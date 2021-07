Wohnen Freiheit auf vier Rädern: Thara Bächler findet ihr Miniparadies im Bauwagen Die Tiny-House-Bewegung in den USA geht unter anderem auf die Finanzkrise 2008 zurück. Die 28-jährige Sozialpädagogin Thara Bächler erklärt, wieso sie auf Luxus verzichtet und im Minihaus wohnt. Theepan Ratneswaran 22.07.2021, 04.20 Uhr

Thara Bächler wohnt seit März in Romanshorn in einem selbsteingerichteten Bauwagen. Bilder: Ralph Ribi

Romanshorn, die Sonne scheint. Harzig verläuft die Suche nach dem bewohnbaren Bauwagen und ihrer Besitzerin. Hinter der Gartentür, durch das Dickicht ist ein «normal grosses» Haus sichtbar. Eine Stimme ertönt und ein freudiges Bellen.

Mitten im Garten steht es. Eingerahmt von allerlei grünem Gestrüpp. Der Bauwagen, umfunktioniert zum Minihaus. Davor steht die Gastgeberin Thara Bächler. «Willkommen.» Sie winkt und bittet den Gast in ihr 14 Quadratmeter kleines Paradies rein. Yuki, die schneeweise Samojeden-Mischlingshündin, wedelt vor grosser Freude mit dem Schwanz.

Sozialpädagogin als Beruf

Anfänglich noch zurückhaltend, hellt die Stimmung von Thara Bächler zusehends auf. Mit Begeisterung erzählt sie ihre Geschichte. Thara Bächler ist 28 Jahre alt und kommt aus dem Appenzellerland. Als Sozialpädagogin arbeitet sie mit jungen Frauen, die aus schwierigen und teils gewalttätigen Abhängigkeitsverhältnissen stammen und deshalb Unterstützung brauchen, um im Leben selbstbestimmt durchzustarten.

Die Liebe zu ihrem Job und zu den Menschen ist ein Grund, weshalb Thara Bächler nicht ganz fern von jeglicher Zivilisation lebt. Seit März lebt sie gleichwohl mit ihrer Hündin in einem bewohnbaren Bauwagen. In Romanshorn bei einem Kollegen, der sich bereit erklärte, seinen Garten zur Verfügung zu stellen.

Es sei ein bewusster Entscheid, sagt Thara Bächler. Für mehr Freiheit in ihren eigenen vier Wänden.

Hausbesitzerin in jungen Jahren

Wohneigentum ist gefragt. Die Preise dafür steigen, wie aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank für das erste Quartal 2021 hervorgeht. Das Angebot insbesondere im Bereich der Einfamilienhäuser ist bescheiden und das Bauland vorab an begehrten Lagen knapp.

«Wohneigentum ist zunehmend den Alten und Reichen vorbehalten», lässt sich zudem plakativ die neueste Studie «Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt» des Bundesamtes für Wohnungswesen zusammenfassen. Thara Bächler schätzt sich glücklich:

«Ich habe mit 28 Jahren schon ein eigenes Haus.»

Ein Haus, das sie darüber hinaus einfach mitnehmen könne, fügt die 28-Jährige lächelnd hinzu.

Persönlicher Raum individuell gestaltet

Thara Bächler ist eine Weltenbummlerin. Die Coronapandemie hat ihren neuerlichen Plänen vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie möchte die skandinavischen Länder und Südamerika bereisen und nach Indien oder Nepal pilgern. Nur mit dem Rucksack durch die Natur streifen und mit einem umgebauten Camper-Bus herumtouren. Vor der letzten grossen Reise musste Thara Bächler ihre Wohnung kündigen. Mit dem Minihaus auf vier Rädern ist sie nun unabhängiger und in der Schweiz niemals obdachlos.

Obdach würden ihre Eltern oder Freunde vorübergehend jederzeit geben. Thara Bächler fühlt sich im Minihaus jedoch pudelwohl. Ein Lastwagen-Chassis der Marke Eigenbau ist das Gerüst. Der gesamte Aufbau von der Grundkonstruktion bis zur kleinen Küchennische ist der Vorstellung und dem Handwerk von Thara Bächler entsprungen. Einzig das Dach und den Holzofen liess sie machen. Während des aufwendigen Projektes erhielt sie allgemein viel tatkräftige Unterstützung von Freunden und Familie.

Eine Veranda ist noch in Planung. Bei den sanitären Anlagen muss sie jedoch Abstriche machen. Für die Hygiene muss sie ins grosse Haus zum Nachbarn. Das Minihaus werde nie ganz fertig sein, sagt die 28-Jährige. Es gäbe immer was zu tun.

Teil ihrer Freude, in einem Minihaus zu leben, sei es jedenfalls, ihre individuelle Persönlichkeit immer aufs Neue kreativ im Haus zu verwirklichen.

Minimalistisch leben

Es gab sie. Die Momente der Zweifel. Der ganze Bau, bis das ganze Haus einigermassen bewohnbar war, zerrte zusehends an ihren Nerven. Zeitweise investierte Thara Bächler ihre gesamte Freizeit in ihr Traumhaus. Immer wieder musste sie sich aufs Neue motivieren, damit es nicht ein Luftschloss bleibt. Die Plackerei lohnte sich. Der Ballast ist abgeworfen. Thara Bächler sagt:

«Ich fühle mich angekommen – daheim.»

Kein unnötiges Gewicht mit sich tragen und Unnötiges loslassen: Thara Bächler beschreibt ihr minimalistisches Mantra. Finanzielle Aspekte spielten jedoch bei ihrer neuen Lebensweise auch eine Rolle. Sie möchte nicht das ganze Einkommen ins Wohnen stecken, sagt sie.

Neuer Stellplatz auf einem Bauernhof

Sie ist nicht die Einzige. Die Tiny-House-Bewegung schwappt langsam aus Übersee in die Schweiz hinüber. Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer verloren in den USA während der Finanzkrise nach 2008 ihre Häuser, weil sie die Hypothekarkredite nicht mehr zurückbezahlen konnten. Viele lebten fortan in kleinen fahrenden Häusern.

«Weiterfahren» wird auch Thara Bächler. Noch mehr in die Natur, wo es noch ruhiger ist. In Romanshorn lebte sie nicht ganz abgeschieden unweit einer viel befahrenen Strasse. Sie hat nun einen neuen Stellplatz auf einem Bauernhof in Waldkirch gefunden. Gesucht hat sie über die Inserate-Plattform Tutti und via Migros-Anschlagbrett. Gleich nach einem Tag hatte sich ein Bauer bei Thara Bächler gemeldet.

Und was plant Thara Bächler dann in Waldkirch mit ihrem Minihaus? Sie plane nicht so weit voraus und lebe im Moment. Sie könnte es sich jedoch vorstellen, selber Gemüse und Kräuter anzupflanzen. Thara Bächler sagt:

«Damit bin ich noch autarker.»