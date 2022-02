Sanja Bezinarevic schafft es in den Gemeinderat Wittenbach

Wittenbach «Hoffe, damit ein Vorbild für Frauen zu sein, sich mehr in die Politik einzubringen»: Pflegefachfrau Sanja Bezinarevic hat Gemeinderatswahl gewonnen Sanja Bezinarevic (SP) hat die Ersatzwahl in den Gemeinderat Wittenbach im ersten Wahlgang klar mit 61 Prozent gewonnen. Ihr Konkurrent Michel Klein lobte sie im Vorfeld. Alain Rutishauser 13.02.2022, 16.45 Uhr

Die 28-jährige Sanja Bezinarevic (SP) übernimmt den Gemeinderatssitz von Silvia Schlegel (SP), hier vor dem Schloss Dottenwil in Wittenbach. Bild: PD

Gestern hat in Wittenbach die Ersatzwahl eines Mitglieds in den Gemeinderat stattgefunden. Dabei wurde die Nachfolge von Gemeinderätin Silvia Schlegel (SP) bestimmt. Diese gab vergangenen Oktober bekannt, per 31. Dezember von ihrem Amt im Gemeinderat Wittenbach zurückzutreten. Von 5858 Stimmberechtigten in der Gemeinde nahmen 2306 an der Abstimmung teil. Die Wahlbeteiligung betrug damit fast 40 Prozent. Das absolute Mehr war 1090 Stimmen.

Die 28-jährige Pflegefachfrau Sanja Bezinarevic (SP) trat an gegen den 58-jährigen Umweltaktivisten Michel Klein (Freie Liste Wohl-Wirtschaft Wittenbach). Bezinarevic setzte sich bei der Wahl klar durch mit 1414 zu 696 Stimmen. Sie erreichte damit im ersten Wahlgang das absolute Mehr und erhielt rund 61 Prozent aller eingegangenen Stimmen.

Nicht mit solch einem deutlichen Sieg gerechnet

Auf Anfrage sagt Bezinarevic, dass sie sich sehr über den Wahlsieg freue: «Ich hoffe, damit auch ein Vorbild für die junge Generation und für Frauen zu sein, sich mehr in die Politik einzubringen.» Mit solch einem deutlichen Resultat habe sie nicht gerechnet. Bezinarevic war jedoch zuversichtlich, dass sie das Rennen für sich entscheiden würde. Nebst der eigenen Freude nimmt auch ihr Umfeld den Wahlsieg äusserst positiv auf. «Ich erhalte laufend Gratulationen von Leuten, die sich mit mir gemeinsam freuen», sagt sie. Von ihrem Konkurrenten Michel Klein habe sie hingegen bisher noch nichts gehört.

Gemeinderat war ursprünglich nicht geplant

Die politikinteressierte Bezinarevic ist bereits seit einigen Jahren Mitglied der SP. Der Gemeinderat sei aber nie ein konkretes Ziel von ihr gewesen. Bis sie die Ortspartei anfragte, ob sie Interesse an einer Kandidatur für den Wittenbacher Gemeinderat hätte. Nach reiflicher Überlegung sagte Bezinarevic zu: «Die Möglichkeit, das Leben in Wittenbach mitzugestalten, reizt mich.» Nun wolle sie die Chance wahrnehmen, für die nächsten 10 bis 20 Jahre mitbestimmen zu können, was in Wittenbach passiert.

Der Konkurrent Michel Klein (Freie Liste) unterlag im Wahlkampf klar. Bild: Andri Vöhringer

Das Spezielle an dieser Gemeinderatswahl war, dass Michel Klein im Vorfeld keineswegs auf Konkurrenzkampf aus war. Er ermunterte lediglich dazu, an die Urne zu gehen. Egal wer gewinne, es sei eine gute Wahl. Er lobte sogar seine Konkurrentin für ihr geplantes Engagement in Wittenbach. Vor der Gemeinderatswahl schrieb Klein auf Anfrage: «Wir sehen Sanja nicht als eine Konkurrentin, sondern als eine Frau, die sich wie ich als Mensch auch für ein Wittenbach einsetzen will, in dem es sich gut leben lässt. Dies scheint uns sehr wertvoll und das wollen wir würdigen.»