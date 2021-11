WM 2022 «Er bekommt die Chance, seine Qualitäten zu zeigen»: Fabian Freis Vater über die Leistung seines Sohnes beim WM-Qualifikationsspiel Die Schweiz hat sich direkt für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Zum Erfolg beigetragen hat auch der Thurgauer Fabian Frei. Sein Vater erzählt im Interview, wie er den Abend erlebt hat. Aylin Erol Jetzt kommentieren 16.11.2021, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Frei, Vater von Nati-Spieler Fabian Frei, ist langjähriger Fussballtrainer und Präsident des FC Frauenfeld. Bild: PD

Markus Frei, Ihr Sohn hat am Montag der Schweiz zur WM-Qualifikation verholfen. Wie fühlt sich das an?

Ich freue mich ungemein. Also einerseits nur schon, weil die Mannschaft es geschafft hat in dem Moment, in dem es zählt, einen guten Match zu spielen. Das ist ja nicht immer so einfach. Und andererseits bin ich natürlich sehr glücklich darüber, dass mein Sohn unter dem neuen Trainer Murat Yakin wieder öfters aufgestellt wird. Fabian bekommt so die Chance, nochmals seine Qualitäten als Führungsspieler zu zeigen.

Haben Sie das WM-Qualifikationsspiel vor Ort mitverfolgt?

Ich habe den Match zu Hause vor dem Fernsehen mit Familie und Freunden geschaut. Bei uns ist das immer ein grosser Event, wenn die Schweizer Mannschaft spielt und ganz besonders, wenn mein Sohn aufgestellt wird. Meine Frau und Tochter konnten aber im Stadion in Luzern mitfiebern.

Überschwängliche Freude bei der Schweizer Nati. Bild: Keystone Überschwängliche Freude bei der Schweizer Nati. Bild: Keystone Kein Halten mehr nach dem Schlusspfiff. Bild: Keystone Kein Halten mehr nach dem Schlusspfiff. Bild: Keystone Jubel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation. Bild: Keystone Noah Okafor bringt die Schweiz mit 1:0 in Führung. Bild: Keystone Kaum aus der Halbzeitpause zurück versucht es Noah Okafur erneut und köpft die Schweizer sensationell zum 1:0. Bild: Keystone Unbändige Freude bei Noah Okafor nach seinem Führungstreffer. Bild: Keystone Doppelschlag für die Schweizer! Nur 9 Minuten nach Okafors Ersttreffer schiesst Ruben Vargas, rechts, die Schweiz zum 2:0. Bild: Keystone Ruben Vargas, jubelt über seinen Treffer zum 2:0. Bild: Keystone Ruben Vargas, links, Xherdan Shaqiri und Noah Okafor jubeln nah dem Treffer zum 2:0. Bild: Keystone Die direkte WM-Qualifikation rückt immer näher: In der 72 Minute trifft Schweiz-Stürmer Cedric Itten zum 3:0. Bild: Keystone Cedric Itten, Torschütze Remo Freuler und Denis Zakaria (von links) jubeln nach dem Tor zum 4:0.

Bild: Freshfocus Jubel bei den beiden Torschützen Cedric Itten, links, und Ruben Vargas. Bild: Keystone Euphorische Fans der Schweizer Nati. Bild: Keytone Ein Meer aus Schweizer Fähnchen in der Swissporarena in Luzern. Bild: Keystone Nati-Trainer Murat Yakin. Bild: Freshfocus Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht? Blick in die Fankurve in der Luzerner Swissporarena. Bild: Freshfocus Enttäuschung beim Bulgaren Georgi Minchev. Bild: Freshfocus Captain und Jubilar Xherdan Shaqiri. Bild: Freshfocus Xherdan Shaqiri nimmt seine Auszeichnung zu seinem 100. Spiel mit der Schweizer Nati entgegen. Keystone Die Schweizer Fans sind schon vor dem Spiel ausser Rand und Band. Bild: Keystone Die Wünsche der Schweiz-Fans an die Spieler reissen nicht ab. Bild: Keystone

Sie sind auch Fussballtrainer. Sind Sie deshalb besonders kritisch, wenn Sie Ihren Sohn spielen sehen?

Ich habe immer zwei Herzen in der Brust. Als Vater freue ich mich, wenn Fabian aufgestellt wird und ärgere mich gleichzeitig über jeden Fehlpass. Als Trainer sehe ich das ein wenig neutraler.

Diese vier Tore katapultierten die Schweizer Nati an die WM. Video: SRF

Werden Sie sich nun Tickets für die WM 2022 sichern?

Das hängt ein bisschen davon ab, ob Fabian bei der WM häufiger spielen wird. Er ist mit 32 Jahren eben auch nicht mehr der Jüngste, das muss man ja schon zugeben. In der Nati hat es jetzt Spieler, die zehn Jahre jünger sind als er. Wenn er weiterhin auf diesem Niveau bleibt, dann werde ich es mir aber schon irgendwie einrichten, um live an einigen WM-Spielen dabei sein zu können. Aber jetzt müssen wir erst mal abwarten. Trainer zu sein lehrt einen, das Ganze pragmatisch zu sehen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen