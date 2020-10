Wolf reisst drei Schafe in Altstätten: zwei tot, eines schwer verletzt Ein Wolf hat auf einer eingezäunten Weide in Altstätten drei Schafe gerissen. Der Landwirt entdeckte die drei gerissenen Tiere am Mittwochmorgen. 29.10.2020, 08.44 Uhr

Ein Wolf, aufgenommen im Zoo Zuerich am Mittwoch, 16. September 2020. Bild: Alexandra Wey , Keystone

(pd/dar) Am Mittwochmorgen, den 28. Oktober 2020, entdeckte ein Landwirt auf seiner eingezäunten Weide am Kornberg-Tobel in der Gemeinde Altstätten zwei tote und ein stark verletztes Schaf. Der herbeigerufene Wildhüter musste das dritte Schaf erlösen und bestätigte, dass der Wolf für die Risse verantwortlich ist, wie das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen mitteilt. Zur genauen Bestimmung des Wolfes entnahm der Wildhüter DNA-Proben.