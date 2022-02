W&O-Sportpreis Auf der Zielgeraden abgefangen – Ringerclub holt sich am meisten Stimmen Die Leserinnen und Leser haben abgestimmt: Die Siegerin und die Sieger des W&O-Sportpreises stehen fest. Robert Kucera 26.02.2022, 05.00 Uhr

Der RC Oberriet-Grabs erhielt über alle Kategorien gesehen die meisten Stimmen und ist Team des Jahres. Bild: PD

Erstmals hat der W&O einen Sportpreis vergeben. In vier Kategorien wurden drei Nominierte für das Sportjahr 2021 dem Publikum vorgestellt. Im Anschluss hatten die Leserinnen und Leser die Qual der Wahl. Es setzten sich durch: Julie Zogg (Sportlerin), Jonas Lenherr (Sportler), der Ringerclub Oberriet-Grabs (Team) sowie Hans­ueli Gantenbein (Ehrenpreis)

Den ersten Platz hätten alle verdient. Die Sportlerinnen und Sportler zeigten hervorragende Leistungen, die Nominierten für den Ehrenpreis investierten viel Zeit, dass sportliche Erfolge überhaupt möglich sind.

Erfolgreiche Wintersportler setzten sich durch

Aus Werdenberger Sicht gab es 2021 einige sportliche Höhepunkte zu vermelden. Alpin-Snowboarderin Julie Zogg ist diesbezüglich seit Jahren die Beständigkeit in Person. Drei Weltcupsiege, Gewinn der kleinen Kristallkugel für Platz eins in der Sparte Parallelslalom plus Rang drei im Gesamtweltcup – diese eindrücklichen Leistungen aus der Saison 2020/21 sprechen Bände und führten denn auch zu Rang eins in der Kategorie Sportlerin. Doch die Wahl war spannend. Erst mit der Auswertung der letzten Wahlcoupons setzte sich Zogg an die Spitze und fing Nicole Göldi auf der Zielgeraden ab.

Ebenfalls international erfolgreich war in der Wintersportsaison 2020/21 der Skicrosser Jonas Lenherr: Im Frühjahr 2021 war er der zweitbeste Skicrosser der Welt. In acht von elf Weltcuprennen stand er im Halbfinal. Viermal fuhr er im Final der besten vier und erreichte zwei Podestplätze. Damit verdiente er sich Platz zwei im Gesamtweltcup redlich. Nicht zu vergessen: Er gewann zusammen mit Fanny Smith den allerersten Team-Skicross-Wettkampf der Weltcupgeschichte.

Das Aufstiegsteam holte am meisten Stimmen

In der Wahl zum Team des Jahres gab es kein Vorbeikommen an der ersten Mannschaft des Ringerclubs Oberriet-Grabs. Die Ringer lieferten eine fantastische Saison ohne eine einzige Niederlage ab. Sie behielten in den entscheidenden Kämpfen um den Titelgewinn in der Challenge League und in den Aufstiegskämpfen die Nerven und stiegen verdient in die Premium League auf. Über alle Kategorien gesehen holte das RCOG-Team die meisten Stimmen des W&O-Sportpreises 2021.

Der Ehrenpreis des Jahres geht an Hansueli Gantenbein (SC Grabserberg). Er lieferte sich ein enges Rennen mit Beat Motzer (RC Oberriet-Grabs) und Paul Schlegel (RV Werdenberg). Gantenbein betreute zwischen 1997 und 2021 den Skinachwuchs des Vereins zweimal während sieben Jahre als JO-Leiter. Dazwischen amtete er unter anderen acht Jahre lang als Vereinspräsident.

Ergebnis: Sportlerinnen: 1. Julie Zogg 277 Stimmen (43,42%). 2. Nicole Göldi 271 Stimmen (42,48%). 3. Noé Looser 90 Stimmen (14,10%). 638 gültige Stimmen. Sportler: 1. Jonas Lenherr 354 Stimmen (54,38%). 2. Yannick Wilhelmi 167 Stimmen (25,65%). 3. Josua Mettler 130 Stimmen (19,97%). 651 gültige Stimmen. Team: 1. Ringerclub Oberriet-Grabs 357 Stimmen (53,68%). 2. Squashclub Grabs 159 Stimmen (23,91%). 3. Lara Mechnig/Marluce Schierscher 149 Stimmen (22,41%). 665 gültige Stimmen.