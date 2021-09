Good News: 7 positive Nachrichten dieser Woche

Wochenrückblick Mit Good News ins Wochenende: Diese sieben Nachrichten haben vergangene Woche für gute Laune gesorgt Corona-Zahlen und Zertifikatspflicht dominieren diese Tage die Schlagzeilen. Als Alternative haben wir Ihnen die positiven Nachrichten der Woche zusammengestellt. Martin Oswald 10.09.2021, 09.50 Uhr

Kinder in der Schweiz treiben immer mehr Sport

Die Woche begann mit hoffnungsvollen Nachrichten zu unserem Nachwuchs. Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren, die in der Schweiz leben, treiben mehr Sport als noch vor sieben Jahren. Zu diesem Schluss kommt die Studie «Sport Schweiz 2020» des Bundesamts für Sport BASPO, die Bundesrätin Viola Amherd am Montag präsentierte. So gibt es einen Fitnessboom bei Mädchen und jungen Frauen in der Schweiz. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land: Kinder und Jugendliche auf dem Land sind aktiver.