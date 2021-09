Wochenrückblick Good News: Acht Nachrichten, die Ihnen ein gutes Gefühl geben Positive Nachrichten statt Katastrophen: Wir haben die besten Good-News-Geschichten der Woche gebündelt. Jolanda Riedener 03.09.2021, 12.00 Uhr

67-jährige Naturschützerin erschafft mit Naturgarten Lebensraum für Tiere

Der Naturschutzverein Nathur Wattwil Lichtensteig Krinau hat Rommy Hollenstein für ihr Verständnis und die Förderung der Natur geehrt. Die Lichtensteigerin verwandelte vor 35 Jahren einen kahlen Rasen in einen 600 Quadratmeter grossen Naturgarten, den sie heute noch pflegt. Ihr Wissen hat sie sich selbst angeeignet und teilte es mit ihrer Gemeinde, zum Beispiel indem sie Kompostkurse leitete und Feuerbrand kontrollierte.

2. Drei Ostschweizer Unternehmen, deren Produkte führend sind

Ihr Name fällt nicht zuerst, wenn man über die erfolgreichsten Firmen der Welt spricht. Doch in ihrer Branche sind sie führend, die sogenannten Hidden Champions. 27 solcher Firmen werden in einem neuen Buch zum Thema in der Ostschweiz verortet. Unter anderem die Baggerfirma Menzi Muck aus Rüthi, die Dopingflaschenproduzentin Berlinger Special aus Ganterschwil und die Büchi Labortechnik aus Flawil.

Zwei neue Lokale in der St.Galler Innenstadt

Einige Zeit stand das Ladenlokal des Spielwarenhändlers Zollibolli leer. Nun wird dem Ort neues Leben eingehaucht: Eine Bäckerei mit Café und ein Skatershop bereichern bald die St.Galler Marktgasse. Dann gehen an bester Lage nicht nur Surfbretter, Snow- und Skateboards über den Ladentisch, man kann auch auf der Gasse Gipfeli essen und Kaffee trinken.

Chilbi-Zeit: Die schönsten Jahrmärkte im Appenzellerland

Trotz der teils schwierigen Planung in Folge der Pandemie muss man nicht auf zahlreiche kleinere Jahrmärkte verzichten. Am ersten Oktoberwochenende findet die Chilbi in Herisau statt. Auch die «Schwendener Chölbi» auf dem Areal der Appenzeller Alpenbitter findet statt und zwar am zweiten Wochenende im September. Der 8. Oktober ist für den Jahrmarkt in Heiden reserviert und auch in Walzenhausen, Wald und Speicher kann man dieses Jahr Zuckerwatte essen und zwischen Marktständen flanieren.

«Grünes Herz» – klimaneutral Bauen ist möglich

Die Bauindustrie gilt als Umweltsünderin. Um beim Hochbau endlich CO 2 einzusparen und so das Klima zu schonen, sollen Netto-Null-Energiehäuser her. Die Architekten Herzog & de Meuron realisieren zusammen mit einer St.Galler Bauunternehmung in Basel nun genau das.

Nach einer Generation, heisst nach 25 bis 30 Jahren, soll das Gebäude selbst so viel Energie produziert haben, dass damit nicht nur der laufende Betriebsverbrauch gedeckt sein wird, sondern auch die «graue Energie» kompensiert, die mit dem Bau verbraucht wurde. Eine Besonderheit am Bürokomplex ist das im Innenhof geplante «grüne Herz», ein Biotop, das für ein angenehmes Klima sorgen soll.

Thurgauer Rollstuhlsportler gehören zu den besten

Dreimal war Marcel Hug bisher an den Paralympics am Start und dreimal sicherte sich der 35-jährige Thurgauer Gold. Auch über 800 Meter ist er von der Konkurrenz nicht zu bremsen. Die Thurgauer Athletin Catherine Debrunner war ebenfalls erfolgreich: Sie freute sich über eine Bronzemedaille. In der Klasse T53 fährt die 26-jährige Thurgauerin überlegen zu Gold. Nach der Bronzemedaille über die 800 Meter ist es ihre zweite Medaille an den Paralympischen Spielen.

Neue Anlage befreit Spitalwasser von Röntgenkontraststoffen und Antibiotika

Unsere Hinterlassenschaften landen irgendwann wieder in der Natur. Gerade bei Rückständen von Medikamenten oder der hormonellen Verhütung im Abwasser kann das zum Beispiel für Fische problematisch werden. Die Abwasserreinigungsanlage in Steinach hat aufgerüstet und kann solche Schadstoffe aus dem Wasser filtern.

Mit Blumen eine Freude bereiten – zu jeder Zeit

Sie haben den Hochzeitstag vergessen oder wollen einer nahestehenden Person spontan eine Freude machen? In Frauenfeld ist das neu rund um die Uhr möglich. Der Selbstbedienungsladen Blumebox im Einkaufszentrum Passage verkauft Gestecke, Sträusse und es gibt auch die Möglichkeit, Blumen selbst zusammenzustellen.