die Schadensschwelle bezüglich der Anzahl gerissener Nutztiere überschritten wurde. Dem Wolf müssen 35 Risse in zwei Monaten oder 25 Risse innert eines Monats nachgewiesen werden können.

Das revidierte Bundesjagdgesetz sieht einen Abschuss solcher Schaden stiftenden Wölfe vor, die ein problematisches und auffälliges Verhalten aufweisen, wie der Kanton weiter schreibt. Gegen dieses Jagdgesetz wurde das Referendum ergriffen.